Jak poznat, že se mu líbíte?

1) Uhlazuje nebo prohrabuje si vlasy

To je typické. Poté, co muž spatří osobu, která se mu jeví atraktivní, instinktivně se snaží upravit své vlasy, aby odstranil nedokonalosti a zapůsobil co nejlépe. Tímto gestem si i zvýší sebedůvěru, přesvědčí se, že vypadá dobře.

Mimochodem, totéž platí i pro ženy.

2) Ruce má založené v okolí pasu

Při chůzi se drží v oblasti boků, strká je do kapes, dotýká se pásku. Podobný význam nese pozice, kdy muž sedí s nohama rozkročenýma daleko od sebe.

Jasně tím demonstruje svou sílu. Předvádí se před atraktivní osobou opačného pohlaví.

3) Snaží se svým tělem zabírat co nejvíce prostoru

Pochopit nám to pomohou příklady z přírody. Mezi zvířaty je to běžné. Pokud se sameček snaží vybojovat si přízeň samičky, naježí se, načepýří, nafoukne se. To vše s cílem vypadat co možná největší. Když se muž snaží působit mohutně, je to právě projev tohoto dávného instinktu.

4) Otevřený postoj

Při komunikaci ve skupině mají muži tendenci zaujímat otevřený postoj směrem k osobě, která se jim líbí. Všímejte si jeho nohou a bot. Pokud se mu líbíte, pravděpodobně bude natočený vašim směrem. Takový otevřený prostor mezi vámi vybízí ke komunikaci. Muž, který se od vás odvrací, nejspíše o komunikaci zájem nemá.





5) Ve vaší přítomnosti se v něm probouzí výmluvnost

Muž začne být více aktivní a upovídanější ve chvíli, kdy se k němu přiblížíte. Říká vám to něco? Pak se mu líbíte. Říká se tomu „chtít udělat dojem“.

6) Napodobuje váš postoj

Pokud si všimnete, že muž alespoň částečně zrcadlí vaše pohyby a postoje, znamená to, že se podvědomě snaží poznat vás a najít něco, co máte společné.

7) Nadšený výraz

Pokud se muži líbíte, jeho výraz při setkání s vámi bude přátelský a otevřený. Jeho pohled zjihne, v jeho očích vidíte zájem a možná trochu obavy, což se může projevit zčervenáním tváří.