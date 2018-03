Jak poznat, že není ten pravý. Poslední bod všichni ignorují…

Možná už jste zažili situaci, kdy se dva rozešli, ačkoli se milovali. Proč se to stalo? Co vám napoví, že spolu nevydržíte?



1) Hádky na denním pořádku

„Hádka je solí lásky,“ říká se. „Ale ať vám neujede ruka!“

Samozřejmě, občasné rozepře jsou nevyhnutelné, jsou dokonce nezbytné pro rozvoj vztahu. Zamyslet byste se ale měli, pokud se hádky staly každodenní záležitostí. Pokud je na vás partner hrubý, dávejte si pozor. Hranice mezi verbálním a fyzickým násilím je velmi tenká.

Zkuste si představit, co s vámi bude za pár let. Po 5 – 10 letech, až přejde zamilovanost a zůstanou jen hádky a urážky. Představte si obraz sebe v takovém vztahu a zamyslete se, jak to zapadá do vaší představy rodiny a láskyplného partnerství.

2) Žárlivost – to není láska

Nezřídka slýcháme: „Kdo žárlí, ten miluje.“ Ve skutečnosti tomu tak ale není. Pokud se partner zajímá o někoho jiného, neznamená to, že jsou v tom city. Mnozí to ale nechápou a pokládají milovaného člověka jen za svůj osobní majetek.

Existuje mnoho věcí, které mohou dva lidi sblížit, ale žárlivost to vše vždy dokáže zničit.

Žárlivost ve skutečnosti vypovídá o nedůvěře, kterou člověk chová sám k sobě – nikoli k druhému. Aby se touto nedůvěrou nemusel trápit, přenáší ji na lidi ve svém okolí. S láskou nemá žárlivost nic společného. Vypovídá spíše o závislosti.

Závěr je v tomto případě očividný.

3) Vzdálenost

Když jede milovaný člověk za hranice, například za studiem, nebo když žije v jiném státě – mívá to na vztah ničivý vliv. Čím větší je vzdálenost mezi vámi, tím řídčeji se můžete vídat a volný čas každý z vás tráví odlišně. Je to velmi těžké. Po měsících odloučení se nám obraz milované osoby z paměti vytrácí. Telefonáty přes Skype nebo Viber ani pravidelná korespondence nenahradí komunikaci tváří v tvář. A ačkoli láska přetrvává, konec vztahu je téměř nevyhnutelný.

4) Přetrvávající pochyby

„Vybrali jsme si dobře?“ ptáme se. „Neděláme chybu?“

Je normální mít občas pochyby, bát se a být nervózní při pomyšlení, že bychom se měli vzít a strávit s druhým člověkem zbytek života. Pochyby a obavy by se ale měly v dobře fungujícím vztahu s časem zmenšovat. Čím déle se znáte, odhalujete partnerovy vlastnosti a povahové rysy, měli byste být čím dál jistější a klidnější.

Pokud vaše pochyby přetrvávají, nebo dokonce vzrůstají, je to jasný signál toho, že je něco špatně – buď ve vztahu, nebo ve vás. Je totiž možné, že strach ve vás vzbuzuje vaše minulost, třeba vzpomínka na předešlé partnery. Je ovšem také možné, že je něco špatně v samotném vztahu. Ať tak či onak, tento signál byste neměli ignorovat.

5) Rozdíly v cílech

„Protiklady se přitahují,“ tahle fráze je známa jistě všem. V reálném životě je to ale většinou daleko od pravdy. Možná znáte případy, kdy se dva dali dohromady ještě na škole, a vše bylo v pořádku. Pak si ale našli rozdílná zaměstnání a začali spolu trávit méně času. Výsledkem bylo, že jejich city ochladly.

Těžko být šťastní, když nemáte společné plány a neshodujete se v základních názorech na život. Jistě, je nemožné najít člověka, s kterým se shodnete na 100 %, ale neshody by neměly převažovat nad shodami.

Představy o bydlení, názory na rozdělení rolí v manželství, na výchovu dětí, morální hodnoty. To jsou základní věci, v nichž byste měli být zajedno. V případě, že se v pohledu na tyto věci neshodnete, neměli byste před tím zavírat oči a ve vztahu zůstávat - bez ohledu na to, jak je vaše láska silná.

Nakonec se podívejte se pozorně na vašeho partnera a položte si jednu jednoduchou otázku: Stojí mi tenhle člověk za to, abych s ním na vztahu pracovala?