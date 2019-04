Nejčastější chyby, které děláme při práci s notebookem

Neděláte něco špatně? Raději se ujistěte!

1. Nepracujte u notebooku ve společnosti domácích mazlíčků

Bez ohledu na to, jak roztomilé to je, když si vaše kočka lehne na klávesnici, nepodporujte jí v tomto návyku. Kočky, psi ani žádná jiná chlupatá zvířátka by neměla sedět ani vedle vašeho počítače, ale už vůbec ne na něm. Notebook vydává teplo, a proto je kočkám v jeho blízkosti příjemně. Jenže zvířecí chlupy se mohou snadno dostat dovnitř do notebooku a zanést ventilační zařízení.

Také byste neměli nad klávesnicí jíst. Drobky mohou přilákat hmyz.





2. Nedělejte s notebookem zbytečné pohyby

Při prudkém pohybu nebo otřesu může snadno dojít k narušení činnosti pevného disku a ztrátě vašich dat. Nezapomínejte si důležitá data proto pravidelně zálohovat.





3. Pozor na překrucování kabelů

Kabely od nabíječky, stejně jako od myši, klávesnice a dalších přídavných hardwarů, jsou křehčí, než se zdá. Jde o to, že notebook má být mobilní, a proto se výrobci snaží udělat kabely tenké a lehké. To ale přináší i nevýhodu: kabely jsou extrémně citlivé a snadno se poškodí. Dávejte tedy pozor na ohýbání kabelů a nepokládejte na ně žádné těžké předměty. Nenechávejte nabíječku při nabíjení viset volně ze stolu: taková zátěž oslabuje konektor a v budoucnu může vést k problémům s nabíjením.

Pozor dávejte i na zvířecí zoubky a všechny ostré rohy, které by mohly kabely poškodit.





4. Nepoužívejte notebook za stálého nabíjení

Teoreticky, takzvané přebití baterie u moderních notebooků nehrozí. Zabudované baterie jsou ve skutečnosti takzvané lithium-iontové akumulátory. Tyto akumulátory mají zabudovaný regulátor, který nedovoluje baterii přebíjet. Jenže regulátor se může poškodit a nadměrné nabíjení pak vede k přehřátí a poškození baterie.

Navíc berte v úvahu, že běžné akumulátory mají životnost maximálně 1200 nabíjecích cyklů.

5. Nedržte notebook při jeho otevírání za roh

Obrazovka je velice křehká, takže byste ji měli vždy držet uprostřed. Jinak hrozí její porušení anebo porušení spojovacích kloubů. Víko zvedejte vždy opatrně. Jednou rukou si přidržujte notebook pevně na stole, takže se bude pohybovat pouze víko a ne celý počítač.





6. Nemějte notebook položený na klíně

Ačkoli je slovo laptop odvozeno od anglického „lap“ (koleno), raději si položte notebook na pevnou podložku. Nejenže byste jinak mohli zanést ventilační otvory a uškodit tak svého přístroji, ohrozit můžete i své zdraví! Přehřátý notebook může popálit kůži a poškodit cévy.





7. Neumisťujte notebook do blízkosti elektrických spotřebičů anebo magnetů

Na konvenčních pevných discích se k ukládání informací využívá právě magnetismu. Blízkost magnetu anebo některých elektrických spotřebičů může způsobit magnetické rušení. Výsledkem je, že vaše data jsou zničená anebo docela ztracená.

Proto si nikdy nelepte na notebook žádné magnetky!





8. Netrhejte za napájecí kabel

Dokonce i když spěcháte, nedělejte to. Kabel vždy opatrně vytáhněte nejprve z notebooku a potom ze zásuvky. Příliš prudké škubnutí může poškodit konektoru i samotný kabel.





9. Nepřenášejte notebook v náručí

Nezapomínejte na to, jak křehké jsou součástky notebooky. Zařízení je velice citlivé na všechny otřesy a houpání, proto byste ho měli při každém přenášení uložit do vhodného pouzdra nebo tašky. Pouzdro by mělo být zevnitř měkké a mělo by dokonale chránit notebook před všemi okolními věcmi.





10. Při čištění netlačte na obrazovku

Obrazovka notebooku se časem zanáší prachem a je nutné ji vyčistit. Asi každý ví, že není vhodné umývat obrazovku vodou a mýdlem. Na čištění obrazovky jsou určené speciální hadříky. S hadříkem byste ale měli zacházet opatrně a příliš netlačit. Obrazovka je velmi tenká a příliš silným stiskem byste ji mohli snadno poškodit.





11. Vypínejte notebook pravidelně

Jakmile víte, že nebudete notebook několik hodin potřebovat, vypněte ho. Neustálá práce opotřebovává pevný disk a chladící systém. Pokud se vám nechce notebook neustále zapínat a vypínat, přepínejte ho alespoň do režimu hibernace anebo režimu spánku.





12. Neodkládejte na notebook hrnečky s pitím

Je příjemné uvařit si k práci u notebooku silnou kávu anebo horký čaj. Ale dejte si pozor a neodkládejte hrnečky na notebook. Mohli byste si tím způsobit velkou škodu. Horký hrnek může poškodit obrazovku, ale i jiné části notebooku. A nebezpečí, které hrozí, pokud si pití rozlijete na klávesnici, snad ani není třeba připomínat…





Příznaky toho, že váš notebook pomalu odchází.

Výše uvedená varování vám mohou pomoci prodloužit životnost vašeho zařízení. Na závěr se podíváme na několik nejběžnějších příznaků toho, že je váš notebook poškozený. Nechte ho opravit dříve než bude pozdě!