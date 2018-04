Co všechny ženy chtějí od mužů, ale neřeknou to nahlas

Spontánnost

To neznamená, že musíte každý víkend vyrážet na dobrodružné cesty do různých částí světa. To neznamená, že se pod jejími okny objevíte každý večer s rádiem na rameni. Dokonce koupel ve vaně napuštěné šampaňským by nejspíš pro většinu žen bylo poněkud přehnané gesto. Stačí maličkosti. Vyzvěte ji k tanci, pošlete ji nečekanou SMS. Dívkám se líbí být překvapovány a hádat, co asi přijde dál.





Vytrvalost

Když dívka řekne „ne“, neznamená to „ne“, říká se. Alespoň ne na vždy. Nicméně „ne“ neznamená ani „ano“ nebo „možná“. Je důležité pochopit, že slova odmítnutí nemusí být definitivní. Ne ale proto, že ženy nevědí, co chtějí. Právě naopak. Ony to moc dobře vědí. Ženy chtějí vidět, že o ně skutečně stojíte. Chtějí, abyste vytrval a dokázal, že „ano“ je jediná odpověď, se kterou se spokojíte.

Povzbuzování

Každá žena je připravena stát se vaší nejoddanější fanynkou, a tak je naprosto přirozené, že stejný postoj očekává od vás. Ať už je jejím snem cokoli, měl byste ukázat upřímný zájem o ní a její zájmy. Touží se stát herečkou? Má podnikatelské ambice? Chce uběhnout maraton?

Naše šance dosáhnout vytouženého se zdvojnásobí, pokud slyšíme od milovaného člověka větu: „Věřím v tebe.“ Buďte jeden druhému inspirací, podporou a vzájemně se motivujte.

Dárky, které mají nějaký smysl

Pokud si myslíte, že dívky touží po diamantech, drahých špercích a luxusních dovolených, rychle na to zapomeňte. Ženy touží po dárku, na kterém bude znát, že jste ho vybrali právě pro ně. Stačí maličkost, ale promyšlená. Pozorně naslouchejte tomu, co říká. Třeba zjistíte, že miluje fialky, ráda hraje na klavír a miluje knihy jednoho spisovatele… Tak už víte, co dělat?

Humor

Pokud vám někdy někdo řekl, že se dívkám líbí seriózní muži, nevěřte tomu. Smích, to je jedno z nejzázračnějších přírodních afrodiziak. Čím častěji žertujete, tím lépe. Ale nezapomínejte, jsou věci, o kterých se vtipkovat nesluší. Jako třeba její oblečení, účes nebo její rodina.

Péče a pozornost

Hlavně to nepřehánějte. Nemusíte jí pozorně sledovat, volat ji 100x denně a zaplňovat její e-mailovou schránku svými dlouhými dopisy. Stačí několik jednoduchých a upřímných otázek, abyste dali najevo, že vám partnerka není lhostejná. Ptejte se na to, jaký měla den, jak se cítí, co chce a co si myslí. Takové otázky jsou pro mnohé dívky stejně důležité jako kyslík.

Pozitivnost

Psychologové tvrdí, že muž a žena v páru fungují stejně jako sklenice s propojeným dnem. Ať už přiléváte nebo ubíráte v jedné či druhé, hladina se brzy vyrovná. To znamená, že pokud budete hýřit pozitivní energií, brzy ji přenesete i na druhou osobu ve vztahu. Nejlepší způsob, jak udělat partnerce příjemný dne, je tedy být sám šťastný a spokojený. Stačí se usmívat a dávat najevo pozitivní emoce a výsledek se dostaví!

Podpora

Každý z nás zažívá zatraceně těžké dny, kdy máme chuť všeho nechat, zabořit hlavu do polštáře a plakat celý den. Průzkumy říkají, že ženy jsou od přírody více emocionální a snadněji podléhají smutku. Deprese se u žen projevují výrazně častěji než u jejich silnějších poloviček. Proto obzvláště ženy potřebují v těžkých chvílích cítit, že mají někoho, o koho se mohou opřít a kdo jim zašeptá, že všechno bude zase v pořádku.

Čestnost

Mohlo by se zdát, že je to tak samozřejmé, že o tom snad ani není nutné mluvit. Pokud chcete dnes strávit večer raději s přáteli u piva než s ní, buďte upřímní a řekněte jí to. Žena jistě přijme pravdu lépe než hloupé výmluvy a povídačky o dlouhých přesčasech. Nakonec pravda vyjde najevo a žena nebude nespokojená kvůli samotné pravdě, ale hlavně kvůli tomu, že jste jí lhali. Nezáleží na tom, o jak nepodstatnou lež jde. Lež je lež. Pokud chcete důvěru, říkejte vždy pravdu.

Respekt

I když se o ženách hovoří jako o „něžném“ a „slabém“ pohlaví, nenechte se mýlit. Ženy jsou schopny velkých věcí, ačkoli jejich významu muži někdy nerozumí. Stejně jako ženy ne vždy rozumí věcem mužů.

Ženy jsou schopny vytvářet krásné a inspirativní věci, přicházet s originálními myšlenkami a dokážou se pustit do ambiciózních podniků.

Každá dívka se snaží svého muže a jeho klady poznat a totéž očekává od něho. Přejí si, abyste znal jejich hodnotu a nepodceňoval je. Nezapomínejte opakovat, jak moc si jich vážíte a kolik pro vás znamenají.

Uvidíte, že dosáhnout šťastného vztahu není vůbec těžké!