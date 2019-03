Existuje vůbec rozdíl mezi introvertem a extrovertem?

Osobnostní typ jako vysvětlení všeho

V poslední době často zařazujeme lidi do té či oné skupiny podle nějakého jejich projevu, aniž bychom však znali okolnosti a mohli přesně vědět, proč se tak zachovali.

Škatulkujeme tak všechny lidi kolem sebe buď do přihrádky „introvert“ anebo do přihrádky „extrovert“. Jakoby existovali pouze dva typy lidí. Jenže lidé bývají málokdy stoprocentní introverti anebo naopak dokonalí extroverti.

Například, někdo nereaguje na vaše pozvání, nezvedá telefon. Nebo projde kolem vás v obchodě a předstírá, že vás nevidí. Nebo na poslední chvíli odřekne svou účast na dlouho plánované akci.

Vysvětlovat si tyto projevy introverzí nemusí být nutně chybně, ale položme si otázku: je to dostatečný důvod k ospravedlnění nezdvořilého chování?

Opravdu stačí jako omluva: „Jsem introvert, jsem prostě takový, přijmi mě takového, jaký jsem. Neumím být jiný.“?

Chování je buď sobecké, nebo nesobecké. Zdvořilé, nebo nezdvořilé. To absolutně nijak nesouvisí s vaším temperamentem a psychologií.

Zrovna tak byste si neměla obhajovat chování muže, který se neustále motá kolem jiných slečen, chodí na párty a stále si s někým chatuje, prostě slovy „je to prostě extrovert, takový on je“.





Neznáme sami sebe





Než začneme někoho hodnotit a zařazovat do typů osobnosti, měli bychom začít u sebe. Kam byste zařadili sami sebe? Co toto zařazení znamená? Podle čeho tak usuzujete?

Není nutné spěchat do knihovny pro díla Carla Junga. Konec konců, dnešní pojetí slov „introverze“ a „extroverze“ se od pojetí jejich autora podstatně liší. Přečtěte si ale několik populárně-naučných článků z časopisů zaměřených na psychologii nebo jen pátrejte na internetu. Jistě se dozvíte mnoho nových a zajímavých informací.

Například, pokud si otevřete knihu Jste introvert? (Marti Olsen Laney: The Introvert Advantage), můžete v ní jednoduše najít vysvětlení toho, co dnes přijímáme za základ toho či onoho psychologického typu. Tento základ spočívá ve způsobu, jakým lidé doplňují energii.

Někteří lidé čerpají energii z nových vnějších dojmů a z kontaktu s jinými lidmi. Tyto lidi nazýváme extroverty.





Druzí lidé potřebují pro dobití energie klid, ticho, mír, samotu. Tyto nazýváme introverty.

Nyní čtěte pozorně. Ještě jednou a přesněji: Rozdíl spočívá jen a jenom v rozdílu, jakým člověk vyrovnává zásoby své energie. Není tu řeč o přítomnosti či nepřítomnosti jakéhokoli vnitřního světa. Ani slovo o křehkosti a zranitelnosti, plachosti, přecitlivělosti nebo výstřednosti. Ani slůvko o povrchnosti, o hyperaktivitě, o dotěrnosti.

A víte proč? Ne všechno přímo souvisí s naším typem osobnosti. I extrovert může být plachý. I introvert může být povrchní. Jistěže jsou některé kvality častější u introvertů a jiné zas u extravertů, ale není to podmínkou a na to byste při hodnocení lidí neměli zapomínat. Přímá souvislost tam není a nikdy nebyla.





Kdo ve skutečnosti jsme?

Dále. Teď to bude ještě zajímavější. Pravda je totiž taková, že introvert a extrovert jsou dva krajní body na škále psychologických typů. Osobnost každého z nás se nachází někde na této škále, mezi jedním a druhým krajním bodem.





Stejně jako u všech extrémů je výskyt těchto čistých typů velmi vzácný. Většina z nás se nachází někde kolem středu osy, někteří se přiklání spíše k jedné, druzí k druhé straně od středu.

Nejpočetnější skupinu tvoří právě ambiverti, tedy lidé mezi introverzí a extroverzí. Jsou to lidé, kteří čerpají energii z vnějšího světa i ze sebe samých. Projevují se různými způsoby v různých situacích, je jim dobře ve společnosti i o samotě.

Navíc i krajní pozice se v procesu socializace přizpůsobují a přestávají být vůči sobě zcela protikladnými a nesmiřitelnými protiklady. Žijeme ve světě plném různých lidí a je třeba se uzpůsobit, naučit se žít ve světě různých typů osobností. Ostrost našich povah se působením společnosti brzy ohladí a přestáváme tak úplně „vyčnívat“.

Z toho všeho plyne jedna paradoxní věc: Extrémní, praví, krajní introverti a extraverti prakticky neexistují. Jsou to pouze pojmy, normy, body na opačných stranách měřící škály, nedosažitelné jednotky měřící osobnost lidí, která se nachází někde mezi nimi. Ať se nám to líbí nebo ne, nacházíme se všichni někde mezi těmito krajními body.





Válka mezi introverty a extroverty

A tady je ono hlavní odhalení: Celá válka mezi introverty a extroverty je jen fikce. Ani ta, ani ona strana nemá armádu. Nemá členy. Přikláníme se k tomu či onomu táboru pouze podle toho, jaké výhody či nevýhody nám z toho plynou. Jestliže si tím mohu obhájit egoismus, neschopnost komunikovat a nepozornost vůči druhým – OK, jsem introvert. Jestliže si mohu omluvit lehkovážnost a neschopnost zabavit se bez skupiny lidí, kteří by mě bavili – budu extrovert. A když vám někdo cokoli vytkne, pomyslíte si jen: „Vy prostě jen nechápete podstatu introverze/extroverze. To je ovšem váš problém, já jsem v pohodě.

Takový přístup je velmi pohodlný. Je to jakýsi mentální štít, za který schováváme sebe i všechny naše drobné osobnostní nedostatky.

Není samozřejmě pravda, že je to vše kolem introverze a extroverze jen nesmysl a způsob, jak na sebe upozornit, někam se zařadit a dokazovat tak sobě i jiným svou výjimečnost. Každý máme své démony, měli bychom s nimi ale bojovat, přiznat si své problémy a pracovat na sobě. Naučit se komunikovat s ostatními lidmi, naučit se fungovat i sám bez společnosti lidí.

A pokud vlivem své povahy někoho raníme nebo urazíme, je vhodné se upřímně omluvit, ne svalit všechnu vinu na osobnostní typ a dál se chovat, jako kdybych s tím už neměl nic do činění.





A na konec

Pracovat na sobě není snadné, ale vyplácí se to. Jako první si musíme přiznat své nedokonalosti. Není nutné „opravit“ na sobě vše, čím se odlišujeme, ale je důležité převzít zodpovědnost za všechno, co děláme. Nedistancovat se od následků vlastního jednání.

Tam, kde je osobní odpovědnost, je i individuálnost.

Náležitost k nějakému osobnostnímu typu nás nedělá zvláštními a výjimečnými. Znamená to jen, že patříme do určité skupiny lidí vyznačujících se nějakými obecnými vlastnostmi.

To, co nás skutečně dělá zvláštními a jedinečnými, jsou naše vlastní volby, rozhodnutí, náš vlastní pohled na okolní svět a naše vlastní přání žít v míru jak se sebou, tak i s druhými.

Přestaňme svět rozdělovat na černé a bílé. Svět se skládá z celé škály nejrůznějších barev a odstínů. O nic tím nepřijdeme, naopak. Vždyť svět tak bude hned zajímavější a barevnější!

Přestaňme skrývat a ospravedlňovat své chyby. Pojďme na nich raději pracovat.

Neexistují žádní introverti. Neexistují žádní extroverti. Existují jen unikátní, jedineční lidé. Každý z nás je takovým člověkem.

Pojďme konečně oslavit jedinečnost každého z nás. Respektujme jeden druhého i s jeho odlišnostmi. Nepatříme mezi žádné dvě skupiny. Každý z nás je svou vlastní skupinou.

Zkuste to. Uvidíte, že s tímhle přístupem budete šťastnější.