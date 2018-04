Psychologové radí: Vymažte ze svého slovníku těchto 12 slov

1. Musím

Co říkat místo toho: „Budu rád…“

Cítíte, jak se význam výrazu mění? Dělejte to, co chcete právě vy. Váš život je jen váš. Nikdo není nikomu ničím povinován. Když budeme místo „musím“ používat různé variace na „rád bych“, bude náš život ihned šťastnějším. Toto pravidlo by si proto měli osvojit úplně všichni.

2. Je to má vina

Co říkat místo toho: „Je to nová zkušenost.“

Za co nesete vinu? A podle jakého zákonu jste vinen? Kdo rozhoduje o tom, co je správné a co ne? Neexistují provinění, zklamání ani chyby, jen nové zkušenosti.





3. Je mi líto

Co říkat místo toho: „Rozumím.“/“Soucítím s tebou.“

Pocit lítosti ponižuje buď druhého, anebo vás samotné. Nepovyšujte se nad druhé, ani se neponižujte a nestavte se do role oběti. Nelitujte druhé, pouze jim vyjádřete svou účast. Dejte jim najevo, že je chápete.

4. Nemůžu

Co říkat místo toho: „Můžu.“

Ano, je to opravdu takhle jednoduché! Přemýšlíte celé dny nad tím, co nemůžete? Co nezvládnete? Přemýšlejte raději o tom, co můžete.

Kromě toho, pokud věříme teorii o provázanosti všech lidí na světě skrze známé našich známých, jistě se vždycky najde někdo, kdo vám bude moci pomoct. Jednoduše řečeno: Možné je vše!





5. Pokusím se

Co říkat místo toho: „Udělám to.“

Pokusím se – tímto výrazem ze sebe předem snímáte všechnu odpovědnost za výsledky své práce. Dáváte najevo svůj nedostatek sebedůvěry.

Buďte rozhodní a věřte ve vlastní síly. Pokud uděláte chybu, získáte zkušenost. A pokud se vám podaří úkol dokončit, stanete se lepšími a posunete se ve svém životě dál.

6. Nemám čas

Co říkat místo toho: „Později…“

Význam vašeho odmítnutí se okamžitě pozměnil, všimli jste si? „Nemám čas“ působí odmítavě a nepřátelsky. Navíc, pokud používáte tato slova příliš často, působíte dojmem, že si neumíte správně rozvrhnout čas a stíhat svou práci.

Pokud nemůžete vyhovět prosbě okamžitě, navrhněte jiný čas.





7. Jsem unavený

Co říkat místo toho: „Musím si odpočinout.“

„Jsem unavený“ a podobné fráze působí negativně a lítostivě. Přání odpočinout si působí naopak pozitivně, vypovídá o vděčnosti a tom, že se na něco těšíte. Namísto ohlížení se do minulosti se dívejte do budoucnosti. Nelitujte se, raději se těšte na příjemný odpočinek a relaxaci.

8. Nezasloužím si to

Co říkat místo toho: „Zasloužím si to!“

Všechna slova a fráze, kterými podkopáváte svou sebedůvěru, bez milosti vyškrtněte. Jestliže jste něčeho dosáhli, jestliže jste něco získali, pak toho hodni jste. Nezáleží na tom, jestli si někdo myslí něco jiného.

Každý z nás o sobě někdy pochybuje. Pochyby nám však nesmí stát v cestě za našimi sny, nesmí nám komplikovat život. Právě naopak, měly by nás motivovat k tomu, abychom na sobě pracovali.

Věřte si a uvidíte, jak se svět začne měnit.





9. Nejsem na to připraven

Co říkat místo toho: „Jsem připraven na všechno.“

Tuhle frázi používá mnoho lidí. Ale proč? Často nečekáme na nic konkrétního. Svá přání donekonečna odkládáme, aniž bychom měli jasný plán. Kvůli těmto slovům se neodkážeme hnout z místa. Stále čekáme, čas ubíhá, ale většinou se fakticky nic nemění. Pokud své smýšlení nezměníme, pravděpodobně nebudeme připraveni nikdy.

Dejte svým přáním, ať jsou jakákoli, šanci. Uskutečněte to, po čem tak dlouho toužíte. Na co čekáte?

10. Nemůžu být bez něho/bez ní

Co říkat místo toho: „Chci s ní(m) být.“

Mezi těmito dvěma větami je značný rozdíl, i když to tak možná na první pohled nevypadá. Zatímco první vypovídá o vaší neschopnosti a nesamostatnosti, ta druhá o vašich přáních, volbách a svobodných rozhodnutích.

Všichni, ať už jsme sebevíc zamilovaní, dokážeme bez toho druhého žít. Nezůstávejte s nikým ze závislosti a ze strachu ze samoty. Řiďte se tím, co opravdu chcete.





11. Všechno je špatně

Co říkat místo toho: „Všechno bude v pořádku.“

Málokdo se umí radovat z maličkostí. To, co je v pořádku, obyčejně ignorujeme, ale to, co je špatně, nám dokáže pokazit celý den. Stěžujeme si na počasí, na jízdní řády, na práci, na jídlo, na televizní program… Zkuste na okamžik zastavit a podívat se na svůj život pozorněji. Všímejte si i maličkostí.

Negativní věci budou v našem životě vždycky, každý den. Stejně tak ale i věci pozitivní. Záleží na vás, jak se na svět budete dívat a jakých věcí si budete všímat.

12. Vše je normální

Co říkat místo toho: „Vše je dobré!“

„Vše je normální.“ Tato věta vyvolává dojem, že jste ustrnuli na jednom místě. Stagnujete, nic zajímavého se ve vašem životě neděje, nic necítíte, máte se „nijak“. Přehodnoťte svůj život a především svůj postoj k němu.

Pokud nemáte náladu konverzovat, nikdo vás nemůže nutit. Na otázku, jak se máte, můžete jednoduše odpovědět: „Dobře!“.