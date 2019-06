Jak barva oblečení ovlivňuje naši náladu

Červená

S červenou barvou to není tak jednoduché. Záleží na tom, zda vám sedne k vaší pleti a vlasům. Červená barva vám ale každopádně dodá sebevědomí a přitáhne pohledy ostatních. Zda je to právě to, po čem toužíte, je už jiná otázka.

Červená barva je sexy. V mužích vyvolává představy sexu a domnění, že vyhledáváte pozornosti.

V Indii je červená klasická barva svatebních sárí.

S čím kombinovat? Kombinace červené a černé nikdy nevyjde z módy. Kombinace s bílou nebo béžovou zase vaši vizáž zjemní.









Žlutá

Tahle barva je slunná a veselá. Při pohledu na ni se rozzáří a rozpovídá i ten nejzarytější pesimista. Vyberte ale takový odstín, aby sedl k vaší pleti a vlasům. Pokud si nejste jistá, která barva se k vám nejlépe hodí, pořiďte si nejprve jen nějaký menší doplněk jako šátek nebo náramek.









Modrá

Oproti červené, modrá snižuje krevní tlak a zklidňuje. Pokud jste měli náročný den nebo se chystáte na první rande, zkuste sáhnout po modrých odstínech. Vytvoříte skvělý první dojem a relaxační atmosféru.

S čím kombinovat? Zvlášť pokud je odstín modré velmi tmavý, zjemněte celkovou vizáž neutrálními nebo světlými barvami.









Zelená

Relaxační barva, která vám pomůže nejen zklidnit se, ale také napomůže soustředění. Na výběr je z celé škály odstínů, a tak si vybere každý s jakýmkoli typem pleti a barvy vlasů.

S čím kombinovat? Zelená musí zůstat dominantní, takže doplňky volte v barvách neutrálních. Pokud zvolíte světlejší odstín, můžete svůj vzhled doladit šperkem, šátkem nebo kloboukem. Ale nepřehánějte to.









Fialová

Kouzelná barva, která mladému člověku dodá na zralosti a serióznosti. Pokud se chystáte na pracovní schůzku, je fialová správná volba. V ní budete působit starším a zkušenějším dojmem. Navíc váš vzhled osvěží nevšedním způsobem, takže rozhodně nebudete vypadat nudně a tuctově.

S čím kombinovat? Výborně k ní sednou všechny pastelové barvy.









Černá

Barva, která je vhodná naprosto pro každého. Může působit dvěma dojmy: smutečním nebo elegantním. Pokud máte strach, že bude černá vypadat příliš depresivně, zvolte oblečení s nějakým vzorem anebo doplňte svůj vzhled barevnými doplňky.









Oranžová

Kompromis mezi sexy červenou a optimistickou žlutou. Pohled na tuto barvu stimuluje aktivitu a probouzí kreativní myšlení. Zkuste si jednou místo ranní kávy obléct zářivou oranžovou a sama uvidíte.

S čím kombinovat? Pozor, ať se barva nebije s jinými výraznými odstíny. Doplňky volte v neutrálních barvách, které s oranžovou budou ladit.