Látky v šamponech, které nejsou tím, čím se zdají být

Ve většině případů jde samozřejmě o pouhou manipulaci se zákazníky. Kouzelné přísady v šamponech buď vůbec nejsou, anebo nefungují tak, jak nám propagátoři slibují.

Vydali jsme se na průzkum do drogerií a porovnali nápisy na etiketě se skutečným složením přípravků. To, co uváděli výrobci na etiketách, bylo občas opravdu k smíchu!

1. Extrakt z kašmíru

Je vůbec možné, aby se kašmír přeměnil na tekutinu? Kdyby tomu tak bylo, nosit kašmírové svetry by nebyl nejlepší nápad. Z ovčí vlny můžeme získat lanolin – jakýsi olej. Jako zvlhčovač je lanolin efektivní, ale slovíčko „lanolin“ by zákazníky nepřitahovalo. Proto výrobci vymysleli výraz „extrakt z kašmíru“.





2. Mořské minerály

Co to znamená, když je na šamponu uvedeno, že obsahuje mořské minerály anebo výtažky z mořské vody? Jediné, co jsme ve složení šamponu objevili, byla mořská sůl. Ne, nejde vlastně o žádný podvod. Ale uvádět „mořské minerály“ zní lépe než „sůl“.





3. Mateří kašička

Včely vyrábějí mateří kašičku jako výživu pro své larvy. Obsahuje mnoho užitečných látek. Problém je v tom, že vlastnosti mateří kašičky se rychle mění vlivem slunečního záření, vzduchu, vlhkosti i změn teplot.

To, jaký efekt může kašička mít na naše zdraví, nebylo nikdy důkladně prostudováno. Výrobcům to samozřejmě nebrání ve vytváření nejrůznějších mýtů o prospěšnosti mateří kašičky na naše zdraví.





4. Biotin

Vitamin B7 je pro tělo nezbytně důležitý, to je pravda. Mít ale nedostatek tohoto vitaminu je skoro nemožné. Museli byste dlouhodobě užívat antibiotika, mít potíže s alkoholem nebo zažívat vážné deprese.

Zdravému člověku biotin nechybí. Jeho přítomnost v šamponu je proto nadbytečná. Je to stejně užitečné jako zalévat stromy uprostřed deště.

Kromě toho, šampon nanášíme na vlasy jen na krátkou dobu, a vitamin se tak nemůže stihnout vstřebat. Ve skutečnosti všechen biotin spláchneme při oplachování vlasů.





5. Minerální olej

Koupili byste si šampon, na kterém je uvedeno „obsahuje ropné deriváty“? Pravděpodobně ne. Minerální olej zní lépe.





6. Tekuté malé krystalky

Co měl výrobce na mysli, když tvrdil, že šampon obsahuje tekuté krystalky? Snad křemen? Převést ho do tekutého stavu je ale obtížné.

Šampon obsahoval sůl. Solné krystalky se ale ve vodě rozpouští na ionty. Takže šampon krystalky soli obsahovat prostě nemůže.

Nic dalšího šampon neobsahoval.





7. Mikročástice diamantů

Částečky diamantů mají dodat vlasům úžasný lesk. Hmm… Šampon opravdu obsahoval diamanty, ale pouze ve formě prachu.

Viděli jste někdy neobroušený diamant? Není to žádný třpytivý šperk. Tím se stane až po vybroušení. Diamantový prach je vedlejší produkt tohoto broušení. Běžně se využívá jako abrazivum.

Mezi dalšími složkami šamponu jsme nalezli i slídu. Její částečky se třpytí, a tak výrobce vlastně svůj slib splnil: Šampon skutečně dodává lesk. A skutečně obsahuje mikročástice diamantů. Tyto dva fakty spolu však nesouvisí. Diamantový prášek nemá na vlasy žádný vliv.





Závěr

Většina šamponů je pouhým prostředkem na čištění vlasů. Vhodným přípravkem můžete vlasům dodat lesk nebo objem, ale účinek bude trvat jen dočasně.

Vybírejte si raději přírodní šampony v lékárně, ty jsou k vašim vlasům šetrnější. Nevolte přípravky, které obsahují agresivní chemické látky, jako je sodium lauryl sulfate, ammonium lauryl sulfate a ammonium laureth sulfate.