Doktor z Japonska se dožil 105 let. Jaké bylo jeho tajemství?

1. Hlavní věcí v životě je přínos, který přinášíte světu kolem vás

„Je důležité začít den s přáním tvořit. Vždyť každý okamžik našeho života je možností udělat něco dobrého pro druhé. Například, Angelina Jolie, americká herečka a režisérka, působí jako velvyslankyně OSN a věnuje významnou část svého času charitě.“





eastnews



2. Dělejte si méně starostí se sportem a jídelníčkem a víc si užívejte

„Když jsme byli děti, mimo jiné jsme mnohdy zapomínali jíst nebo spát. Na prvním místě byly naše hry. Právě na tuto dětskou inspiraci bychom neměli zapomínat. Měli bychom si ji uchovat po celý život. Radovat se a užívat si života.“

3. Nepřestávejte pracovat. Přinejmenším ne dříve než v 70 letech

„V době, kdy byla průměrná délka života v Japonsku 68 let, byl odchod do důchodu v 64 rozumný. Teď, když se průměrná délka života zvýšila na 84, je 64 let příliš brzy na to opustit své povolání. Je to stejné, jako kdybyste si dobrovolně zkracovali život.“

4. Pokud chcete žít dlouho, nepřibírejte

„K snídani piji pomerančový džus se lžící olivového oleje. To posiluje cévy. K obědu si dávám mléko a sušenky. K večeři zeleninu, malý kousek ryby a rýži. Často jsem příliš zaneprázdněn na to, abych si uvědomil, že mám hlad.“





de po sit pho tos



5. Nikdy nevěřte tomu, co říká lékař

„Lékaři pacientům často radí věci, které by sami nezvládli nebo na které by sami nepřistoupili. Nevěřte proto všemu, co vám lékař řekne. Najděte odborníka, kterému budete zcela důvěřovat, a poraďte se s ním.“

6. Nesoustřeďujte se na bolest, nezhoršujte ji

„Jediné, co vás může odvést od bolesti, je zábava, radost. Dopřávejte si potěšení! Neutápějte se v bolesti a vždy hledejte únik.“

7. Vždy choďte po schodech

„Je nutné využívat každé příležitosti k tréninku svalů. Choďte pěšky.“





eastnews



Doktor Shigeaki Hinohara pracoval až do svých posledních dnů a byl přesvědčen o tom, že život, to je především tvorba. Dožil se 105 let.