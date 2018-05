Chraňte se před sexuálním obtěžováním: Rady pro všechny ženy i muže

Obtěžování, pronásledování, stalking

Podle odhadů amerických vědců čelí asi 15,2 % žen a 5,7 % mužů přinejmenším jednou za život tomuto problému.

Podle statistik jsou mezi pachateli muži i ženy. Muži však častěji využívají fyzického násilí a sexuálnímu nátlaku, zatímco ženy-pachatelky častěji využívají psychického násilí a citového nátlaku. Pro oběť je to vždy velmi traumatické, člověk, který je vystaven psychickému teroru, se však alespoň cítí fyzicky bezpečně.

Pravidlo číslo jedna: Nikdy nepodceňujte situaci

Agresivní pronásledování není tak ojedinělé, jak si možná myslíte. Například po rozpadu vztahu k němu dochází velice často - ne vždy je ale samozřejmě nahlášeno a řešeno policií. Osoby, které se uchylovaly k násilí během vztahu, se po jeho rozpadu málokdy hodlají smířit se ztrátou své "oběti". Na řadu přichází sledování, přesvědčování, prosby a posléze i hrozby a vydírání.

Pachatelé jsou ale někdy i zcela neznámé osoby, anebo osoby, s nimiž jste se viděli jen jednou a od kterých neočekáváte nic špatného. Mohlo se například stát, že jste vyrazili na rande, partner vám nepadl do oka a vy si přejete přestat komunikovat: Jenže druhá strana to vidí jinak a nepřestává vám psát a telefonovat. Začíná vám volat domů i do práce, vystopuje vaši adresu, zjistí, kde pracujete, sleduje, co děláte. Jakmile si vyrazíte s někým jiným, dochází k žárlivým scénám. Zpočátku si můžete myslet, že si z vás ten člověk dělá pouze legraci (zvláště pokud jste pronásledováni na internetu, můžete mít ten dojem), ale takové chování vás brzy vystraší. K až obsedantní pozornosti mohou přibýt hrozby, vydírání a dokonce fyzické násilí.





Dochází k obtěžování? Neváhejte a podnikněte nezbytné kroky

Když si žena stěžuje na obtěžování, často jí ostatní radí: Prostě ho pošli do háje a je konec! Jenže s podobnými lidmi to tak bohužel nefunguje.

Možná jste právě nabyli dojmu, že se jedná o psychicky nemocné osoby. Ale překvapivě tomu tak není, tito lidé bývají většinou dokonale zdraví a moc dobře vědí, co dělají. Mezi jejich psychologické vlastnosti ale patří i potřeba síly a kontroly. Tato potřeba s časem neustoupí, právě naopak. Oběti dlouhodobého obtěžování se někdy dokonce ze zoufalosti stěhují z města, opouštějí práci a přetrhávají většinu kontaktů. To vše proto, aby se pronásledovatele zbavily.

Nejhorší ze všeho je nátlaku pronásledovatele podlehnout. Jakmile se "vzdáte" a svolíte ke schůzce nebo dokonce vstoupíte rovnou do vztahu, ocitnete se v ještě větší pasti. Stalker se nad vámi bude neustále pokoušet upevnit svou moc, s největší pravděpodobností se po čase objeví násilí a vše bude ještě horší. Moc, síla a kontrola je jako droga: člověk chce stále víc a víc.

Nečekejte, až se člověk, který vás obtěžuje, uklidní. Jednejte. Informujte policii. O radu a pomoc můžete také požádat některou z organizací zabývajících se pomocí ženám v nouzi. Takové organizace obvykle neodmítnou ani pomoc muži, pokud se ocitne v podobně ošklivé situaci.





Neodstraňujte důkazy

Schovávejte si veškeré důkazy, které máte. Nebojte a nestyďte se ukázat je policii. Některé zprávy od pachatele vás mohou zhrozit anebo znechutit. První a automatickou reakcí každého z nás je takovou zprávu okamžitě odstranit. Ale nedělejte to! Právě takové zprávy mohou později posloužit jako důležité důkazy. Dělejte si screenshoty všech konverzací a ukládejte všechny zprávy a dopisy, které obdržíte.

Neměli byste zůstávat sami

Jakmile kontaktujete policii, neměli byste zůstávat sami doma. Je dobré zavolat někomu blízkému, komu věříte, a kdo je připraven pomoci vám. Za prvé si ve společnosti kamarádky nebo kamaráda budete připadat bezpečněji, za druhé se může hodit jako případný svědek.

Sepište žalobu. Uveďte v ní úplně vše, co se přihodilo a připojte k ní veškeré důkazy (záznamy zpráv a podobné).

Pokud zašlo obtěžování už k vydírání, zastrašování, fyzickému násilí, osahávání nebo dokonce znásilnění, jedná se o trestný čin a je třeba podat trestní oznámení na policii. Nezapomeňte, že o znásilnění jde i tehdy, pokud vás pachatel k pohlavnímu styku donutil výhrůžkami nebo vydíráním!





Bojíte se a nemáte nikoho, u koho byste mohli zůstat? Kontaktujte krizové centrum

Nestyďte se. Pokud máte obavy, požádejte o pomoc některou z charit a dobrovolných organizací. Rády vám pomůžou.

Neváhejte zavolat na SOS linku některého z krizových center. Jejich seznam naleznete např. ZDE. Krizová centra vám mohou poskytnout nejen rady a podporou, ale i potřebné azylové bydlení, kde se budete moci před pachatelem ukrýt.

Došlo k fyzickému napadení?

Ve chvíli, kdy dojde k fyzickému napadení, je třeba okamžitě jednat. Pokud je pachatel stále s vámi, snažte se dostat co nejrychleji na nějaké veřejné místo, kde vás uvidí další lidé. Kontaktujte policii. Poté zavolejte blízké osobě a se vším se jí svěřte. Nejlépe ji požádejte, aby vás přišla doprovodit. Zajděte k lékaři a nechte si svá zranění zdokumentovat.

U lékaře nezapomeňte co nejlépe popsat, k čemu došlo. Pokud vás například pachatel uhodil do hlavy, ale není viditelné žádné okem viditelné zranění, lékař by si nemusel ničeho všimnout.





Sběr důkazů

Sežeňte co nejvíce důkazů. Zkuste vyhledat možné svědky. Je možné, že nejste první, koho pachatel napadl. Kdo mohl být další obětí?

Nemusíte čekat, až dojde na násilí

Úkolem policie není jen trestat zločiny a zatýkat provinilce, ale i zločinům předcházet. Na to pamatujte. Nemusíte čekat, až vám půjde o zdraví. Pokud jste si například všimli, že vás někdo každý den sleduje z práce domů, postává před vaším bytem anebo vytáčí vaše číslo, rozhodně má smysl volat policii! Podezřelý člověk může dostat zákaz přibližování se k vám anebo může být dokonce zadržen, pokud byl už v minulosti kvůli obtěžování vyšetřován.

Většinou však stačí, že pachatel uvidí, že se nebojíte zavolat policii. Zalekne se a dá vám konečně pokoj.