Páry, které na sociálních sítích sdílejí hodně zážitků, maskují nestabilní vztah

Páry si pořizují selfie, aniž by prožily sílu daného okamžiku

„Často se jedná o lidi, kteří jsou na sociálních sítích nejaktivnější a hledají tak určitou validaci svého vztahu od ostatních uživatelů,“ uvedla Goldsteinová.

„Pochvalné komentáře a likes mohou mnohé páry usvědčovat v tom, že jim to spolu sluší, že vypadají šťastně a že mají hezký vztah, i když si tím nejsou ve skutečnosti tak jisté,“ dodala sexuoložka.

Mnozí lidé pořizují fotografie svých protějšků, které ihned vyvěšují například na Instagram, aniž by daný moment ve skutečnosti s partnerem opravdu prožili. „Lidé se tolik soustředí na to, aby si udělali co nejhezčí společné selfie, dali na něj ten správný filtr a přidali co nejvýstižnější hashtag, že ani nedokážou procítit sílu daného okamžiku mimo virtuální realitu,“ řekla sexuoložka.

„Sociální sítě neodrážejí skutečný život,“ tvrdí odbornice

„Páry si pořizují tyto fotky, které okamžitě sdílí a sledují, jaké dostanou komentáře namísto toho, aby ten čas trávili se svými partnery,“ řekla Goldsteinová. Odbornice rovněž uvedla, že popisky u fotografií typu „můj muž“ nebo „moje přítelkyně“ mohou být znakem nezdravé majetnosti.

Podle sexuoložky takovéto páry ve skutečnosti nesdílejí pevný partnerský vztah, pouze žijí v jakémsi přesvědčení o tom, že když si to ostatní myslí, pak to tak doopravdy bude.

Goldsteinová podotkla, že se jedná jen o další důkaz toho, že sociální sítě neodrážejí skutečný život. Nikdy totiž nevíte, co se děje za zavřenými dveřmi nebo počítačovými obrazovkami.

Žijete Instalež? Sociální sítě vs Realita: