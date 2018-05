Psychologové odhalili nejčastější příčiny rozvodů

Podle profesora Gottmana existují 4 hlavní příčiny rozvodu. Tyto čtyři příčiny označuje jako jakési „jezdce apokalypsy“, kteří mohou přinést konec jakémukoli manželství.

Jezdci apokalypsy

Gottman věří, že vztah se ocitá na pokraji rozchodu (nebo rozvodu) tehdy, když v něm převládá kritika, pohrdání, obranné chování nebo ignorantství. Nejnebezpečnější z nich je pohrdání.

To se může projevovat různými způsoby: od jízlivých vtípků po otevřený výsměch nebo přímé urážky. Pohrdání často dokážeme vypozorovat z neverbálních signálů (obracení očí v sloup, úšklebky…).

Pohrdáním dává člověk partnerovi najevo: „Jsem lepší než ty. Nevážím si tě.“

Pro páry, které rozdělilo právě otevřené pohrdání jednoho z nich, je podle Gottmana velice obtížné obnovit důvěru a štěstí.





depositphotos



Protijed na pohrdání

Profesor je přesvědčen, že rozvod je nevyhnutelný pouze tehdy, pokud opovržení převládá ve vašem vztahu velmi dlouhou dobu. To je dobrá zpráva. Pokud začnete problém řešit včas, šance na záchranu manželství je vysoká.

Do vztahu je třeba navrátit lásku a vzájemný obdiv.





depositphotos



Několik rad, které vám pomohou vyřešit problém pohrdání ve vztahu:

1. Mluvte o společné minulosti. Vzpomínky vám pomohou oživit vztah. Znovu začnete cítit pocity, které jste cítili na začátku vztahu. Tím, že si připomenete, co jste spolu zažili, obnovíte vzájemnou lásku a znovu se z vás stane tým, který je schopen překonat všechny překážky.

2. Řekněte si, co vás na sobě přitahovalo, když jste se poznali. Většina z toho, co se vám na druhém kdysi líbilo, jistě přetrvalo až do dnešních dní! Tento krok vám pomůže sblížit se a znovu uvidět partnerova pozitiva.

3. Nasaďte si růžové brýle. To znamená, že byste si měli namísto toho špatného snažit všímat toho dobrého. Mohou to být nejrůznější maličkosti, které přehlížíte a pokládáte za samozřejmé.

Přijdou vám tyhle rady příliš jednoduché? Podle profesora ale už zachránily stovky párů. Dejte tomu šanci a zkuste to. Mimochodem, nemusíte čekat, až vám problém zaťuká na dveře. Tím, že budete společně vzpomínat, připomínat si, co máte na sobě rádi, a oceňovat kladené stránky partnera, můžete vzniku problému zcela předejít.

Další rady profesora Gottmana, jak zachránit manželství:

Podle profesora existuje část mozku, ve které uchováváme všechny informace týkající se manželství. Najdeme v ní vše o životě partnera, vše, co oněm víme, i všechny city, které s ním máme spojené. Gottman je přesvědčený, že šťastné páry využívají tuto oblast svého mozku, aby dokázali druhému vyjádřit porozumění a obdiv.





depositphotos



1. Obracejte se častěji jeden na druhého pro pomoc. Pro každého z nás je důležité cítit se potřebně. Tím, že si o pomoc přicházíme právě k partnerovi, mu dáváme najevo svou důvěru.

2. Rozhodujte se společně. Důležitá rozhodnutí je třeba činit společně. Za prvé, rozhodovat se a nést za svá rozhodnutí odpovědnost je snazší, pokud jste na to dva. Za druhé, a to především, společné rozhodování vás naučí jeden druhého vnímat a porozumět svým pocitům a názorům.

3. Nezametejte problémy pod koberec. Řešte je. Problémy je třeba řešit. Řešením není potlačení svých pocitů, ani jejich ventilace skrze křik nebo pláč. Zapotřebí je problém definovat a vysvětlit ho partnerovi. Buďte trpěliví a tolerantní.

4. Zaveďte něco, co je důležité pro vás oba. Mohou to být společné rituály, věci, které děláte každý den spolu. Společná večeře nebo pravidelná večerní procházka. Cokoli, co vás dokáže sblížit.

Pamatujte, že lidé jsou různí a jednotlivá manželství se od sebe liší. Pro každého je důležité něco jiného, ale ať už je to cokoliv, pokud nám na tom skutečně záleží, neměli bychom se toho nikdy vzdávat.

Podle Gottmana vnikají u manželů, kteří považují za důležité ty samé věci, konflikty mnohem řidčeji, a je méně pravděpodobné, že dojde k rozvodu. I když se ale vaše názory na to, co je podstatné, liší, můžete být šťastní. Stačí druhého respektovat a dělat pro něho maličkosti, které jsou pro něhodůležité.