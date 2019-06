Co se děje s naším tělem po rozchodu s milovaným člověkem

1. Úzkost a problémy se spánkem

Lidský mozek je naprogramováni jako společenské bytosti s potřebou kontaktu. Mezi blízkými lidmi vznikají pevná pouta, která, když se zpřetrhají, způsobují doslova fyzickou bolest. Kdykoli, když přijdeme o někoho, kdo nám byl blízký, cítíme to. Bolest cítí matka, když přijde o své dítě, dítě, když přijde o své rodiče, muž, když přijde o svou ženu a tak dále.

Často si říkáme: Nebreč! Je to jen rozchod. Svět se nezbořil! Jenže našim pocitům nelze vzdorovat. Jde o projev naší přirozenosti. Takhle náš mozek funguje.

Vědecké studie prokázaly, že bolest ze ztráty aktivuje v mozku stejnou část, která je stimulována při závislosti na kokainu. Říct, že jsme na milovaném člověku závislí, je tedy do slova a do písmene přesné.





2. Cítíme bolest na prsou

Podle experimentů se u lidí, kteří ztratí milovaného člověka, aktivují stejné nervové spoje, které se aktivují při bolesti způsobené opařením se horkou vodou nebo jiným spálením. Lidé po rozchodu tedy netrpí jen psychickou, ale opravdu i fyzickou bolestí. A to především v oblasti prsou.

Srdeční funkce se zhoršují. U lidí s problémy se srdcem dokonce hrozí vážné zdravotní riziko, které by neměli podceňovat. Vzhledem k vlivu adrenalinu na srdce se může objevit arytmie a v nejzávažnějších případech vést až k infarktu.

Určitě je dobré požádat svého lékaře o pomoc a předepsání uklidňujících prášků. Lékař vám zároveň může pomoci ke klidnějšímu spánku. Některé léky proti stresu jsou i volně prodejné, stačí si zajít do lékárny. Patří mezi ně různé tabletky, ale třeba i bylinkové čaje.





3. Zhorší se nám pleť

Toto má dva důvody. Za prvé, člověk v depresi sám sebe více zanedbává a je pravděpodobné, že bude zapomínat na pravidelné čištění kůže. O druhém důvodu ví ale málokdo. V každé vypjaté situaci, tedy i při rozchodu, začíná naše tělo produkovat hromady stresových hormonů. Stresové hormony přímo ovlivňují kvalitu naší pleti. To vede ke tvorbě pupínků, akné, a dokonce i vypadávání vlasů.





4. Bolavé svaly

Při depresi jsme náchylnější k různým zraněním a onemocněním než obyčejně. Může dojít ke svalovým křečím. Šlachy se mohou zkracovat, což způsobuje bolesti v různých částech těla.





5. Ztráta chuti k jídlu anebo naopak přejídání se

Existují dva druhy lidí. Jedni po rozchodu drasticky zhubnou, ti druzí přiberou na váze. Mnoho lidí má po rozchodu problémy s chutí k jídlu. Ale pozor, i to, co by se občas mohlo zdát jako pozitivní aspekt těžké situace, není radno podceňovat. Hladovění vám může způsobit zdravotní problémy a navíc vede z dlouhodobého hlediska spíše k nadváze. V důsledku hladu se vaše buňky stanou méně citlivé a začnou produkovat více inzulinu, který má za úkol rychlejší ukládání tuků. A jakmile totiž začnete znovu normálně jíst, bude se vám tuk rychleji ukládat. Jednoduše řečeno, tělo bude chtít využít všechno, co dostane, a udělat si zásoby pro případ, že by znovu přišel hlad.

V druhém případě stres způsobuje apatii a nespavost. Negativních emocí se snažíme zbavit jídlem, především sladkostmi. Příjem cukru nám opravdu pozvedne náladu, bohužel jen na krátký okamžik, a tak dostáváme brzy chuť na sladké znovu. To samozřejmě vede k přibírání na váze.

Stres kromě toho narušuje činnost trávicí soustavy, což může způsobit bolesti břicha a trávicí potíže.

Pro vše, co bylo řečeno, se snažte jíst zdravě, pravidelně a tak akorát. Nezpůsobte si zbytečné zdravotní komplikace! Přes rozchod se nakonec dostanete, chce to jen poskytnout svému tělu čas. Zdravotních problémů se ale nemusíte zbavit ještě dlouho poté!