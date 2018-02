Dětské knihy, které můžete číst dětem před spaním

Alenka v říši divů

Lewis Carroll

Příběh o dívce, která spadne do králičí nory a zažije neuvěřitelná dobrodružství… Možná vůbec nejlepší dětská fantasy knížka, na které odrostla už celá generace. Je to klasika, kterou by měl znát rozhodně každý. A číst ji mohou i dospělí. Někteří kritici dokonce tvrdí, že kniha je primárně určena právě na dospělé čtenáře. Najdeme v ní totiž mnohá životní moudra a řeší se v ní hodně logických, matematických a fyzikálních problémů.





Tatínek píše paměti

Tove Janssonová

Finská spisovatelka baví celé řady dětí z mnoha zemí svými příběhy o „mumíncích“. V jejich knihách najdeme spoustu pohádkových bytostí: trolly, skřítky, mluvící zvířátka a samozřejmě mumínky.

Na první pohled jde o zábavnou, poněkud naivní a dětinskou četbu, ale kniha nese i drobná poučení a přináší poselství lásky a přátelství. Proto se určitě zalíbí i rodičům.

Dobrodružství Toma Sawyera

Mark Twain

Tuhle knížku, která nás učí, že můžeme dobýt celý svět, by neměla chybět v žádné dětské knihovničce. Nechte své děti, aby spolu s hlavním hrdinou knížky prožívaly úžasná dobrodružství, pátraly po pokladech, setkávaly se s bandity a piráty a rozvíjely tak svou fantazii. S touto knížkou se nikdy nebude nudit, to vám můžeme zaručit.

Malý princ

Antoine de Saint-Exupéry

Možná to už zní jako ohrané klišé, ale Malý princ je kniha, kterou si musí přečíst prostě každý. Nikdy na ni nejste příliš staří.





Mary Poppins

Pamela Traversová

Pohádka, která nás zavede do magického světa naší vlastní fantazie. Knížka nám připomíná, že to my sami utváříme svůj život a děláme ho zázračným – anebo taky neděláme, to záleží na nás.

Hlavní je nebát se a věřit sám v sebe. Každé dítě by si tuhle knížku mělo zařadit do knihovničky!

Medvídek Pú

Alan Alexander Milne

Příběhy o přátelském medvídkovi a jeho přátelích jsou zdánlivě prosté, ale skrývají hlubokou moudrost života. Nemusíte ale nad slovy v knize přemýšlet, stačí jen číst a nechat pracovat naši představivost.





Kouzelník smaragdového města

Alexandr Volkov

Jde vlastně o jednodušší verzi Čaroděje ze země Oz. Každý z nás se do hrdinů tohoto příběhu snadno vžije.

Pipi Dlouhá punčocha

Astrid Lindgrenová

Knížka vhodná pro úplně všechny od věku 6 let. Z knihy na nás vyzařuje přináší optimismus a radost ze života. Příběh rozveselí každého.

Dinka

Valentina Osejeva

Příběh o dívce a její rodině, dětských přátelstvích a dobrodružstvích, která spolu děti podnikají. Dospělý čtenář za prostým příběhem navíc uvidí příběh lidí, kteří žijí v těžkých časech. Kniha je možná mírně ideologicky zabarvená, ale toho si při četbě všímat nemusíme.

Petr Pan

James Barrie

Jak se to stalo, že jsme zapomněli létat? Jak to, že jsme zapomněli snít?

Je možné zůstat uvnitř navždy dítětem? Je nutné dospět? Petr Pan je jedna z těch knih, která zasáhne i dospělého čtenáře. Po dočtení vám jistě na nějaký čas uvízne v hlavě.





Divoké labutě

Hans Christian Andersen

Mnohé z Andersenových příběhů nejsou vůbec pro dětské oči. Bývají ponuré a často končívají tragicky. Příběh Divoké labutě je ale příběhem o lásce a o dobru. Stojí za to přečíst si v jakémkoli věku. Neochuďte ani své dítě o tenhle klenot literatury.