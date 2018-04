Jak se oblékají ženy v různých koutech světa?

Japonsko

Ano, některé japonské ženy milují krátké sukničky a boty na vysokých platformách, stejně jako ženy kdekoli jinde. Většina Japonek ale preferuje eleganci a okouzlující detaily, které dotvářejí jejich jedinečný styl. Rády nosí hezké ponožky, rovné šaty a krásné doplňky.

Francie

Pařížský šarm – jednoduchý, výstižný, stylový. Základní doplňky, žádná extravagance. Kapka nedbalosti. Taková je skutečná Pařížanka!

Itálie

Ne všichni Italové se odívají do barevných šatů a zdobí se masivními šperky. To lze vidět pouze při módních přehlídkách nebo u velmi bohatých žen. Obecně platí, že obyvatelky Itálie se oblékají podle svého věku: mladé dívky se rády nosí v neformálních oděvech, ale s věkem stále více a více upřednostňují elegantní formální styl. Italka ani v důchodovém věku nepřestává dbát o svůj šatník a stále ho aktualizuje.

Rusko

Ruské ženy jsou známé po celém světě svou krásou. Ale zaprvé, vezměte v úvahu etnickou rozmanitost země. A zadruhé, Rusky o sebe velmi dbají a nikdy nevyjdou z domu, dokud se sebou nejsou dokonale spokojené. Často můžeme na ulicích vidět vysoké podpatky a ženské elegantní šaty, a to i v chladném počasí. V poslední době se obyvatelky větších měst uchylují spíše ke komfortu a upřednostňují pohodlí před stylem, ale i na ten stále dbají.

Anglie

Myslíte si, že britské ženy chodí každý den v přísných strohých úborech a klasických kabátech nebo trenčkotech? Ani náhodou! Angličanky umí experimentovat, kombinovat a být extravagantní. Jsou vždy o krok napřed, co se týče světové módy. Nestarají se o trendy, ony trendy zavádějí. To, co začínají nosit, se často brzy rozšíří do dalších zemí světa.

Čína

Móda se v Číně rychle mění. Číňanky milují nakupování a v současné době vytváří svůj vlastní styl. Milují oblečení s logy, světlé barvy, šperky, nebojí se experimentovat a zkoušet neobvyklé kombinace.

Írán

Írán patří společně s Tureckem mezi země, které dávají ženám při výběru oblečení poměrně velkou volnost. Na veřejnosti sice stále nosí šátky, ale zvláště ve velkých městech jdou ženy s módou. Podle zákona musí sice šátky zahalovat vlasy, jenže íránské ženy využívají faktu, že nikde není psáno, kolik vlasů mají zahalovat. Doma nenosí šátky vůbec.

