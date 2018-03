Mužské žerty o ženské logice

1. Myšlení ženy je schopna vysvětlit jen žena. A jen druhé ženě.

2. Moje žena říká, že to, čeho se nejvíc bojíme, to se stane. Snaží se proto bát zhubnutí, zbohatnutí, nového auta a letní dovolené na Maledivách.

3. Jak může být žena klidná, když všechny buňky, které má v hlavě – jsou nervové?!

4. Ženy se vždy snaží vypadat jako něžné a slabé víly, které by mohl odfouknout i větříček. Ale jakmile za naštvou… to se hory třesou!

5. Dlouho přemýšlela, co koupit muži k narozeninám. Nakonec si koupila víkendový pobyt v lázních. Aby si mohl miláček odpočinout!

6. Mužská logika: Uvažují – jednají. Ženská logika: Jednají – uvažují!





7. Říká se, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. To je celkem logické. Venuše je jediná planeta, která obíhá proti směru hodinových ručiček.

8. Aby manželství fungovalo, musí být muž i žena stejní. On musí být hodný, ona musí být hodná. On musí být věrný, ona musí být věrná. On ji musí nade vše milovat, ona se musí nade vše milovat.

9. Jestliže jde žena do internetového obchodu s cílem koupit si zelenou kabelku a vrátí se s červenými šaty, je snaha všech webových analytiků bezmocná.

10. Připadám si jako blázen v běhacím kolečku. Říká se křeček, drahá. Křeček je přece chlupatý!

11. Muž a žena by si měli spravedlivě rozdělit práci. Ona s ním zůstává a on dělá všechno ostatní.





12. Žena si stoupne na váhu a muž se začne smát. Žena se na něho naštvaně obrátí a on vysvětluje: Lidi se zlatým srdcem, železnou vůlí a ocelovými nervy prostě nemůžou být lehcí!

13. Ženy jsou samostatné, svobodné a svéprávné, rozumíte? Samy si můžou rozhodnout o tom, kolik jim je let!

14. Nastaví si budík na 6:00, rozhodnuté jít ráno běhat, zajít nakoupit, připravit chutný oběd a přečíst si knihu. V 6:00 zazvoní budík. Vstanou, obléknou se, znovu si lehnou a spí do 11.

15. V čem se liší mužská logika od té ženské? Mužská je správná. A ženská je zajímavá!