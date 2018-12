Těmhle 11 věcem naivně věříme, když se vracíme k našim ex

Přinášíme vám seznam 11 nejčastějších výmluv, kterými sami sobě obhajujeme svůj návrat k bývalému partnerovi.



1) Říkáme si, že tentokrát bude všechno jiné

Svět se otáčí, čas plyne, a tak nic nebude stejné, to je jasné. Jenže je tu velká pravděpodobnost, že to bude horší. Podle studií partneři, kteří se k sobě po čase vrátili, věnují méně pozornosti pozitivním aspektům vztahu a více pozornosti těm negativním, aniž by se pokoušeli cokoli změnit a spravit. V hlavě totiž často stále nosí minulé křivdy.

2) Věříme, že se ten druhý změnil

Lidé se nemění. Rozhodně se nemění rychle a snadno. Aby člověk změnil byť bezvýznamný zvyk, musí na sobě pracovat, chce to chuť změnit se, motivaci, čas. Upřímně se tedy samy sebe zeptejte: Opravdu se změnil?

3) Nikdo nás nezná tak dobře, jako on

To může být docela dobře pravda. Strávili jste spolu hodně času a je přirozené, že o vás ví každou maličkost. Možná ví, že máte k pití nejraději víno a nesnášíte cibuli, ale to není argument pro obnovení vztahu. Ani to vše, co o sobě víte, nezabránilo rozpadu vztahu předtím - proč by to mělo vztah obnovovat nyní? Možná to naopak byla právě jedna z příčin rozpadu. Vždyť jistá míra tajemství musí ve vztahu vždy přetrvat.

Dejte šanci poznat vás zas někomu jinému.

4) Nikdo není tak skvělý, nikoho lepšího si nenajdu!

Nikdo není dokonalý a máte-li v hlavě stále svého ex, budete vždy na každém dalším vidět to, v čem byl lepší. Pozorujete svého nového přítele, jak se nemotorně plácá v bazénu a vybaví se vám vzpomínka na vašeho bývalého, který vyhrál každou plaveckou soutěž. A jak zajímavě vyprávěl, jak uměl vtipkovat!

Říká se tomu syndrom zelenější trávy. Za plotem je tráva vždy zelenější a to, co nemáme, je pro nás vždy lákavější než to, co máme. Zamyslete se ale nad mínusy vašeho bývalého. Co vás rozčilovalo, kvůli čemu jste se hádali? Třeba zjistíte, že váš nový přítel je sice horší plavec, ale zato se vám více věnuje a zajímá se i o vaše problémy, nejen o PC hry.

Bude ale těžké podívat se na věc objektivně, protože někdy pravdu vidět jednoduše nechceme. Zůstat ve starých kolejích je totiž vždy pohodlnější a zdánlivě méně stresující, než riskovat a zkoušet něco nového.

5) Má chyby, ale je můj

Lidský mozek je citlivější na ztráty než na zisky. Mnozí z nás se budou cítit mnohem hůř, budou-li muset zaplatit pokutu, než jakou by cítili radost, pokud by stejnou částku vyhráli v loterii. A to dokonce, i kdyby byla výhra větší než ztráta.

Se vztahy je to podobné. Ale zeptejte se sami sebe, je lepší počkat si rok nebo dva na člověka, s kterým prožijete život jako v pohádce, nebo se vrátit k ex do průměrného vztahu?

6) Nemám už čas hledat si někoho nového. A o seznamkách mi nemluv…

Chtěl/a jste být dneska už dávno vdaná/ženatý a zakládat rodinu? Život není jen o svatbě. Že se vám dosud nepodařilo najít toho, s kým strávíte zbytek života, neznamená, že byl váš život neúspěšný. Potkávat nové lidi, to je především o rozšiřování si obzorů. Každé setkání vám něco dá.

A internetové seznamky tak rychle nezavrhujte. U 17 % manželství, která byla loni uzavřena v USA, se manželé poznali právě za pomoci seznamek.

7) Zatím zůstaneme přáteli a čas ukáže

Přátelství mezi bývalými partnery obvykle nebývají příliš kvalitní. Takové přátelství většinou není ani upřímné, stojí za ním zpravidla touha jednoho z dvojice druhého získat zpět, nebo mu být alespoň nablízku.

Mimochodem, touha zůstávat s ex za každou cenu v kontaktu může být i příznakem duševní poruchy.

8) Trošku jste se opili a líbali se. Mohli byste odejít společně…

Až v polovině případů se tak stane. Až 43 % žen a 47 % mužů spí po rozchodu nadále s ex přítelkyní nebo přítelem. Pokud se vám to stalo, věřte, že nejde o nic unikátního a není to důvod začít vztah znovu.

Dávejte si ale pozor, ať se z toho nestane pravidlo, protože pravidelný sex s bývalým partnerem, to je velká překážka v cestě za potenciálně lepší budoucností.

9) Dokonalý muž stejně neexistuje

Nikdo není perfektní, to je pravda. Nikdo z nás nikoho perfektního ani nepotřebuje. Jistě jste si dávno všimli, že se lidé vzájemně milují, berou se, žijí spolu a zakládají rodiny nehledě na to, že ani jeden z páru není dokonalý. Je to proto, že jeden druhého bere i s chybami, vždyť od toho láska je, aby se dva vzájemně doplňovali.

Pokud jste se ale rozešli, nebylo to proto, že jeden z vás nebyl dokonalý. Bylo to proto, že prostě nejdete dohromady, nedoplňujete se. Přijměte to a žijte dál.

10) Nenechá mě na pokoji

Často se stává, že jeden z partnerů začne být po rozchodu najednou mnohem aktivnější než kdy dřív. Hovory, SMSky, zprávy na sociálních sítích. V extrémních případech někdy i nečekané návštěvy. Miluje nás, pomyslíme si. Miluje a nemůže zapomenout. Bohužel, příčina takového chování je často odlišná. Jde o projev úzkostného pocitu ze ztráty vlivu a kontroly. Nesnese pomyšlení, že vás přestane ovládat.

Je to na vás: Má vás ještě stále omotané kolem prstu, nebo už ne?

11) Možná jsem dělala z komára velblouda

Možná to tak i je. Pokud byla příčinou rozchodu práce, příbuzní nebo jiné vedlejší okolnosti, je možné zvážit, zda by druhý pokus mohl být úspěšný. Šance je vyšší, pokud jde o vaše první odloučení a pokud vás k sobě zpět táhnou i společné zájmy.

Pokud byl ale důvod k rozchodu závažný (například nevěra) přehnané to rozhodně není a je to dostačující důvod k ukončení vztahu.

Vždy hlavně záleží na tom, jak to cítíte vy. I kdyby se váš důvod k rozchodu zdál celému světu malicherný, záleží pouze a jen na tom, že pro vás šlo o podstatnou věc.