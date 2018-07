Co je nejdůležitější pro šťastný vztah? V každé zemi to vidí jinak

Jak si ale vůbec takový "šťastný vztah" představit? A jak ho docílit? Co je pro něj nejdůležitější? Zjistili jsme překvapivý fakt. Názory na to, co je nejdůležitější pro zachování rodinného štěstí, se v každé zemi liší.

Francie: Užívat si krásy

O tom, že jsou Francouzi pravými arbitery elegancie, nelze pochybovat. Francouzi milují krásu a dokážou ji náležitě ocenit. Mají-li volit mezi "musím" a "chci", zaručeně zvolí to druhé. Mají možnost navštívit výstavu, ale na plánu měli velký úklid? Doma je nikdo neudrží! Zeptáte se jich, zda navštívit restauraci anebo večeřet doma? Už vybírají večerní šaty!

Schopnost okořeňovat si každodenní život, být spontánní a užívat si, jak to jen jde, způsobuje, že páry nikdy nedožene stereotyp. Ve Francii se spolu nikdy nenudí. Možná je to něco, co bychom se mohli od Francouzů přiučit, co myslíte?





Finsko: Hlavně klid, pohodu a nikam nespěchat

"Posaďme se a počkejme, dokud se všechen spěch kolem nás neprožene," říkají Finové. Tento rys jejich mentality se projevuje úplně ve všem, včetně rodinných vztahů. Finové řeší vše s chladnou hlavou, my bychom možná řekli až flegmaticky. Křik, třískání nádobím, hysterii a skandály - na nic podobného ve Finsku nenarazíte.

Takže co je podle Finů nejdůležitější pro udržení šťastného vztahu? Přece mít kontrolu nad vlastními emocemi.

Indie: Neuvažovat o rozvodu

V Indii je stále kladen vysoký důraz na rodinné hodnoty. Neexistují zde žádné impulsivní svatby ani život "na psí knížku". Stále jsou zde běžné dohodnuté sňatky. Rodiny vypadají většinou šťastně a harmonicky. Manželům totiž nezbývá nic jiného, než se naučit vzájemně respektovat. Když dojde na problémy, manželé je společně řeší, místo toho, aby uvažovali o rozvodu. Ten nepřichází v úvahu.

V Indii je sice možné rozvést se, ale skoro se to neděje. Manželé se učí vzájemně chápat a milovat se, nehledají lásku u nikoho jiného.





Německo: Jíst společně

Lidé v Německu věnují většinou hodně času své práci. Společného času je proto málo. Nicméně existuje jedna důležitá tradice, na kterou se snaží nezapomínat. Ať je práce kolik chce, rodina musí jíst společně u jednoho stolu. Němci věří, že rodinné večeře, příjemná konverzace a dobré jídlo posiluje vztah. mimochodem, stejný názor sdílejí i Italové a Španělé.





Izrael: Láska k dětem, rodině a dodržování tradic

V Izraeli velmi milují děti, pokud je manželé nemají, veřejnost je odsoudí. Otec při péči o děti pomáhá více, než je běžné u nás. Je zásadně přítomen u porodu, malé děti přebaluje a se staršími dětmi tráví svůj volný čas. Vzdělání se v této zemi bere velice vážně, rodiče jsou pro děti nezpochybnitelnou autoritou, protože jsou těmi, kdo mladší generaci předává tradice.

To, co dělá rodinu silnou, je podle Izraelců ctění tradic, předků a vytvoření vlastní velké rodiny.





Jižní Korea: Respekt ke starší generaci

V Jižní Koreji funguje jasná hierarchie ve vztazích. Mladší děti poslouchají ty starší, starší děti ctí matku a otce. Žena respektuje manžela a své rodiče. Vzájemná poslušnost jednoho k druhému předchází podle Korejců konfliktům.

Úcta ke starším nesouvisí jen s rodinnými vztahy. Třeba taková ochota vyhovět jakémukoli přání starších dělá z Korejců zvláště efektivní zaměstnance: nikdo si netroufne nevyhovět staršímu nadřízenému.





USA: Psychologové a manželské poradny

V Americe dokáží ocenit pomoc a rady odborníků. Rodiny často mívají osobního psychologa, který jim pomáhá překonávat manželské krize a všechny možné překážky, které se mohou ve společném životě vyskytnout.

V USA je většinou společensky nepřijatelné stěžovat si na svůj rodinný život rodině nebo přátelům. Lidé se snaží navenek působit jako úspěšný a bezproblémový pár. Jenže právě kvůli tomu se lidé nemají kde vypovídat, jsou frustrovaní a potřebují pomoc psychologa - jemu jedinému si dovolí říct všechno. Tak mají jistotu, že se jejich rodinná tajemství nikdy nedostanou na veřejnost a k uším přátel a kolegů.

Spojené arabské emiráty: Oddanost jednoho k druhému

Ženy v SAE chodí se zahalenými vlasy, přesto milují módu a rády si kupují oblečení a šperky. Jediný, kdo je v jejich nejhezčích kouscích ale uvidí, jsou jejich manželé. Ženy přitom mohou studovat i pracovat, pokud chtějí. Žena dokonce nemusí ani vařit a dělat muži "služku", jak si lidé často myslí. Muži v SAE jsou obvykle připraveni plně podporovat svou ženu ve všem, co je pro ni důležité. To vše výměnou za její lásku a oddanost.





Mexiko: Bavit se a nebrat věci tak vážně

Pro mexické rodiny je charakteristická věčně dobrá, veselá nálada, schopnost relaxovat a nedělat si starosti. Mexičané se řídí heslem: Žij, jakoby tenhle den měl být tvým posledním. Nemyslí na budoucnost. Jsou také velmi emotivní: silně prožívají všechny velké rodinné události, svátky a výročí. Místo zoufání si nad problémem hledají aktivně řešení.





Dánsko: Hlavně pohoda

V Dánsku je populární slovo "hygge", které by se dalo jen těžko přeložit. Označuje jejich osobitý postoj k životu. Obklopte se pohodlím a buďte v pohodě. Oblékněte se do teplých a pohodlných šatů, zabořte se do polštářů, zapalte svíčky, nalijte dobré víno a relaxujte. Takový přístup činí vztahy odolnějšími a šťastnějšími, protože nás navrací k nejdůležitějším lidským hodnotám.