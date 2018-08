Procházíte rozchodem? Podívejte se na seznam toho, co nedělat na sociálních sítích

Změna stavu

Jednou z hlavních vztahových indikací na Facebooku je kolonka „Stav“. Zde můžete všem vašim stávajícím i budoucím přátelům prozradit, s kým že zrovna jste a jak vážné to je. Pokud patříte mezi ty jedince, kteří tuto část svého soukromí rádi sdělují ostatním, při rozchodu byste měli udržet svou spontánnost na uzdě.

Změnit si stav na „nezadaný“ hodinu po rozchodu je dost necitlivé, pokud však na druhou stranu budete s touto změnou čekat příliš dlouho, bude to vypadat, že čekáte, že se věci ještě změní k lepšímu. Ovšem Facebook naštěstí umožňuje kolonku stavu v tichosti skrýt a zbytečně tak nevířit vody. Nekončící dotazy vašich zvědavých přátel vám totiž na náladě určitě nepřidají.

Zablokujte si ex-partnerovy příspěvky

Pokud si svůj stav změníte na „nezadaný“, nebo „rozvedený,“ Facebook vám umožní dát si od vašeho ex „pauzu“ tak, že se vám nadále nebudou tolik zobrazovat jeho příspěvky, stejně jako jemu ty vaše.

Pokud se tedy chcete přes rozchod dostat, není vhodné sledovat jeho obličej na nových fotkách každý den. Na většině sociálních platforem si můžete zvolit, co chcete sledovat, a vyselektovat tak právě příspěvky vašeho bývalého partnera. Facebook umožní, abyste zůstali přáteli, ale partnerovy aktualizace zůstanou skryty. Něco podobného můžete udělat i na Twitteru, aniž by o tom dotyčná osoba věděla.

Pokud pijete na žal, raději zapomeňte svá hesla od všech profilů

Sociální sítě sice mohou být skvělým způsobem, jak se kreativně podělit o své myšlenky. V případě porozchodových depresí to však neplatí. Pokud svůj žal zapíjíte, pak byste na sociální sítě neměli vůbec chodit. Určitě se vám už někdy stalo, že jste někomu v opilosti napsali například SMS zprávu a ráno toho hořce litovali. V takovém stavu si člověk slova příliš nevybírá a bohužel bývá až příliš upřímný.

Vyhněte se kyberstalkingu

Neustálé prohlížení ex-přítelova profilu vám rozhodně nepřidá. Stalking je doprovázen mnoha riziky, protože si mnohdy můžete ex-partnerovy příspěvky vysvětlit úplně jinak, než jak jsou myšleny. Pokud se objeví na nově vložené fotografii s někým jiným, nemusí to hned znamenat, že vás již nahradil. Když přidá fotografii z párty, na které se směje, tak to nutně neznamená, že není z rozchodu s vámi nešťastný. Sledování ex-partnerova života vám rozhodně v ničem nepomůže, minimálně se pokuste jej nesledovat aspoň nějakou dobu, než budete venku z nejhoršího.

Hlavní je ale to, abyste se dokázali po rozchodu zabavit prací, koníčky nebo čímkoliv, co by vás mohlo rozptýlit. Obklopte se přáteli a rodinou a nemarněte svůj čas na sociálních sítích.