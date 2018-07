Mýtus, kvůli kterému jsou lidé ve svých vztazích často nešťastní

Existuje jeden mýtus, kvůli němuž jsou lidé ve svých vztazích často nespokojení. Nejpodivnější je, že tomuto mýtu mnozí z nás opravdu věří.

Všichni čekají na „hurikán“

Všichni sníme o lásce, která změní šeď našich stereotypních dní a dodá nám novou energii do života. Čekáme na výbuch, na neodolatelný příval emocí. Na lásku na první pohled.

Dívky čekají na „toho pravého“, který je bude nosit na rukách, nosit jim květiny, kupovat dárky, zastane se jich v každé situaci a ochrání je před každým nebezpečím.

Můžeme tomu říkat „jiskra“, "výbuch citů", osudová přitažlivost nebo prozřetelnost. Těm, kteří čekají až příliš dlouho, lidé radí, aby se rozhlédli kolem sebe. Vždyť to, co hledáme, je často hned vedle nás.

Muži zase hledají dívky, které splňují ženský ideál: sladké, milé, veselé, se zvonivým smíchem, naivní a neinteligentní.

Je to opravdu tak? Co se stane, až se hurikán přežene?

Všechno začalo přesně tak, jak mělo. Byla tu jiskra, úžasná přitažlivost, motýlci v bříšku a růžové brýle na nose. Přeskočme 5 let do budoucnosti.

Jak dlouho už čekáte, až vám přidělá ty poličky? Proč sedíte každý den doma, nikam nechodíte? Kdy jste si naposledy vyrazili jen tak do restaurace? A proč je zase zvednuté prkýnko?

Proč už není každý den nachystaná teplá večeře? Kdy si na sebe naposledy vzala to sexy prádýlko místo tohohle flanelového pyžama? Kdy jste si naposledy udělali čas jeden pro druhého a otevřeli si láhev vína?

Udělali jste chybu? Nebyl to snad ten pravý? Kam se poděla všechna láska? A co teď? Rozejít se a začít hledat svého prince (nebo princeznu) zase znovu?

Proč to vyprchalo?

Důvod je jednoduchý. Zamilovanost nemusí trvat věčně. To, že jste teď zamilovaní a jeden druhého neskutečně přitahujete, neznamená, že to tak vydrží navěky. Jakmile zamilovanost ustoupí a city ochladnou, lidé si pomyslí, že to asi nebylo „to pravé“. Je čas se rozejít a začít hledat znovu. Jenže příště to dopadne úplně stejně.

Co ale dělají sami lidé pro to, aby pohádka neskončila? Většina lidí vám řekne něco jako:

„Vysvětlil jsem jí, v čem je problém.“

„Řekla jsem mu, co mi vadí.“

„Řekl jsem jí, co potřebuji.“

„Vysvětlila jsem mu, co mi chybí!“

Všichni se snažíme partnerovi vysvětlit, co by měl změnit, abychom byli šťastní, ale nikdo z nás neposlouchá, co říká a potřebuje on. Všichni jsou připraveni druhého měnit, ale ne měnit sebe sama. Jak jinak byste to nazvali, než sobectvím?

Komunikace je samozřejmě důležitá v každém vztahu, ale komunikace neznamená pouze mluvit, ale i poslouchat.





Pokud nejste připraveni měnit sebe, proč by k tomu měl být připraven váš partner?

Takže. Až se ve vašem vztahu objeví potíže příště, místo toho, abyste se začali rozhlížet po novém princi anebo nové princezně, zeptejte se sami sebe: Co můžu JÁ SÁM udělat pro to, abych situaci zlepšil?

Nedělejte jen to, co si myslíte, že je nutné, ale i (a především) to, co je důležité pro vašeho partnera. Jistě, je to těžké. Kdo ale říkal, že vztahy a manželství je jednoduché? Stojí to ale za to!

Není v tom osud. Není to tak, že některé páry mají kliku a je jim souzené věčné štěstí, zatímco jiným párům je předpovězeno neštěstí. Páry prvního druhu se jen víc snaží a na svých vztazích pracují.