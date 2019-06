Co je nejdůležitější při výchově dítěte? Jedno jediné slůvko!

1. "My" místo "já"

Hlavní pravidlo zní jednota. Jde o to, že děti až do 9 let nemají pocit vlastního já, ale vše vnímají spíše v rámci své rodiny: „my“ je pro ně tedy mnohem přirozenější než „já“.

Zapojte proto dítě do svých aktivit, zejména pokud samo nabízí pomoc nebo projevuje zájem. Používejte slova jako: Pojď, ukážu ti to. A: Pojď, naučím tě to.

Vaše dítě díky tomu ucítí podporu a bude spolupracovat mnohem ochotněji.





2. Žádost místo rozkazu

Rodiče často dělají chybu, když dětem něco přikazují. Když dítě cítí autoritu dospělé osoby bez možnosti vznést námitky, začíná být rozzlobené a rozmarné. Postupem času se bude čím dál více vzpouzet a uzavírat.

Existuje lepší způsob: místo příkazu prostá žádost. Pokud je třeba něco udělat, dejte dítěti možnost vyjádřit se. Zeptejte se: Souhlasíš? Anebo nabídněte pomoc: Pojď, uděláme to společně!

Spolupráce funguje vždycky lépe než podřízenost.





3. Prosím a děkuji

Spolu se slůvkem „pojď“ jdou ruku v ruce další dvě slova: prosím a děkuji. Nezapomínejte, že dítě přebírá zvyky právě od svých rodičů. Jestliže chcete z dítěte vychovat zdvořilého a slušného člověka, chovejte se k němu sami zdvořile a slušně.





4. Kompromisy

Komunikujte s dítětem tak, aby mělo pocit, že i jeho názor je respektován. Ptejte se ho na jeho postoj, najděte si čas vyslechnout ho a pokud je to možné, dělejte kompromisy.

Říkejte: „Pojďme si o tom promluvit.“ Nerozkazujte dítěti, aniž byste ho napřed vyslechli.





5. Přesné vyjadřování

Velmi často se stává, že děti nechápou, co přesně po nich dospělí chtějí. To vede k nedorozuměním, výčitkám, vzteku a hysterickému pláči. Dbejte proto vždy na to, aby dítě pochopilo, co udělalo špatně a co od něho očekáváte do budoucna.

A hlavně: pamatujte si, že děti očekávají od svých rodičů pomoc, chtějí se na vás obracet se svými problémy a touží být vyslyšeny. Dovolte jim, aby s vámi mluvily, aby vyjadřovaly a hájily své názory. Právě tak si vybudujete silné rodinné vazby.