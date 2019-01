Jak poznáte, že se líbíte introvertovi

Udělal první krok k seznámení

„Ahoj, jak je?“

Introverti obvykle neudělají první krok. Pokud se s vámi ale aktivně snaží zahájit konverzaci nebo na sebe jinak upozornit, můžete si klidně vsadit na to, že vás má rád.

Otevře se vám

„Přál bych si, aby…“

Introverti obvykle potřebují čas, než vyjdou ze své skořápky a někomu se otevřou. Pokud vám začne vyprávět o sobě, buďte si jistí, že jste ho zaujali.

Zařadí vás mezi své přátele

Introverti se nijak nehrnou do seznamování, nestojí o rozšiřování svého okruhu známých. Nespěchají na to každého poznat a své přátele si pečlivě vybírají. Pokud se ze všech lidí snaží komunikovat právě s vámi, stojí o společnost s vámi a to něco znamená.

Někam vás pozve

Introverti rádi tráví čas o samotě, jen se svými myšlenkami a pocity. Jestliže vás někam pozvali, chtějí vám ukázat nějaké své místo a strávit s vámi čas, bezpochyby jsou ve vaší společnosti velmi rádi.

Rozebírá s vámi o osobní věci

„Líbí se mi… nelíbí se mi…“

Introverti se obyčejně neúčastní debat o osobních věcech, ale pokud se s vámi podělí o své názory, sympatie a antipatie, znamená to, že je mu s vámi skutečně dobře a líbíte se mu.

Dává najevo zájem a starost o vás

„Jsi v pořádku?“

Introverti berou své vztahy velmi vážně. Vždy projevují velký zájem a velkou péči lidem, které považují za blízké. Jestliže projevuje osobní zájem o vás a vaše věci, považuje vás za součást svého úzkého okruhu blízkých osob.

Projevuje iniciativu

„Já bych ti to taky přinesl...“

Introverti bývají citliví a ochotní lidé, kteří vždy nabídnou pomoc. Ne vždy na to ale spěchají. Pokud si všimnete, že se snaží introvertní člověk pro vás něco udělat, aniž byste ho o pomoc sami požádali, má vás opravdu rád.

Komunikují s vámi pravidelně

„Zajdeme zítra zase na oběd společně?“

Introverti rozlišují mezi obyčejnými známými a blízkými přáteli. Pokud se snaží, abyste byli každodenní součástí jeho života, jste pro něj výjimečným přítelem.

Odhalí vám svá tajemství

„Jednou před lety jsem…“

Každý má nějaké tajemství, které neodkrývá každému na potkání, ale introverti jsou v tomto ohledu ještě opatrnější. Jestliže se rozhodli přečíst úryvek ze svého deníku nebo vyprávět tajemství z minulosti právě vám, musí vám skutečně velmi důvěřovat.

Snaží se vám dobře poradit

„Uvidíš, bude líp…“

Introverti nemají zrovna ve zvyku rozdávat svému okolí rady. Své názory si nechávají pro sebe. Ve chvíli, kdy vám dá introvert užitečnou radu nebo se vám alespoň snaží poradit a podpořit vás, záleží mu na vašem štěstí a má o vás starosti. Jasné znamená toho, že pro něho hodně znamenáte.