Jak může váš partner snadno skrývat nevěru? Prostřednictvím chytrých mobilních aplikací

Tajné fotografie milenek už není třeba mazat, stačí chytré maskování

Pokud byste chtěli na mobilním telefonu svého partnera najít důkazy o nevěře, napadlo by vás otevřít například kalkulačku? Nejspíš ne. Jenže aplikace Privat Photo vypadá na první pohled přesně jako kalkulačka. Po zadání správného hesla ale slouží jako úschovna fotografií, které se nikdy neobjeví v hlavní knihovně fotografií telefonu.

To aplikace Tiger Text dokáže podobným způsobem zamaskovat textové zprávy, a pokud nechcete, aby vám například váš milenec nebo milenka mohli zavolat, aplikace automaticky nasadí obsazovací tón. Aplikace byla nejspíš vytvořena pro obchodní využití, ale své místo si našla hlavně u záletníků.

Díváte se partnerovi do telefonu? Můžete být odhaleni

Pokud má někdo poměr, ale bojí se toho, že by jej mohl partner odhalit, pak může využít i aplikaci Nosy Trap. Tato aplikace je užitečná pro odhalení toho, kdo se chtěl do mobilu neprávem dostat. Jakmile majitel svůj mobilní telefon nechá bez dozoru, aplikace pomocí přední kamery vyfotí každého, kdo se pokusí do mobilu dostat.

Uvidíte-li svého partnera, jak rychle třese s telefonem, jakmile se přiblížíte, pak byste měli být na pozoru. Aplikace Fox Private Message totiž reaguje na zatřesení s mobilem tak, že ihned smaže všechny zprávy. A co víc, aplikace je v telefonu maskovaná podobně jako aplikace Private Photo.