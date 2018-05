Špatné návyky, kvůli kterým ztrácíme sebedůvěru

1. Neustále se trápíte kvůli svým nedokonalostem

Podle psychologů právě perfekcionisté, kteří se snaží být bezchybní a každou nedokonalost si vyčítají, mají největší sklon propadat úzkostem a ztrácet sebevědomí. Takoví lidé nebudou nikdy spokojení. Nikdo a nic totiž není naprosto dokonalé.

Nesnažte se nikdy neupadnout, ale snažte se ze svých pádů poučit. Přijměte sami sebe takové, jací jste. Jakmile se objeví váš „vnitřní kritik“, postavte se ke svým pocitům čelem. Zamyslete se nad tím, proč je pro vás tak důležité dosáhnout svého nenaplněného očekávání.

Zaveďte si deník, do něhož si budete vpisovat své úspěchy. Každý den si zapište, co se vám povedlo, co jste dokázali. To vám pomůže myslet pozitivněji!





2. Srovnáváte se s ostatními

Každý z nás je jedinečný, takže každé srovnávání je neférové. Každý z nás má své silnější i slabší stránky, každý z nás je na tom v nějakém ohledu lépe, v jiném hůře. Při srovnávání míváme ale tendenci srovnávat to nejlepší u druhého s tím nejhorším u nás samých. Pamatujte si, co řekl Theodore Roosevelt: „Srovnání – zloděj štěstí.“

Ze srovnávání může vyjít špatně úplně kdokoli. Záleží jen na tom, z jakého úhlu se na věc díváte. Vždyť není výjimečné, aby si záviděli dva lidé vzájemně!

Nesrovnávejte se s druhými, nesoupeřte s nimi. Srovnávejte se sami se sebou. Porovnávejte to, jací jste nyní, s tím, jací jste bývali v minulosti. Od druhých se můžete poučit, nechat se jimi inspirovat.





3. Kritizujete a ponižujete se při rozhovoru s druhými

Jistě, sebekritika je dobrá vlastnost, ale nic se nesmí přehánět. Neustálé upozorňování na vlastní chyby vyvolává dojem, že si jen říkáte o pochvalu a vyvrácení vašeho tvrzení. Ostatní se cítí povinováni říci vám: Ale kdepak, tak to není, jsi báječný!

Nadměrnou kritikou si možná podvědomě snažíme ospravedlnit naše další selhání, o kterém jsme přesvědčeni, že přijde.

Naše slabosti nás činí jedinečnými. Každý má právo na své slabosti, připusťte si je a nechte ostatní, ať vás přijmou takové, jací jste. S vašimi silnými i slabými stránkami. Pokud se budete neustále jen kritizovat, druzí vážně začnou o vašich slabých stránkách přemýšlet, a na ty silné docela zapomenou.

4. Všímáte si pouze překáže, ne příležitostí

Zvyk neustále přemýšlet o svých nedostatcích a překážkách, které nám nedovolí dosáhnout vytouženého cíle – to je ten nejlepší způsob, jak ustrnout na místě a nic nedokázat. Jakmile ustrneme a náš život se nikam neposouvá, ztrácíme sebevědomí. Dostáváme se do začarovaného kruhu.

Každý může selhat, tenhle fakt přijměte. Ale selhání rovněž přináší užitečnou zkušenost. Selhání ještě neznamená, že je všemu konec. Nemějte strach jen proto, že byste mohli selhat. Nemusíte konec konců dosáhnout svého cíle na první pokus. Jestliže to napoprvé nevyjde, poučte se ze svých chyb a zkuste to znovu a lépe.





5. Domníváte se, že nikdo to neudělá lépe než vy

„Chceš-li něco, udělej to sám!“

Mnoho lidí není schopno důvěry. Nedokážou svěřit důležitou (ani nedůležitou) práci někomu druhému. Raději na vše dohlídnou sami. Psychologové tvrdí, že tato tendence je důsledkem úzkosti a strachu ze ztráty kontroly. Jenže právě touha mít vše pod kontrolou obvykle pramení z nedostatku sebevědomí.

Schopnost důvěřovat lidem a dokázat vhodně rozdělit a přesměrovat práci a odpovědnost za ni na druhé je znakem sebevědomí. Netýká se to jen práce, ale například i rozdělení povinnosti v rodině. Pokud rozdělíte odpovědnost mezi více lidí, uvidíte, že se vám bude dýchat volněji.

Nést všechnu zátěž na svých vlastních bedrech je velmi vysilující! Pravděpodobně to dlouhodobě nezvládnete, selžete a ztratíte sebevědomí.





6. O budoucnosti přemýšlíte s úzkostí

Vždy si představujete ten nejhorší možný scénář toho, jak by vše mohlo dopadnout. Ať už začnete chodit do nové práce anebo začnete nový vztah, už předem se trápíte myšlenkami na neúspěch. Představujete si, jak selžete, v noci nemůžete spát, ztrácíte sebevědomí a nakonec sami sebe přesvědčíte, že žádná snaha vlastně nemá smysl. Stejně vše nakonec skončí špatně. Ale právě takové myšlenky špatný konec opravdu mohou zapříčinit.

Naše fantazie a realita má od sebe hodně daleko. Nikdy se nic nestane přesně tak, jak jsme si představovali.

7. Potřebujete znát názory druhých

Člověk, který si není vědom své vlastní hodnoty, má potřebu neustále slyšet od ostatních, jak je dobrý a chytrý, jak se rozhodl správně, jak jedná dobře. Ve skutečnosti jde jen o potřebu schválení a potvrzení. Jakmile s ním někdo nesouhlasí nebo mu nevěnuje pozornost, vnímá to jako projev neúcty, odcizení a propadá depresi.

Nikdy se nezalíbíte všem. Snaha získat úctu od ostatních lidí nikdy nepovede k vnitřní spokojenosti. Úctu musíte předně chovat sami k sobě.

Nechte plavat to, je-li váš názor správný nebo nesprávný podle ostatních. Vždycky se najde někdo, kdo vás zkritizuje. Snaha zalíbit se druhým nutně vede ke ztrátě sebevědomí a depresím. Důležité je, aby byl správný podle vás.

Jednejte sami za sebe!





8. Ztrácíte čas zbytečnou činností

Jistě, každý z nás si občas potřebuje oddychnout u nějaké té „zbytečné zábavy“, ale pokud se jí snažíme zahnat smutek a špatnou náladu, nevede to nikam. Sledování nekonečných seriálů, každodenní párty a alkohol, může to být cokoli. Jakmile se takovou činností pokoušíme zahnat myšlenky na vlastní neúspěchy, je to špatně. Problémy samy od sebe nezmizí, naopak, mizí čas (a mnohdy i peníze) který na řešení máme.

Investujte svůj čas a peníze do změny svého života. Negativní emoce proměňte v energii, která vás požene směrem k lepšímu životu. Popřemýšlejte o tom, co vám brání ve spokojenosti, a jednejte. Zaměřte svou energii na něco užitečného.





9. Svým minulým selháním přikládáte příliš velký význam

Zamyslet se nad minulostí a nad svými minulými chybami může být užitečné. Ale nepřikládejte jim větší význam, než jaký skutečně mají. Je zbytečné ztrácet sebedůvěru kvůli roky staré záležitosti, na kterou už všichni zapomněli. Každý dělá chyby, každého potkávají nepříjemné situace. Nejste jediní. Lidé mají příliš mnoho starostí s vlastními selháními na to, aby se starali o to vaše.

Z minulosti si vezměte poučení. Zjistěte, co jste udělali špatně a jakým chybám se tentokrát vyhnout. Minulost si nevyčítejte.