Chyby ve výchově, které dítě učí sobectví

Nutíte dítě dělit se

Ano, zní to paradoxně, ale tlak na dítě, aby sdílelo své věci, může mít přesně opačný efekt. Místo toho, aby se u dítěte rozvinul altruismus, začne si věcí více hlídat, bude sobecké a majetnické.

Nikdy totiž nebude mít jistotu, že pokud si své hračky nebo sladkosti dobře neohlídá, nedonutíte ho dát je někomu jinému.

Dodržujte následující pravidla:

1. Do 4 let nenuťte dítě dělit se. Do té doby je totiž příliš malé na to, aby význam takového nesobeckého jednání pochopilo.

2. Nenuťte dítě do půjčování hračky, kterou má opravdu rádo.

3. Pokud je dítě jinak nesobecké, ale v nějakém výjimečném případě se zachová sobecky, je to pro ně zřejmě zvláště důležité a není nutné mu to vyčítat.





Nepodceňujte vazbu dítěte k jeho oblíbeným věcem

„Pij z toho, co jsem ti dala, a nevymýšlej si!“

Nebuďte líní najít hrneček, z kterého dítě rádo pije. Pro děti mohou některé věci znamenat víc, než si umíme my, dospělí, představit. Pokud něčemu přikládá velký význam, respektujte to.





Hraj si sám

Každé dítě by si mělo umět hrát samo, ale zároveň potřebuje také komunikovat se svými vrstevníky. Jen tak, že se seznámí s dalšími dětmi, pochopí, proč je důležité sdílet s druhými věci, dělit se a soucítit s nimi.





Tohle nepotřebuješ

Rodiče se mylně domnívají, že ví lépe než dítě, jaké věci potřebuje a jaké ne. Proto často darují staré hračky nebo oblečení, aniž by se dítěte zeptali. Nemyslí to nijak špatně, jednají prakticky. Pokud dítě ze své bundy vyroste, co s ní?

Jenže pro dítě mohla hodně znamenat. Když o věc pak znenadání přijde, začne mít strach i o své další věci. Nemůže si být nikdy jisté, zda mu jeho hračky zůstanou nebo zda zmizí. Z obavy, že o své věci může přijít, se u dítěte začne rozvíjet majetnictví. Odmítá věci půjčovat, dávat druhým do rukou, schovává si je.

Proto vždy, když se chcete zbavit starého oblečení nebo staré hračky, nejprve to s dítětem prodiskutujte. Řekněte dítěti, že na světě je chlapec nebo holčička, která věc nutně potřebuje a bude z ní mít velkou radost. Pokud ale i tak dítě odmítne věc darovat, nenuťte ho do toho. A v žádném případě mu věc neberte tajně.





Dej si ty hračky pryč, tady na ně není místo!

Ve vašem bytě nebo domě by mělo být místo, na němž budou hračky dítěte v bezpečí. Může to být šuplík, skříňka nebo polička. Mělo by to ale být místo, které je vyhrazeno přímo pro hračky a které dítěti nikdy neodejmete.

Pokud nebude mít dítě žádné místo, kam může své hračky uložit do bezpečí, bude je neustále skrývat a hlídat si je. Tím se v dítěti probouzí strach ze ztráty drahocenných věcí a společně se strachem se rozvíjí i sobectví a majetnictví.

Pokud vyhraníte jednu poličku na dětské hračky, neměňte účel poličky dříve, než získáte souhlas dítěte. Buďte trpěliví a snažte se s dítětem hovořit i tehdy, když se vám problém jeví jako pouhá maličkost.