Dětské výroky, které vás donutí se červenat

1. Viděla jsem přijít do autobusu dvě ženy a malou, asi tříletou holčičku. Jedna z žen nabídla dítěti jablko. Druhá povídá: „No, co na to povíš tetě?“

Holčička pohotově: „Umylas ho?“





2. Jeli jsme brzy ráno se synem autobusem. Byly mu tehdy 4 roky. Zeptal se mě, proč všichni chodí tak smutní. Odpověděla jsem, že se nikomu nechce jet do školy a do práce.

A on nato zakřičel na celý autobus: „Zastavte autobus! Nikam nejedeme!“

3. „Hlavně se něčeho drž!“ napomínala maminka své dítě v přeplněném autobuse. Po několika zastávkách se dav začal rozcházet a ukázalo se, že se dítě drželo nosu nějakého starého pána! A on celou tu dobu mlčel a nic neřekl.





4. Kolegyně přivedla nedávno s sebou do práce svého šestiletého synka. Celou dobu mě pozoroval a nakonec ke mně s vážným výrazem přistoupil. Říkám mu: „Dobrý den. Jak se máte?“

A on zdvořile: „Dobrý den. Dobře. Staneš se mou ženou?“

Vůbec jsem nevěděla, co na to říct! Svou první žádost o ruku jsem si představovala trochu jinak. Pravda ale je, že na ni do konce života nezapomenu!

5. Dcera seděla u okýnka ve vlaku, vypadala zadumaně a po chvíli se mě zeptala: „Mami, proč mě muži obtěžují?“

Všichni lidé kolem zmlkli a všichni se na mě podívali. Nakonec jsem z dcery dostala, že ji dva spolužáci ze školky tahali za ruce, přetahovali se o ní a říkali jí, že ji milují!





6. Jel jsem do práce, vedle mě seděla žena s malým dítětem na klíně. Když se autobus blížil k zastávce, žena se začala zvedat. Autobus pak ale prudce přibrzdil a ona ztratila rovnováhu a položila mi dítě do klína.

Dítko se na mě podívalo, usmálo a řekl: „Tati!“

Neztratil jsem ale hlavu, odpověděl jsem: „Zdravíčko, synu!“

Matka toho dítěte celá zrudla a omlouvala se – legrační zážitek!





7. Chlapeček cestoval společně se svými rodiči. A náhle povídá: „Táta je slon, tak já jsem sloník. A máma je… motýlek!“ Bylo vážně směšné pozorovat, jak se matka toho chlapce tváří! Určitě přemýšlela o tom, jak těžké je pro takového motýla porodit sloníka.

8. Seděl jsem v autobusu. Řidič byl starší vousatý muž. Vedle mě si přisedla žena s dítětem. A já slyším, jak se dítě ptá: „Mami, proč Mikuláš pracuje jako řidič? Copak je na tom tak zle? Příště mu dáme něco my!“





9. Ve frontě přede mnou stojí maminka se svým chlapečkem. A chlapec se ptá: „Víš, co je to hanba?“ Maminka mu odpovídá: „Ne“. Dítě ukáže na její neoholené nohy a prohlásí: „Tohle je hanba!“

10. Byl jsem v čekárně v nemocnici. Matka s dcerou hrála hru, aby ji zabavila. Dcerka vždy něco předváděla a její matka musela uhádnout, co to je. Nejprve to byly samé jednoduché věci: králík, medvěd, kočka, pes… Pak ale začala holčička předvádět podivné pohyby, které jsem si nedokázal přiřadit k žádnému zvířeti.

Maminka holčičky mlčela a přemýšlela. Seděl jsem tiše a čekal na správnou odpověď. A v tu chvíli ztratila holčička trpělivost a na celou čekárnu zakřičela: „Mami! Je to přece táta, jak něco opravuje!“





11. Rodiče jedou se svým synem autobusem. Lidí tu není mnoho a všichni jsou tiše. Autobus zastavuje na červené. A dítě se ptá: „Mami, máme zácpu?“

Několik lidí se po sobě podívá a usměje se. Autobus se znovu rozjíždí, ale po chvíli opět zastavuje. Dítě se rozhlíží, vidí automobily vepředu i vzadu a na celý vůz zakřičí:

„Máme zácpu!“

To už se všichni hlasitě smějí.