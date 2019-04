Pokud ignorujete svou partnerku, učíte ji žít bez vás

Pokud se ženě nepodaří získat mužovu pozornost, prostě se přestane snažit

I díky moderním technologiím je na ulicích, v kavárnách či restauracích často vidět, jak vedle sebe páry stojí, sedí, uhranutě zírají do svých telefonů a vůbec se spolu nebaví. Pokud sedíte při večeři naproti nádherné ženě a věnujete se svému mobilu, něco je velmi špatně. V tu chvíli by vůbec nemělo záležet na tom, co vám píše šéf, co nového se děje na Facebooku nebo že jste blízko k dosažení nového rekordu ve hře.

V takových případech mobilní telefony odložte a věnujte veškerou svou pozornost osobě, která je s vámi. Pokud jste muž a vaše partnerka vám bude vaši nepozornost zprvu tolerovat, připravte se na to, že tomu tak nemusí být navždy. Ženy postupně mohou začít předstírat, že rovněž tráví čas na svých mobilních telefonech, čímž si chtějí získat pozornost zpět. Ve skutečnosti je ten mobil v jejich rukou ale vůbec nezajímá - vše, po čem touží, je abyste si jich všimli a věnovali se jim.

Může se stát, že partnerka nikdy nahlas nevysloví to, co jí vadí a jednoduše se jednoho dne přestane nadále snažit mužovu pozornost získat. Jakmile bude přítelkyně či manželka dlouhodobě ignorována, naučí se bez pozornosti svého muže žít a zjistí, že jej vlastně už ani nepotřebuje.

Ženy mají tendenci hledat chyby v sobě

Žijeme ve světě, kde si mnoho lidí myslí, že je v pořádku nechat svou přítelkyni, ať se „zabaví“ sama, ale ve skutečnosti to tak rozhodně není. Když ji budete ignorovat, najdete si dříve či později někoho lepšího. Když totiž muž ženu ignoruje, zároveň jí tím říká, že mu nestojí za to s ní trávit čas. Že mu nestojí za to, aby ji vzal na večeři, že mu nestojí za odpověď na zprávu a vlastně jej vůbec nezajímá. I když nemáte v úmyslu, aby si něco takového myslel, přesně toto si myslet bude.

Žádná žena by se ve vztahu neměla cítit nechtěně. Dost možná si pak bude myslet, že ji partner podvádí, že už se mu nelíbí nebo že mu přijde nudná. Jenže bez ohledu na to, co se děje v okolním životě nebo na sociálních sítích, by každý muž měl věnovat své partnerce zvláštní pozornost, protože to ona je doopravdy důležitá a vždy bude po vašem boku. Nebojte se pro svou partnerku udělat něco krásného, za co vám bude vděčná. Za ten dobrý pocit to stojí.