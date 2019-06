Tajemství šťastného manželství: Vztahový expert odhalil, jak zachránil vztah s nešťastnou ženou

Vztahy nejčastěji končí kvůli pocitu odloučení

Harry Benson uvedl, že se manželství často zhroutí právě z toho důvodu, že se muž přestane dostatečně starat o svou ženu. Většina manželství totiž podle něj ve skutečnosti nekončí kvůli hádkám, nevěře nebo neslučitelnosti povah, ale kvůli pocitu odloučení.

„Vztahy, které by mohly být zachráněny, mnohdy zbytečně projdou nešťastnou fází, ze které se už nedostanou,“ uvádí Benson. „Přesto je tu vždy naděje. Překonat manželskou krizi je totiž to nejlepší, co pro sebe může daný pár udělat,“ dodal psycholog. Benson tvrdí, že špatné situace se vždy nějak překlenou. Děti vyrostou a zklidní se, lidé změní své postoje. Ne nadarmo se během oddacího ceremoniálu říká „v dobrém i ve zlém“.

„Posledních 20 let jsem strávil výukou tisíců párů, jak mít šťastné manželství a nyní jsem dokonce ředitelem Nadace pro výzkum manželství. Můj vzorec pro dosažení harmonického vztahu je jednoduchý: šťastná žena, šťastný život. Přesně tento vzorec mi pomohl zachránit i můj vztah se ženou,“ uvedl Benson.

Ženám chybí ze strany manželů zájem o jejich osobu

Benson se kvůli své knize „Co matky chtějí (a otcové potřebují vědět)“ zeptal 300 žen, co je v jejich vztazích trápí a jak se v nich cítí. Polovina žen uvedla, že není ve svých vztazích spokojena a že se cítí nešťastně. Čtvrtina dotazovaných žen pak uvedla, že se cítí „velmi nešťastně“. Klíčovými vlastnostmi, které těmto ženám u jejich manželů chyběly, pak byla „laskavost“, „zájem o mou osobu“ a „zájem o děti“.

Až v dolní části seznamu těchto vlastností se překvapivě objevily vlastnosti jako „vydělávání slušné mzdy“, „muž je dobrodružný, silný a sexy“, nebo „manuální zručnost“. „Jednoduchou pravdou také je, že pokud je žena-matka šťastná, pak je šťastná celá rodina. Pokud je šťastný jen otec, pak tomu tak nebývá", podotkl Benson.

„Když jsem se rozhodl převzít odpovědnost za naše manželství a vytvořil Kate místo v mojí hierarchii priorit, vše se začalo měnit. Díky zkušenostem z první ruky jsem věděl, že se náš vztah dostává do kritického bodu. Stalo se to po osmi letech manželství, kdy mi Kate řekla, že je hluboce nešťastná,“ vypráví Harry svůj příběh.

Harry Benson

„Naučil jsem se nevnímat svou ženu jako samozřejmost,“ uvedl Benson

„Víš, že tě miluju Harry, ale zjišťuji, že je těžší a těžší s tebou o něčem mluvit. Vůbec o mě nejevíš zájem. Nechci, abychom skončili jen jako přátelé a nic víc. Cítím se osamělá a nedůležitá. Nejsem si jistá, jak dlouho to takhle vydržím,“ řekla tehdy Kate svému muži.

Harry popsal, jak byl po těchto slovech náhle oslepen směsí paniky a hrůzy. „Tak takhle moje manželství skončí? Nikdy jsem netušil, že to přijde,“ popsal Benson své myšlenky. „Naštěstí se nechtělo ani jednomu z nás odejít. A tak jsem ke Kate změnil svůj postoj a řekl jsem jí, že jí budu více naslouchat. Nejen, že jsme spolu zůstali, ale nyní, po 30 letech manželství (mě je 56 a Kate 52) mohu upřímně říct, že dnes jsme oba mnohem šťastnější, než jsme kdy byli,“ řekl Harry.

„Kdybych tehdy věděl to, co vím teď, nikdy by k takové krizi vůbec nedošlo. Teď už vím, že mým úkolem je převzít za manželství odpovědnost, milovat Kate, být jejím přítelem a být k ní laskavý. Náš rodinný život nyní funguje skvěle,“ dodal Harry.

Vztahový expert uvedl, že se naučil nevnímat svou ženu jako samozřejmost a rovněž se naučil říkat „miluji tě“, všímat si jejích nových šatů a ptát se, jak se cítí. „Nyní, v prvním lednovém týdnu, kdy jsou právníci zaplaveni žádostmi o rozvod, všem těmto párům radím, aby se ještě pokusily zastavit tento neodvolatelný krok,“ radí Benson.