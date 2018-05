Kdy při svádění vypadáme hloupě? Vyhněte se těmto chybám

Projevovat přehnaný zájem

Samozřejmě, projevení zájmu je prvním a nejdůležitějším krokem, bez kterého se neobejdeme. Jakmile ale projevíme přehnaný zájem o někoho, kdo má rád výzvy, ztrácíme šanci na opětování flirtu. Takový muž, jakmile zaregistruje přílišný zájem, se obvykle stahuje a ztrácí zájem o další dialog. Ženám je zase projev přehnaného zájmu nesympatický, neboť za ním vidí neupřímnost a sukničkářství. Přehnaný zájem navíc ženu omezuje a odepírá jí možnost určovat rychlost vývoje vztahu.

Netlačte na pilu! Většina lidí raději uteče. Ponechte seznamování přirozený a volný průběh.

Patetičnost

Nikdo rozumný nezačne budovat vztah s někým neustále nešťastným. Nejen ženy, ale mnohdy i muži mají tendenci stěžovat si na život a očekávat lítost a soucit. Toho se možná i dočkají, úcty a lásky ale ne. Úsměv a pozitivita je prostě mnohem atraktivnější!

Nepřiměřená hlasitost

Často se ve snaze upoutat pozornost chováme hlasitě, smějeme se, vyplňujeme celý prostor naším hlasem.

Jistěže to funguje. Upoutáte tak pozornost pravděpodobně všech v okolí. Ale otázka je, co si o vás budou myslet.

Nepřehánějte to!

Přecitlivělost

Tento bod se týká spíše dívek. Ty se často snaží přecitlivělostí ukázat, jak je pro ně daná věc důležitá a že by si jejich slova měli partneři vzít k srdci.

Dívat se neustále na slzy a utěšovat přecitlivělou ženu, to není pro většinu mužů lákavé představa. Berte raději věci více s humorem. Neurážejte se, raději se naučte zasmát sama sobě.

Vzdychání

Teatrálně vzdychat po druhém je zbytečné. Pokud vaše snahy upoutat druhého zůstaly bez odezvy, nebuďte teatrální a nesnažte se dát najevo váš smutek.

Pokud se pozornost druhého na vás neobrátí, pokrčte nad tím rameny. Když s někým flirtujete, řiďte se heslem: „Když to nevyjde, tak to nevyjde. No a co. Svět se nezboří. Za trápení mi to nestojí.“

Posílání „náhodných“ SMS

Tato technika je tak naivní, že ji pravděpodobně vynalezli zamilovaní školáci. Bohužel se rozšířila i mezi dospělé, kteří by měli být rozumní a vyspělí.

Odeslat SMS s vyznáním lásky, chvíli čekat na odezvu a pak zalhat o „chybném čísle“. Taky se vám to zdá jako spolehlivá metoda, jak odhalit city druhého? Ve skutečnosti každý trošku inteligentní člověk okamžitě odhalí pravdu a pochopí, že jste jen neměl odvahu jednat přímo.

Brát na svá bedra problémy druhého

Když jsme zamilovaní, máme snahu druhému pomáhat. To je normální. Ale nesnažte se druhého zaujmout tím, že za něho budete řešit potíže a vezmete všechny jeho problémy na svá bedra. Pokud to uděláte, nestanete se „drahou polovičkou“, ale člověkem, na kterého je možno hodit všechny problémy a svalit na něho všechnu vinu.





Stát se kamarády

Friendzone. Tento problém se oproti všeobecnému přesvědčení netýká jen mužů, ale i dívek. Bavit se, svěřovat se jeden druhému a sdílet spolu tajemství – to je jistě dobré. Ať už vztah začíná zamilovaností, sexuálním dobrodružstvím anebo přátelstvím, pokud vztah vydrží, budou z vás po pár letech pravděpodobně i blízcí kamarádi. Existují ale témata a věci, které do partnerského vztahu nepatří. Je to například rozebírání vzhledu jiných mužů a žen a vzpomínání na své ex.

Tato témata si nechte pro ty, kteří jsou jen kamarádi a ne vaši partneři.





Zamysleme se

Svádění není žádná složitá věda. Pokud budete jednat nepřirozeně, přesně podle naučeného plánu a prostudované teorie, pravděpodobně neuspějete. Vztahy na jednu noc obvykle vznikají bez ohledu na to, co říkáte nebo jak se chováte: tady hraje hlavní roli fyzická přitažlivost. A v dlouhodobých vztazích bude každá lež a přetvářka nakonec prohlédnuta. Proto buďte sami sebou a hledejte k sobě muže nebo ženu, před kterými budete moci být sami sebou.

Rozhlédněte se kolem sebe. Možná, že je ve vašem okolí někdo, o kom jste si mysleli, že se chová hloupě, ale možná si jen neví rady, co udělat, abyste si ho konečně všimli.