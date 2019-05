Překvapivá tajemství šťastných vztahů

1. Odlišujte romantickou zamilovanost a stálou lásku

Romeo a Julie. To není příběh o lásce. Je to příběh třídenního vztahu mezi třináctiletým děvčetem a sedmnáctiletým chlapcem, kvůli kterému tragicky zahynulo šest lidí. Připadá vám to jako příklad pravé lásky?

Opravdová láska, to je volba. Je to nikdy nepřestávající oddanost vůči téže osobě a to bez ohledu na okolnosti daného okamžiku. Mnoho lidí je ale závislých na pocitu zamilovanosti, a proto často mění vztahy. Ihned jakmile začnou pocity romantické zamilovanosti ustupovat, vztahy ukončují a začínají nové.

Mnozí lidé začínají vztahy ve snaze kompenzovat si něco, co jim chybí, nebo co sami na sobě nemají rádi. Takový přístup samozřejmě odsuzuje vztah k neúspěchu. Taková láska se totiž stává podmíněnou: jste spolu jen tak dlouho, dokud vám druhý dává to, co potřebujete.

2. Buďte spolu z těch správných důvodů

20th Century Fox

Mark požádal respondenty a respondentky, kteří se před současným manželstvím už jednou rozvedli, aby povyprávěli, co je v jejich současném vztahu jinak a co sami jinak dělají.

Výsledky byly jednoznačné. Předchozí neúspěšná manželství začali lidé ze špatných důvodů.

Například:

Vzali se kvůli tlaku přátel a rodiny.

Měli pocit osamělosti a vzali zavděk první možností, která se jim naskytla.

Vzali se kvůli společnosti. Kvůli názorům ostatních, kvůli obrázkům a fotografiím, ne proto, že by si to skutečně oba přáli.

Byli mladí a naivní, hluboce zamilovaní, mysleli si, že láska vyřeší všechny problémy.

Stála za tím touha po vlastním štěstí, byť na úkor druhého.

3. Pamatujte si, že zdravé vztahy nevyžadují sebeobětování

O obětování se pro vztah toho už bylo řečeno v různých článcích mnoho. Něco málo si připomenout ale neuškodí. Stává se, že se jeden z partnerů ve snaze udržet si spokojený šťastný vztah neustále obětuje a myslí jedině na přání a potřeby druhého, zatímco sebe sama zanedbává. Občas se ale dokonce stane, že ve stavu sebeobětování jsou ve vztahu oba partneři, což problém ale nijak neumenšuje.

Má-li být vztah zdravý a šťastný, musí takoví být i oba partneři. Je důležité zachovat si svou vlastní identitu, nezapomenout na své záliby a touhy, na svůj vlastní čas. Jednoduše řečeno, i ve vztahu je důležité myslet vždy i na sebe.

4. Hlavní je respekt, nikoli komunikace!

Disney

Lidé, kteří spolu byli 10 až 15 let, než se rozvedli, vždy tvrdili, že nezbytnou podmínkou úspěšného vztahu je komunikace. To zní uvěřitelně, že? Jenže lidé, kteří spolu byli už 20, 30 nebo dokonce 40 let a stále byli spolu, tvrdili něco jiného. Podle nich je to hlavní ve vztahu respekt.

Konflikty jsou nevyhnutelné. Hádkám se nevyhne nikdo. Jen jediná věc může udržet vztah funkční a spokojený. Stálý respekt, úcta k druhému a důvěra.

Kromě toho je důležité vážit si i sebe sama. Bez sebeúcty budete mít paradoxně neustálou potřebu dokázat si, že jste hodni lásky, což má ve výsledku právě opačný efekt.

Příklady správného chování, typického pro šťastně zamilované:

Nemluvit špatně o svém partnerovi a nestěžovat si na něho svým přátelům. Pokud máte nějaký problém s partnerem, promluvte si o tom s ním, ne s nikým jiným.

Respektujte partnerovu potřebu po soukromí, respektujte jeho koníčky, zájmy a přání, ačkoli se mohou lišit od těch vašich.

Respektujte právo vyjádřit svůj názor. Nezapomeňte, že jste tým, vyjádřit se máte právo oba, neměli byste toto právo jeden druhému upírat. Pokud jeden z vás nemá možnost říci svůj názor na věc, tým nefunguje.

Nemějte před sebou tajemství. Pokud se vzájemně respektujete, neexistuje nic, za co by vás druhý mohl odsoudit. Vše ve vztahu by mělo být spravedlivé.

5. Vy i váš partner se budete neustále měnit. Smiřte se s tím

© giphy.com



Páry, které spolu byly déle než 20 let, často hovoří o tom, jak moc se člověk za tu dobu změní. Je důležité, aby partner byl schopen tyto změny přijmout.

Teď vás asi napadá něco ve smyslu: Ano, partner má rád psy, za pár let je mít rád nemusí. Ano, partnerka sice teď maso odmítá, ale třeba bude za pár let steak její oblíbené jídlo!

Ale ne, tady je řeč o mnohem zásadnějších změnách. Změny jako náboženské smýšlení, stěhování do jiné země, smrt rodinných příslušníků, změny politického přesvědčení. V extrémních případech i změny sexuální preference.

Takové změny mohou všechno dobré, co mezi vámi bylo, nadobro pohřbít. Je důležité být smířen s tím, že změny mohou nastat, být na ně připraven a umět je přijmout.

6. Poskytněte druhému prostor

Sony Pictures

I ve vztahu si lidé potřebují udržet svou nezávislost. Vychvalují si oddělené bankovní účty. Volný čas tráví odděleně, mají své vlastní přátele a koníčky… Někteří dokonce tráví každý rok dovolené každý sám. A někteří zachází do takových extrémů, že doporučují oddělené koupelny a ložnice.

Možná se bojíte poskytnout partnerovi svobodu a nezávislost. Čím více toužíme po tom, aby nás druhý miloval a cenil si nás, tím silnější máme sklony kontrolovat a ovládat partnera. Pokud ale neposkytnete partnerovi svobodu v tom být tím, kým chce, a dělat to, co chce, dáváte tím najevo neúctu a pohrdání.

7. Naučte se hádat

© giphy.com



Když lidé mluví o důležitosti komunikace ve vztahu, mají na mysli toto: Buďte připraveni vést nepříjemnou konverzaci.

Mějte na paměti několik užitečných tipů:

Nikdy nezacházejte k osobním urážkám.

Nevytahujte v současné hádce minulé konflikty a argumenty. Nic nezmění, nic nového nepřinesou, jen konflikt prohloubí.

Pokud vás ovládnou emoce a ztrácíte sebekontrolu, dejte si pauzu. Počkejte, až emoce vychladnout a pak v debatě pokračujte s chladnou hlavou.

Pamatujte si, že není nejdůležitější mít pravdu. Jde o to, abyste se shodli, cítili totéž, vzájemně se respektovali a dali si to najevo. Možná dokážete, že pravdu máte vy, ale jestli si partner z hádky odnese pocit, že ho nemilujete, ve skutečnosti jste nevyhráli.

8. Mluvte otevřeně o všem. Zvláště pak o věcech, které vám způsobují bolest

ABC

Pokud vás ve vztahu něco znepokojuje, musíte o tom partnerovi říci. Musíte důvěřovat a pustit druhého k sobě blíž. Může to pro vás být nepříjemné a bolestivé, ale je nutné udělat to a o věcech si promluvit. Nikdo jiný váš vztah za vás neopraví. Nikdo jiný vaše pocity neutiší.

Zjistěte, zda za vašimi obavami stojí skutečně podezřelé a tajnůstkářské chování partnera nebo jen vaše paranoia. Možná vám kdysi cosi nasadilo brouka do hlavy a vy se teď nemůžete zbavit nepříjemných myšlenek. Abyste odhalili pravdu, je třeba konfrontace. Rozeberte problém do hloubky. Bohužel hádky většinou končí tak, že zatímco je pro jednoho vyřešit problém velmi důležité, pro druhého to je hloupost, s kterou nehodlá ztrácet čas.

9. Štěstí hledejte v maličkostech

Nezapomínejte na maličkosti. Maličkosti jsou důležité. Tak jednoduché věci jako mluvit spolu, dělit se o své myšlenky a zážitky, „miluju tě“ před spaním, držet se za ruce, objímat se při sledování filmu nebo nabídnout pomoc s domácími pracemi dělají vztah příjemnějším. Někdy je ale začneme pokládat za samozřejmé a přestáváme si jich cenit.

Tyto věci se stávají zvláště důležitými po příchodu dětí.

Rada, která je slyšet víc než často: Stavte své manželství na první místo. Tím je myšleno nacházet si pravidelně jeden pro druhého čas, vyjít si do restaurace, naplánovat výlet na víkend, věnovat se jeden druhému.

10. Naučte se odpouštět

Touchstone Pictures

Když spolu žijí dvě osoby v jedné domácnosti, je nevyhnutelné, že se vyskytne problém týkající se odlišných hodnot. Nesnažte se druhou osobu změnit a vnutit jí své představy a své hodnoty. Respektujte odlišnost druhého a snažte se odpouštět ve chvíli, kdy neshody v názorech přerostou do extrémů.

Ideální partner není ten, kdo nevytváří žádné problémy ve vztahu, ale ten, kdo vytváří takové problémy, které bude ochoten řešit a které povedou k tomu, že si nakonec budete ještě bližší.

11. Sex je podstatný. Hodně podstatný

Sex je takový doklad o tom, jak si váš vztah stojí. Pokud je vše v pořádku, v sexu bude taky všechno v pořádku. Oba dva budete mít chuť a užijete si to. Sex nejenže pomáhá udržovat vztah, on ho i pomáhá rozvíjet.

12. Buďte racionální a nastavte vašemu vztahu pravidla a meze

Warner Bros.

Každý máme svou určitou představu o tom, jak by měl vztah fungovat. Na jejím základě pak partneři udržují rovnováhu mezi časem stráveným společně a zbývajícím časem, který každý tráví sám.

To zní idylicky, že? Jenže jak víme, v realitě to mnohdy tak jednoduché není. Často se dostáváme do vypjatých situací. Někdy máme pocit, že mluvíme do zdi. Vztahy nejsou perfektní, protože lidé nejsou perfektní.

Důležitý je kompromis a rovnoměrné rozdělení prací a povinností. Vyjasněte si, co máte nejraději, co nejraději děláte, co naopak nesnášíte a na základě toho si povinnosti rozdělte.

Nenuťte partnera dělat s vámi něco, co se mu příčí. Měl by být ale ochoten přistoupit na jiné věci, ačkoli z nich není vloženě nadšený.

13. Stůjte vždy při sobě

Jeden osmdesátiletý pán hovořil o manželství a tom, jak je možné, že to jeho trvalo tolik let.

„Vztahy jsou jako vlny. Kontinuální série měnících se emocí. Vzestupy a pády. Pamatujte si, že tyhle vzestupy a pády se vůbec netýkají kvality vztahu. V našich životech se toho odehrává tolik. Problémy v práci, ztráta práce, ztráta rodinného příslušníka, změny kariéry, bohatství i chudoba. Žádná z vln, která přichází, není věčná. Nakonec jde v životě jen o to, zůstat na všech těch vlnách spolu.“

Závěr Marka Mansona

„Můžete překonat cokoliv, pokud neublížíte sobě ani svému partnerovi. Nestyďte se za věci, které vás dělají šťastnými, a nevysmívejte se věcem, které dělají šťastným vašeho partnera. Zapište si, proč jste se do druhého zamilovali a jednou za rok si to znovu po sobě přečtěte. Klidně i častěji. Pište jeden druhému láskyplné dopisy.

Když se objeví děti, můžete toto šílenství lehce zvládnout, pokud se stanou vaším jediným smyslem života… Ale nikdy nezapomínejte na lásku, která je pomohla přivést na svět! Tato vaše láska naučí lásce i vaše děti.

Váš partner je vždy na prvním místě.

Každý z vás se bude neustále vyvíjet a měnit. Buďte tím, kdo partnera v jeho vývoji podpoří.

Nespoléhejte na to, že vztah udrží ten druhý. I vy musíte přiložit ruku k dílu.

Milujte partnera takového, jaký je. Milujte ho dokonce i tehdy, když nejste dobře naladěni. Důvěřujte jeden druhému. Dejte druhému právo pochybovat. Buďte upřímní. Važte si sami sebe. Buďte otevřeni změnám a novým možnostem.

Uložte si tato slova, vytiskněte si je a připomínejte si je."