Příběhy o lásce, které dojmou i toho největšího cynika

Pamatuju si, jak jsem stála s tehdy tříletou dcerkou v obchodě. Kolem procházela má kamarádka se svým synem. Ten malý kluk tehdy vykřikl: „Mami, to je krásná holčička, chci si ji vzít za ženu!“ Všichni jsme se smáli. Roky ubíhaly, stalo se toho během nich mnoho. A dnes se naše děti berou.





Naši sousedi nás jednou nahlásili na sociálku. Prý se z našeho bytu často ozývají rány, hlasité zvuky a výkřiky. Někdy dokonce zvuky padajícího a tříštícího se nábytku. Když zaklepali, otevřela jsem. Pracovnice se zeptala: „Máš doma rodiče?“

V tu chvíli se za mnou objevili mí synové. Zatímco já měřím 155 cm a vážím 50 kilo, mí synové mají oba přes 180 cm a 80 kilo. Oba se hodně věnují sportu a bohužel si občas kopou i u sebe v pokoji.





Už několik let si každý večer s manželem večer před spaním předčítáme. Dříve jsme večer trávili u svých telefonů a notebooků, někdy televize, ale od chvíle, co si vzájemně čteme, se náš vztah zázračně zlepšil. Mám pocit, že každý den se milujeme víc a víc a náš vztah je čím dál pevnější. Všem to vřele doporučuji!





Mívala jsem takový hloupý zvyk tiše si prozpěvovat společně text písničky společně se zpěvákem. To je v pořádku, když hraje hudba nahlas, ale když si nasadím sluchátka, může dojít k trapné situaci. Právě díky takovému trapasu jsem ale poznala svého muže. Seděla jsem ve vlaku a tiše pohybovala rty v rytmu písničky.

Zrovna jsem si všimla, že se na mě upřeně dívá mladík sedící naproti, když jsem zpívala „I think I love you“. Usmál se na mě a řekl: "Myslím, že i já miluji tebe.“

Oba mí rodiče jsou hodně vysocí, a tak nemám zdání, jak je možné, že jsem dorostla do pouhých 155 centimetr. Našla jsem si manžela, který má jen o pár centimetrů víc. Vždycky, když dorazíme na večeři k mým rodičům, říká můj táta: „Nazdar hobiti!“

A můj manžel odpovídá: „Zdravím, Gandalfe.“

Ráda si ve sprše zpívám, ale vždycky jen tehdy, když není doma nikdo jiný. Jednou si tak stojím ve sprše a prozpěvuju si. Když vyjdu ven, vidím stát za dveřmi muže a děti. Hrozně jsem se styděla, ale muž mi řekl, že krásnější zpěv nikdy neslyšel.





Zavedla jsem v naší rodině „pět minut něžnosti“. Každý den, když přijde čas, musí všichni přestat s tím, co mají rozděláno, a věnovat se jeden druhému. Nedávno jsem zavelela: „Je čas na pět minut něžnosti!“ Manžel vzal naší malou dcerku, přišel ke mně a objal mě. A v tom k nám přiběhl kocour a začal se lísat: i on mě vzal za slovo!





Prožívali jsme si těžké časy. Dcera byla jako malinká nemocná a přišla o nohu od kolena dolů. Měla jsem obavy, jak bude růst a jak se s tím bude vyrovnávat. Ale můj manžel to vzal s humorem. Když jsme byli u moře, dělal si z dcery legraci a říkal ji: „Žralok ti ukousl nohu!“ Vždycky ji rozesmál. Nedávno se nás na jedné návštěvě zeptali, co se nám stalo. Než jsem stačila něco říct, odpověděla dcerka. S naprosto vážnou tváří odpověděla, že sloužila v armádě a omylem šlápla na minu.





Nejsem příliš vysoká. Měřím 156 cm. Přítele jsem si našla v davu lidí – tak to pokaždé vyprávím. Měří 193 cm a v davu vyčníval. Doslova jsem do něho narazila. Sklonil se ke mně a řekl: „Promiň, skřítku, neviděl jsem tě!“





Nebyla jsem si jistá, jestli chci vlastní děti, ale zasáhl osud a já neplánovaně otěhotněla. Hodně jsem tehdy přemýšlela, co dál. Jednou jsem ale u přechodu zahlédla mladou maminku s dcerkou. Dcerka nechtěla vzít maminku za ruku, ale ta pak řekla, že se sama bojí přejít silnici. Dcerka ji okamžitě pevně popadla za ruku a převedla svou maminku přes přechod. Přišlo mi to opravdu kouzelné. V tu chvíli mi bylo jasné, že i já chci zažít ten pocit být matkou.





Po autonehodě jsem nemohl mluvit. Musel jsem používat blok a propisku a všechno, co jsem chtěl druhým sdělit, psát. Přítelkyně se mnou tehdy byla jen krátce, ale chodila za mnou každý den, mluvila se mnou o všem možném a trpělivě čekala, až jí dopíšu své odpovědi. Neskutečně jsem si toho vážil. A věděl jsem, že ona je ta pravá, s kterou chci strávil zbytek života. V dobré, i ve zlém.





Když jsem se přestěhovala do vlastního, nebyla jsem na tom finančně nejlépe. Dálkově jsem si dodělávala školu, chodila do práce, večer se učila. Do kapsy jsem měla hodně hluboko. Byla jsem ráda, že se uživím a mám na splácení hypotéky. Jednou za mnou přišel kamarád a řekl mi, že se jeho známí zbavují nějakého staršího nábytku, včetně pračky, která mi opravdu hodně scházela. Nabídl mi, že mi věci doveze, pokud mám zájem. Radostně jsem tu nabídku samozřejmě přijala! Když mi věci přivezl, divila jsem se, v jak dobrém stavu jsou. Až o moc později mi došlo, že mi ty věci koupil, protože věděl, jak moc je potřebuji. On sám by mi to nikdy neřekl. To je celý on. Právě za tyhle věci, které pro ostatní dělá, aniž by za to cokoli chtěl, ho mám tak ráda. Dnes jsme už tři roky svoji.





Někdy se ženy zlobí, že jejich manželé zapomínají na výročí nebo svátky. Před týdnem jsme měli výročí svatby. A oba na ně zapomněli.