Jak odhalit lež při pouhém chatování

Ačkoli dává komunikace na dálku lháři opravdu jistou výhodu, i tak ho lze poměrně snadno odhalit. Pomohou vám k tomu následující techniky. Pokud se je naučíte ovládat, nikdo vás už nikdy neoklame.

1. Lháři píší velmi dlouhé zprávy

Podvodník se podvědomě snaží ukrýt svou lež do velkého množství textu. Studie z Cornellovy univerzity potvrdila, že lživé sdělení bývá skutečně obvykle delší než to pravdivé. Když dostali lidé při experimentu za úkol lhát, všechny jejich fráze byly delší než jedno slovo.





2. Lhářky nemluví přímo

Během experimentu používaly ženy, které musely lhát, často úvodní slova jako „možná“, „snad“, „já myslím“, jednoduše výrazy, kterými dávaly najevo nejistotu. Jistotu toho, co říkaly, tak snižovaly na pouhou pravděpodobnost. Bylo to dáno pravděpodobně tím, že ženy nechtěly lhát, ale nemohly říkat ani pravdu. Vyhýbaly se proto jednoznačným odpovědím.

Zajímavé je, že u mužů se slovní zásoba podle toho, zda hovořili pravdu anebo lež, nijak výrazně nelišila.





3. Lháři se opakují

Proč vám někdo lže? Pravděpodobně proto, aby vás o něčem přesvědčil. Lhář proto svou lež opakuje tak dlouho, dokud jí neuvěříte. Ale lež zůstane lží, i kdybyste ji řekli tisíckrát. Buďte proto opatrní a neuvěřte něčemu jen proto, že jste to už několikrát od někoho slyšeli.





4. Lháři odpovídají se zpožděním

Pokud musíte čekat na odpovědi dlouho, možná je váš korespondenční kolega právě zaměstnán něčím jiným, nevšiml si vaší zprávy… anebo možná potřebuje čas na vymyšlení věrohodné lži. Je také možné, že bojuje s vlastním svědomím a váhá, má-li vám napsat pravdu anebo lež.





5. Píší dlouho

Píše dlouho, ale když konečně svou odpověď odešle, zas tak dlouhá není. To znamená, že text zřejmě dlouho editoval a rozvažoval nad tím, co a jak napíše. Ano, může jít o člověka, který nesnáší nepřesnosti a snaží se, aby text přesně vystihl, co má na mysli. Pokud jde ale o někoho, kdo se jinak se stylem a pravopisem nijak nepáře, je to důvod k podezření. Možná se pokouší přepsat své výpovědi tak, aby vyzněly co nejdůvěryhodněji.





6. Prostě vám neodpoví

Na vaše otázky prostě nereaguje. V písemné komunikaci je mnohem jednodušší něco zamluvit, než při komunikaci tváří v tvář. Ano, mohlo se stát, že vaši zprávu jednoduše přehlédl, ale pokud vaše otázky ignoruje pravidelně, je to rozhodně podezřelé.

Další možností, jak se vyhnout odpovědi na nepohodlnou otázku, je jednoduše odejít ze sociální sítě.





7. Hrají na naše svědomí

Člověk je zranitelná bytost. Nemilosrdní jedinci toho zkouší využít, aby v nás vzbudili vinu a my přestali s kladením nepříjemných otázek.

Může to vypadat asi následovně: „Copak ty mi nevěříš? Myslel jsem, že se známe už dost dlouho! Jak se mě můžeš ptát na něco takového?“

„Lhář“ nám prakticky nezalhal, pouze se vyhnul odpovědi a navíc v nás ještě vzbudil pocit viny. Nenechte se zmást a trvejte na odpovědi na své otázky.





8. Odpovídají na otázky otázkami

Každý dobrý novinář ví, že nesmí odpovídat na otázky toho, s kým vede rozhovor. Ten se tak totiž může jen pokoušet rozptýlit jeho pozornost.

Podobnou taktiku používají lháři a podvodníci i v běžné komunikaci. Odpovědi se od nich nedočkáte, místo toho se náhle sami ocitáte pod palbou dotěrných otázek. Tyhle otázky často s tématem vůbec nesouvisí, jde jen o snahu vyhnout se odpovědi a přimět vás na vaše otázky zapomenout.





9. Testují vaše reakce

Lhář se často nejprve pokouší odhalit, jak reagujete na pravdu, a jak na lež. Například, když zjistí, že se při odhalení nepěkné pravdy vždy rozezlíte, rychle se naučí tohoto faktu využívat. Lhář znovu přejímá kontrolu nad situací, a i když je jeho lež odhalena, jako ten špatný nakonec vyjdete vy – protože jste ztropil nepříjemnou scénu, kdežto váš kolega zůstal klidný a nad věcí.

Nepřipusťte, aby si s vámi lhář zahrával a využíval vašich slabostí.





10. Hrají hloupého

Dělá, že neví, o čem mluvíte, nebo jak své otázky myslíte. Jednoduše řečeno, hraje si na hloupého. Jde samozřejmě pouze o hraní na čas. Doufá, že na otázku nakonec zapomenete, anebo vás přestane bavit dožadovat se odpovědi, a tak nad tím nakonec raději mávnete rukou.

Pokud trochu přitvrdíte, začne vás zcela ignorovat anebo se začne chovat agresivně.





11. Simulují

Vzpomínáte si, jak jste jako malí předstírali, že vás bolí břicho, abyste nemuseli do školy? Mnohým zůstává tenhle zlozvyk až do dospělosti. Simulovat nemoc má skýtá velké výhody. Vždyť kdo by se choval špatně k někomu, kdo je nemocný? Dokonce, i když se na někoho zlobíme, ve chvíli, kdy mu je zle, svou zlost potlačíme. Snad jen naprosto bezcitný člověk by dokázal přijít za nemocným a dožadoval se odpovědí. Většina z nás se rozhodne počkat a vyřešit problémy, až se druhému uleví.

Pokud se někomu přitíží pokaždé, když se ozvete a chcete něco projednat (například vrátit půjčené peníze anebo si promluvit o vašem vztahu…), je čas přestat být ohleduplný. Nenechte se využívat!