Rady našich nejlepších přátel, které bychom nikdy neměli poslouchat

Různí lidé radí různé věci. Někdo nám může dát špatnou radu úmyslně ze závisti nebo škodolibosti, ale i ti, kteří se nám pokoušejí upřímně poradit, se mohou mýlit a poradit špatně.

Ukázka nejběžnějších rad, které nevedou k ničemu dobrému:

„Ukaž jí, kdo je hlava rodiny! To si nesmíš nechat líbit!“

Za prvé, nikdo z nás nemůže rozumět všemu. Je normální, že manželé vynikají každý v jiné činnosti. Pokud něčemu nerozumíte, ale druhý ano, není žádná ostuda nechat na druhém kontrolu nad celou situací.

Za druhé, vzájemná úcta manželství posiluje. Neposlouchejte proto rady ostatních, sami musíte vědět, jak se v manželství cítíte. Pokud jste spokojeni, není přece co řešit.

„Měl(a) by sis najít výhodnější vztah…“

Když nám tohle radí, myslí to s námi samozřejmě dobře. Podobné rady můžeme často slýchat třeba od členů rodiny. Jejich přáním je, aby o nás bylo postaráno. Jenže podle psychologů nejsou „výhody“ objektivním důvodem pro rozpad nebo založení nějakého vztahu. Jestliže budete myslet na vlastní prospěch, můžete přijít o něco, v čem byste byli celý život šťastní, anebo naopak, můžete vstoupit do manželství, v němž šťastní nebudete nikdy.

Řiďte se vlastním úsudkem a především vlastními city.





„Měla by sis najít někoho romantičtějšího!“

Psychologové tvrdí, že pro romantiku je v každém vztahu vyčleněn jistý omezený čas. Lidé nemohou po celý život bláznit jeden z druhého a cítit se spolu jako v pohádce od Disney.

Každá fáze vztahu má své kladné stránky. Užívejte si toho, co vám současnost nabízí. Pokud se vám s partnerem líbí, nenechte se rozhodit radami ostatních. Oni to chápat nemusí, ale oni nejsou součástí vašeho vztahu.





„Nepřikládej do ohně. Radši mlč a počkej, až se uklidní.“

Vyhnout se konfliktům v manželství není možné. Když ale problémy nastanou, je lepší začít je co nejrychleji řešit. Mlčení vede pouze k tomu, že se ve vás zlost nahromadí a až konečně vybuchnete, hádka bude tak obrovská, že dost možná bude znamenat konec manželství.

Nestavte se do role oběti. Mluvit s partnerem o tom, co nás trápí, může být těžké, někdy dokonce bolestivé, ale rozhodně stojí za to to zkusit.

„Měl(a) by sis přečíst jeho/její korespondenci. Máš právo vědět, co se děje!“

Takové zásahy do osobního života partnera, jako je neustálé telefonování, čtení osobní korespondence a kontrolování toho, kde se nachází, považují odborníci za první krok k domácímu násilí.

Konec konců, domácí násilí není vždy jen fyzické, často (dokonce častěji) jde o psychické násilí. Nejednejte nemorálně, nenechte se zviklat špatnými radami a neztrácejte důvěru v partnera jen kvůli řečem okolí.





„Musíš ho trochu popostrčit. Jestli se o vás chce starat, měl by vydělávat víc.“

Úžasná rada, pokud se toužíte dostat do hádky globálních rozměrů. Říká se sice, že za každým úspěšným mužem stojí žena, která ho řídí, ale v praxi to tak nefunguje. To nejlepší, co můžete pro svého partnera udělat, je vyjádřit mu podporu. Poradit mu můžete v případě, že o radu požádá. Vyčítat nízký plat a tlačit ho k nalezení nového zaměstnání, vyvolá pouze neshody.

Odborníci tvrdí, že pokud existují ve vztahu reálné finanční potíže, měli byste o tom společně diskutovat. Promluvte si ale bez křiku a výčitek. Kromě toho stačí vyjádřit svůj názor jen jednou, není nutné připomínat ho druhému při každé příležitosti.





„Vezmi si z nás příklad…“/“Udělej to jako já.“

Poučovat druhé prostřednictvím vlastního příkladu je vhodné pouze ve vztahu rodič-dítě. Rodiče jsou pro děti vzorem, z jejich jednání a chování si berou poučení. Vy jste ale dospělý člověk a žádný jiný dospělý vám nemůže říkat, co je a co není správné dělat.

Nenapodobujte chování druhých, chovejte se podle toho, co sami považujete za správné.

Co v jedné rodině krásně funguje, mohlo by se u vás stát příčinou hádek a rozvodu. Proto když se potýkáte s nesnázemi v manželství, nehledejte řešení v napodobování jiné, šťastné rodiny. Kopírováním života druhých spokojenosti nedosáhnete. Všichni jsme jiní a každý z nás potřebuje ke štěstí něco odlišného. Je třeba najít své vlastní řešení, svůj vlastní způsob, jak fungovat. Musíte s partnerem mluvit a zjistit, jaké řešení bude vyhovovat vám oběma.

Na druhou stranu, podle psychologů je možné brát si z druhých negativní příklad a vyhnout se stejným chybám.





Proč velmi často posloucháme špatné rady?

Všichni máme tendenci domnívat se, že třetí a nezaujatý pohled je správnější než ten náš. Nezaujatý pozorovatel musí být přece schopen uvidět objektivní pravdu a učinit správné závěry!

Ale takový předpoklad není založen na pravdě. Mezi dvěma partnery vždy existuje mnohem více, než kolik je schopna třetí strana uvidět. Podstatu vztahu znáte jen vy a váš partner. I kdybyste strávili vysvětlováním svého problému a popisováním svého vztahu celý den, stejně toho zůstane mnoho nevyřčeno. Jsou věci, pro které dokonce ani nemáme slova.

Třetí strana bude váš vztah hodnotit vždy jen povrchně. Do hloubky nevidí a vidět ani nemůže.

Proto je lepší poslouchat svou mysl a své srdce, než rady osob, které o našem vztahu ví jen málo.

