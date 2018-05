Čím dál více dětí tráví čas u telefonů a tabletů. Hrozí jim nebezpečí?

Obrovská část života dětí i dospělých je spojena s internetem a moderními technologiemi. Jaký vliv to má na vývoj dítěte, na jeho zdraví a psychický rozvoj?

V dnešním článku se spoléháme hlavně na nejnověji vydané doporučení Americké pediatrické akademie.

Všechny děti tráví mnoho hodin před obrazovkou. Co je na tom nebezpečného?

Používání telefonů, tabletů a jiné elektroniky není samo o sobě nebezpečné. Pokud se však nebudeme při jejich používání řídit určitými pravidly, mohou se u nás objevit zdravotní potíže.

Různé chyby v používání elektroniky vede k různým obtížím. Může se objevit například deprese, obezita, nespavost, vývojová opožděnost a podobně.





V jakém věku by mělo dítě dostat telefon nebo jiné zařízení?

Dítě by mělo do styku s elektronikou přijít nejdříve ve věku jednoho roku a tří měsíců. Nikdy ne dříve! Od tohoto věku můžete začít dítě pomalu seznamovat se světem elektroniky. Můžete ho například posadit před televizi nebo monitor a pouštět videa a pořady pro děti. Je ale velice důležité dbát na obsah programů a vybírat pouze ty kvalitní! Sledujte videa a pořady spolu s dítětem, kontrolujte jejich kvalitu a vysvětlujte dítěti věci, kterým neporozumí.

Základem společného času by měly zůstat hry a tvůrčí aktivity bez účasti elektroniky.

S dětmi mladšími 15 měsíců můžete občas komunikovat přes Skype s příbuznými a přáteli. Jinak se ale elektronice vyhýbejte.





Ale existuje spousta skvělých vzdělávacích aplikací pro malé děti! Jak je to s nimi?

Pravda, takové aplikace skutečně existují. Je ale důležité uvědomit si, že ani ty nejkvalitnější aplikace nesmí nahrazovat roli rodičů a prarodičů. V raném věku je pro dítě obzvlášť důležité mluvit hodně s dítětem, vysvětlovat mu různé věci, pomáhat mu poznávat svět a dávat mu najevo lásku.

Studie ukazují, že vzdělávací aplikace dětem skutečně pomáhají získat nové poznatky, ale i tak učí živí lidé účinněji. A malé dítě potřebuje navíc kontakt s živými lidmi i kvůli emocionálnímu a sociálnímu rozvoji.

Stručně řečeno, vzdělávací aplikace jsou dobré, pokud jsou kvalitní a používají se jako nástroj, nikoli jako náhrada za rodiče nebo učitele.

Je třeba zajistit, aby dítě netrávilo před monitorem příliš dlouhou dobu. Příliš mnoho času stráveného s elektronikou zabraňuje rozvinutí mnoha základních vlastností a dovedností. Mimo jiné třeba rozvinutí empatie a schopnosti chápat myšlenky a emoce druhých osob.

Aplikace by také neměly být vybaveny příliš mnoha efekty (animacemi, hudbou atd.).

Sledujte, jaké stránky děti navštěvují a jaké aplikace stahují. Nedělejte to ale za zády dítěte! Spíše projevujte zájem a prohlížejte stránky spolu s ním.





Kolik času může dítě strávit před obrazovkou?

Děti ve věku od 2 do 5 let by neměly před obrazovkou strávit více času než 1 hodinu denně. To ale neznamená, že si dítě může celou hodinu dělat na mobilu nebo tabletu cokoli. Stále platí, že je třeba dávat pozor a vybírat kvalitní obsah. Pomáhejte dítěti najít vhodné hry a programy a vysvětlujte mu, co vidí na displeji.

U dětí starších 5 let je obtížné stanovit přesné časové limity. Závisí na rodině, na okolnostech. Nejdůležitější je udržet rovnováhu mezi časem stráveným s elektronikou a časem věnovaným rodině. Telefon, tablet, herní konzole nebo televize – nic z toho není špatné, pokud čas strávený hraním nejde na úkor spánku, učení, sportu a času stráveného s rodinou a kamarády.

Američtí pediatři radí, aby si rodiče spolu s dětmi sepsali vlastní pravidla pro používání elektroniky a snažili se je dodržovat.





Jaká by to měla být pravidla?

Za prvé by měla existovat obecná pravidla platící pro celou rodinu, pro dospělé i pro děti. Za druhé musí existovat i konkrétní pravidla vztahující se k dítěti. Zde záleží na jeho věku a dalších okolnostech.

Pediatři doporučují zavést zákaz elektroniky v obývacím pokoji. Toto místo má totiž sloužit k rodinným setkáním a komunikaci mezi jejími členy.

Dále doporučují nepoužívat telefony během jídla. Je důležité, aby tento zákaz dodržovali i dospělí, nejen děti.

Pravidla musí být vytvořená na základě všeobecné shody a podepsána všemi členy rodiny. Nezakazujte nic dříve, než si vyslechnete všechny námitky a názory ostatních členů rodiny.





Když se mi nedaří dítě zklidnit, dávám mu telefon. Je to v pořádku?

V pořádku to není. Telefonem si můžete pomoct výjimečně, ovšem, ale dávat dítěti telefon pokaždé, když začne křičet, plakat anebo zlobit, není dobrý nápad. Dítě se musí naučit ovládat vlastní emoce.





Existuje nějaké základní pravidlo, kterým bychom se jako rodiče měli řídit?

Takových pravidel je rovnou několik a nejde o nic komplikovaného. Zůstaňte milujícím rodičem a snažte se poskytovat dítěti čas, který potřebuje. Nebuďte vůči elektronice zaujatí. Nepřistupujte k internetu a elektronickým zařízením jako k něčemu špatnému. Stačí dbát na to, aby byla zařízení využívána užitečně a neškodně.

Jděte dětem příkladem – jinak jsou všechna vaše slova a poučení zbytečná.





Kolik času stráví současné děti před obrazovkami?

Průměrně 7 hodin denně.

Nedávný průzkum ukazuje, že většina dvouletých dětí má s elektronikou už zkušenosti a běžně ji využívá. Více než 90 % jednoročních dětí se alespoň jednou pokusilo hrát si s telefonem anebo tabletem.

75 % dospívajících vlastní moderní mobilní telefon.

Téměř 25 % dětí mladších 16 tvrdí, že jsou neustále online a polovina z nich se navíc cítí na svém telefonu závislá.