Je možné uzdravit vztah po nevěře?

Odhalení nevěry znamená šok

Když se partner dozví o nevěře, znamená to pro něj velký psychický šok. Člověk je touto informací doslova paralyzován a není v první chvíli schopen jednat. Prožívá beznaděj a duševní bolest. Další reakcí je únik do pasivity a intenzivní prožívání samoty.

Dostavují se stavy, kdy člověk přemýšlí o smyslu života, neboť zejména pokud jde o první případ nevěry, který u partnera zažil, dochází u něj k významnému nabourání jeho dosud fungující víry v lásku a názoru vztahy.

Někteří lidé na nevěru naopak reagují agresivním chováním. Nevěrou není v žádném případě zasažena pouze psychika. Dostavují se tělesné a citové projevy, mezi které nejčastěji patří pláč, poruchy termoregulace, jako zimnice, nebo pocení a nastupuje vnitřní napětí a úzkost.

Zprvu si partner, který odhalí nevěru toho druhého, nechce připustit, „že je to pravda“, snaží se odmítnout bolestivou realitu (podobným obranným mechanismem mysl v první chvíli reaguje například i na psychický šok způsobený úmrtím blízké osoby). Cítí beznaděj a obrovskou bolest.

Tím, jak se snaží se situací vyrovnat, přicházejí další tělesné změny. Bušení srdce, pocity na zvracení, třes, poruchy spánku. Časté bývá nechutenství, nebo naopak přejídání, bolesti hlavy, vyrážky, ekzémy nebo jiné kožní fleky.

Na co si dát pozor

Když už to všechno prasklo a mimopartnerský vztah je odhalen, nemusíte nutně pálit všechny mosty. Na to je vždy dost času. Odborníci na mezilidské vztahy doporučují rozdělit si informace na ty, které jsou teď pro vás důležité, a na ty, po kterých je lépe, když nebudete pátrat.

Proto se vyhněte otázkám typu: „Jardo, jak jsi mi to jenom mohl udělat?“ nebo: „Ivano, co on má a já nemám?“ Takové otázky raději spolkněte, stejně jako výčitky související s minulostí ve vztahu. Uvědomte si, že v tuto chvíli vám k ničemu nepomohou a jen sobě i partnerovi přitížíte.

Jak si pomoci?

Obecně platí, že je dobré všechno probrat s někým, kdo není do situace osobně zatažen a nebude vám udělovat své emočně podbarvené rady. Mnohem lépe bude, když vyhledáte odborníka, který vám poradí, jak pracovat sám se sebou a pomůže vám najít potřebný nadhled.

Díky spolupráci s odborníkem naleznete tolik potřebný odstup od nepřehledné situace a lépe budete schopni najít správné řešení, ať už bude jakékoliv. Mnohdy pomáhá také to, že před cizím člověkem si nemusíte na nic hrát, můžete zůstat sami sebou, budete-li potřebovat plakat, nebude vás nikdo za projevy emocí soudit.

Co dál?

Pokud se vám podaří zvládnout akutní stav největší bolesti, nastává další fáze. Ta může trvat několik týdnů, nebo i měsíců. U každého člověka je to různé a záleží na tom, jak se vám podařilo přežít to nejhorší a zda dokážete o situaci přemýšlet bez velké dávky vzteku a nenávisti.

Až poté nastává čas, kdy můžete uvažovat o další budoucnosti vztahu. A zda vůbec lze připustit, že byste s partnerem, který vás podvedl, zůstali spolu. Berte toto období spíš jako nesmělé kroky k tomu, aby se váš vztah vyčistil, a vy dva jste v něm dokázali opět fungovat, ať už spolu, nebo bez sebe.

To, jakou strategii si nakonec s partnerem zvolíte, je jen vaše věc. Je třeba pochopit, že uzdravení z nevěry je vždy obtížné a trvá nejméně několik měsíců. Nevěra ovšem v žádném případě nemusí být vždy důvodem k rozchodu.

Není žádnou výjimkou, že až odhalená nevěra přinutí oba partnery, aby k sobě začali být nekompromisně upřímní a na rovinu probrali vše, co je ve vztahu opravdu štve, jen o tom dosud nepromluvili. Může ovšem rovněž být pádnou výzvou k tomu, abyste již do stávajícího stavu neinvestovali žádnou další energii a začali znovu a lépe.