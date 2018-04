Co o člověku vypovídá, když neustále mluví na jedno z těchto témat? Budete překvapeni!

Téma: Osobní záležitosti

Stává se, že člověk, s kterým jste se viděli sotva párkrát, má tendenci vyprávět vám vše o svém osobním životě. Vy jste z toho očividně v rozpacích, nevíte jak reagovat, ale ani to mu nezabrání opakovaně mluvit o svém soukromí. Brzy si začínáte připadat jako zpovědník.

Jaké jsou důvody pro toto chování? Tito lidé se obvykle cítí osaměle a hledají možnost úniku ze své samoty. „Využívají“ vás pak jako jakési hromosvody všeho, co se v nich nahromadilo, a co neměli komu sdělit. Takoví lidé se nás pak snaží zaujmout za každou cenu a nenechají se přerušit.

Jak reagovat? Nedá se nic dělat, je nutné dát zřetelně najevo, že vás takové debaty nudí. Pokud to půjde, zkuste druhého jemně nasměrovat k návštěvě psychologa. Tam se může jednak ze svých osobních problémů vypovídat, a navíc, toto chování může mít původ v nějakém skrytém původu, který je třeba řešit.





Téma: Problémy

Existují lidé, kteří jsou přesvědčeni, že si na ně Osud zasedl. Neustále si jen stěžují na svůj těžký život a na všechny problémy, které je potkávají. Paradoxní ovšem je, že tito lidé mívají často velmi dobrý život, který by jim mohli mnozí závidět.

Dalším paradoxem je, že ačkoli si neustále stěžují, své problémy se ani nesnaží řešit a rady odmítají.

Pokud se takového člověka zeptáte: „A jak tenhle problém řešíš?“ pravděpodobně přijde s mnoha výmluvami anebo začne hovořit o jiném problému.

Jaké jsou důvody pro toto chování? Za tímto chováním stojí touha ospravedlnit své chyby, zbavit se odpovědnosti za své činy hozením viny na někoho druhého (nebo třeba na Smůlu nebo Osud). Jedná se o manipulativní chování, kdy se daný člověk snaží působit jako oběť, neboť role oběti je pro něho prospěšná.

Jak reagovat? Nelitujte. Vždy se místo toho ptejte, jak své problémy řeší, co udělal pro to, aby svou situaci zlepšil a tak podobně.





Téma: Nemoci

V podstatě jde o podkategorii k předchozímu odstavci, je to však tak běžný jev, že mu věnujeme samostatný bod. Každý z nás se už jistě setkal s někým, kdo má neustálé nějaké zdravotní potíže a nepřestává se o nich zmiňovat.

Samozřejmě, může se stát, že si někdo prodělává těžké období, je skutečně vážně nemocný a potřebuje se někomu svěřit. Pokud si ale stěžuje na stovky obyčejných problémů pokaždé, když se s ním vidíte, není to prostě jen tak.

Jaké jsou důvody pro toto chování? Za tímto chováním stojí touha po soucitu. Takoví lidé se prezentují jako nešťastné oběti a doufají, že vzbudí v okolí soucit a lítost. Zdravotní stav se stává jediným smyslem jejich existence.

Jak reagovat? Jedná-li se jen o výjimečný jev, zacházejte s takovým člověkem s pochopením a podporujte ho. Každý z nás někdy potřebuje kapku soucitu. Lepší, než litovat a rozebírat s ním jeho bolístka, ale bude, pokud se ho budete snažit rozptýlit a odvést jeho myšlenky jinam.

Pokud se jedná o vyloženě chorobný stav, zkuste mu doporučit návštěvu psychologa.





Téma: Práce

Všichni jistě známe pár lidí, kteří mají, jak se zdá, v hlavě jen a jen práci. Mluví o práci ve svém volnu, o víkendech, dokonce i o dovolené. Zdá se, že snad ani nedokážou myslet na nic jiného. O práci hovoří při romantickém výletě se svým partnerem, na oslavě s přáteli, i s cizími lidmi při cestě vlakem, v čekárně u lékaře nebo u pokladny v samoobsluze.

Jaké jsou důvody pro toto chování? Důvod je jasný. Práce je jediný smysl života, který tito lidé mají. Ostatních zájmů, koníčků a životních snů mají pramálo. Tito lidé by potřebovali rozptýlení, zažít něco nového nebo se s někým novým seznámit, ačkoli je totiž práce může bavit, nemít nic jiného je přece jen z dlouhodobého hlediska poněkud ubíjející.

Jak reagovat? Ukažte těmto lidem, že život nezačíná a nekončí u práce. Rozptylte je, vezměte je za zábavou. Doporučte jim svůj oblíbený koníček nebo je vezměte s sebou za svou oblíbenou zábavou. Je třeba, aby si tito lidé našli vlastní záliby a koníčky, ale proč je trochu neinspirovat?





Téma: Minulost

Do jisté míry jsme takoví všichni. Každý z nás se občas nostalgicky ponoří do starých vzpomínek, vypráví o svém mládí anebo vzpomíná společně s partnerem na prošlé roky. Vzpomínáme na úžasnou dovolenou, na domov, kde jsme prožili dětství, na osoby, které nám zasáhly do života.

Existují ale i lidé, kteří jsou vzpomínkami na minulost doslova posedlí. A neustálé vracení se do minulosti jim znemožňuje užít si současnost.

Jaké jsou důvody pro toto chování? Za podobných chováním stojí většinou nespokojenost s vlastním životem.

Jak reagovat? Doporučte mu návštěvu psychologa. Sami se s chorobnou nostalgií nevypořádají.