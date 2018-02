„Špatné“ věci, které vztahu ve skutečnosti prospívají

1. Konflikty

Pokud není ve vztahu místo pro konflikty, není místo ani pro upřímnost. Pokud budeme držet své pocity v sobě, není šance, že se něco změní. Občas povolit uzdu hněvu a otevřeně si promluvit o tom, co partnerům vadí a s čím nejsou zcela spokojeni, vztahu pomůže. Hádka pomůže lépe pochopit pocity druhého a zjistit, jak vztah vylepšit.

Je ovšem důležité dodržet při řešení konfliktů jistá pravidla. Hádka má mít za cíl nalezení řešení, ne poražení a ponížení partnera. Je důležité zachovat si i ve chvíli konfliktu vzájemnou úctu. Mějte na paměti, že konflikt je jen dočasný problém, kdežto vztah je cennost.

Nemluvte o druhém, mluvte o sobě. Například, neříkejte „tys mě naštval“, ale říkejte „já se zlobím“.





2. Flirt s jinými

Pokud s vaším partnerem flirtují i jiní, není důvod ke znepokojení. Flirtování mimo vztah pomáhá dobíjet vzájemnou sexuální přitažlivost mezi vámi. Pokud s někým flirtujeme, cítíme se bezstarostně a atraktivně. Zlepší se nám nálada a zvýší se sebevědomí. Tato nově dobitá energie a pozitivní emoce jsou pro vztah velmi prospěšné.

Ale dejte si pozor, ať nepřekročíte únosnou hranici. Jak poznat, kudy tato neviditelná hranice vede? Psychologové doporučují řídit se tímto jednoduchým pravidlem: Pokud si myslíte, že by to, co říkáte nebo děláte, vašemu partnerovi ublížilo, pak jste překročili hranici. Bylo to takříkajíc „přes čáru“. Pokud byste to, co říkáte, klidně řekli i před partnerem, je to v pořádku.





3. Sobectví

Sobectví je do jisté míry zdravé a udržuje zdravý i partnerský vztah.

O zdraví vztahu je třeba pečovat stejně jako o zdraví těla. Oba musíte neústupně hájit své potřeby a touhy (a tím pádem také respektovat potřeby toho druhého). Je třeba určit hranice (nač jsem ochoten přistoupit, na co ne), je třeba vymezit osobní prostor, své záliby a zájmy mimo vztah.

Pokud tyto věci jasně nevymezíte, nemůžete očekávat, že je druhý bude chápat a respektovat. Bude docházet k oboustranným pocitům křivdy, nelibosti, hněvu.

Pro každého z vás jsou podstatné jiné věci a je normální, že druhý nemusí chápat, jak je pro vás například jistý koníček důležitý. Proto místo hněvu zkuste příště partnerovi sdělit, jak je pro vás daná věc důležitá. „Stejně jako máš ty své koníčky, i já mám své. I když pro tebe není můj koníček důležitý, pro mě je. A proto bys mě v něm měl podporovat.“

Nechte druhého ve vztahu volně dýchat. Jinak vás společný život začne dusit.





4. Vztahové krize

Vztahové krize se nevyhnou nikomu. Ať jste zamilovaní sebevíc, potkají vás. Žádní lidé spolu neprožili život bez hádek a bez nutnosti překonávat problémy. Ale není důvod k zoufalství. Je důležité naučit se snášet a řešit veškeré obtíže, konflikty a nespokojenost. Lidé, kteří spolu prožili šťastný život, ho spolu neprožili proto, že je nepotkala žádná krize, ale díky tomu, že při prvním problému za sebou nepráskli dveřmi. Oni své problémy vyřešili, vztah vylepšili a posunuli se dál.





5. Vzájemné odloučení

Pokud jste vždy všude spolu jako siamská dvojčata, nevyhnutelně vztah zeslábne, vášeň zanikne, přijde nuda, únava. Takovému stavu se říká „přesycenost vztahem“.

Žijte jako dvě samostatná „já“, ne jako „my“. Partner o vás neztratí zájem tehdy, pokud budete člověk s vlastním životem, člověk, který má vlastní zážitky a vlastní zájmy.

„Odloučení“ je běžná rada všech psychologů a sexuologů. Loučení je možná smutné, ale bez loučení by nebylo radostné vítání.





6. Mlčení a popírání

Upřímnost je upřímnost, bez ní to nejde, ale říct holou pravdu je někdy přinejmenším hloupé. Kdybychom vždy vše říkali narovinu, pravděpodobně bychom nevycházeli s kolegy, neměli žádné kamarády a nedařilo se nám udržet harmonický vztah.

Co tedy máme ale dělat? Lhát? Samozřejmě, že ne! Dusit v sobě pravdu nevede k ničemu dobrému. Jednoho dne vybuchnete a bude to ještě horší. Vždy jsou ale způsoby, jak naznačit pravdu šetrně. Tak, abychom druhému neublížili. Volte slova pečlivě, vyhněte se srovnáváním s jinými osobami, ať už rodiči, expartnery nebo kamarády. Místo negativní motivace dávejte přednost té pozitivní.

„Moje máma si myslí, že jsi špatná hospodyňka.“

„Po porodu jsi hodně ztloustla.“

„Pokaždé, když usínám, myslím na Ryana Goslinga.“

„Měla bys vidět mou kolegyni, je vážně sexy!“

Takové věci by přece neslyšel rád nikdo. Opravdu jste očekávali, že reakce vašeho partnera bude taková, že se vypraví do fitness centra?

Zkuste raději pozitivně motivovat. Třeba:

„Tohle bylo vynikající. Nemohla bys mi vařit častěji?“

„Podívej, našel jsem nějaké fotky. Tady jsi byla pořádná kočka. Co kdybychom zase začali cvičit a sportovat?“

7. Nemít společné zájmy

Jsme přímo bombardováni zájmy našich přátel, rodiny, partnera. Snažíme se alespoň částečně vyhovět všem, abychom s nimi mohli trávit více času. Výsledek bohužel bývá ten, že se postupně vzdáváme své individuality, své vlastní zájmy odsouváme do pozadí a hromadí se v nás nespokojenost a odpor. A tato nespokojenost se projeví při prvním konfliktu.

Sebeobětování ještě nikdy nepřineslo do vztahu nic prospěšného. Naopak. Vy se budete cítit jako oběť a podvědomě budete partnerovi svůj stav vyčítat, ačkoli vás nikdy do ničeho nenutil.





8. Nepečování o druhého

Být pro partnera rodičem, ochraňovat ho, pečovat o něj, předvídat jeho přání, chovat se laskavě a snášet druhému modré z nebe, to není dobrý nápad.

Jaké má takové chování následky? V první řadě vede ke zlosti. Ženy (alespoň ty psychicky vyzrálé) potřebují někoho, kdo se o ně bude zajímat, ne někoho, kdo za ně vyřeší všechny problémy. A muži zase nepotřebují druhou maminku, ale rovnocenného partnera.

Zadruhé, přehnaná péče vede ke ztrátě jiskry mezi partnery. Pokud se totiž budete chovat jako rodič a ne jako partner, dříve nebo později vás tak začne druhý podvědomě vnímat. A incest je v naší kultuře samozřejmě tabu.