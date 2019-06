Tenhle partnerský test vám řekne, co k vám skutečně cítí

Ačkoli sami neustále pomáháte, jakmile potřebujete podpořit vy, pomoci se vám nedostane. Je to váš případ? Využívání nemusí být vždy pouze fyzické nebo finanční. Mnohem častěji se setkáváme s využíváním psychickým.

Vztah by tak vypadat samozřejmě neměl. Někdy je ale opravdu těžké posoudit, kdy je čas říct druhému „stop“. Zvláště, pokud jsme stále zamilovaní…

Ohodnoťte 10 výroků za použití následující škály:

1 = nikdy

2 = někdy (málokdy)

3 = častěji ano

4 = většinou ano

5 = vždycky

1. Když se váš partner vrátí domů, první, co udělá, je, že jde za vámi.

2. Pokud jste od sebe, připadá vám, že se váš partner těší, až se s vámi zase setká.

3. Když vstoupíte do místnosti, kde je váš partner, okamžitě si vás všimne.

4. Partner vám dává najevo, že jste pro něj důležití, a že s vámi chce být.

5. Váží si partner věcí, které pro něj děláte?

6. Váš partner dokáže odhadnout, co potřebujete nebo po čem toužíte.

7. Pokud něco potřebujete nebo po něčem silně toužíte, stává se tato věc pro vašeho partnera prioritní? Pokouší se vám splnit vaše přání?

8. Vypadá to, že si partner užívá čas strávený s vámi?

9. Pokud nejste spolu, partner vám říká, že mu chybíte.

10. Partner s vámi rád dělá společné věci.





Pokud jste dosáhli 41-50 bodů

Váš vztah je silný, partner si vás hluboce váží. Rád s vámi tráví čas a vždy se těší, až se s vámi znovu uvidí.

Dost možná jste ve fázi zamilovanosti. Neustále na sebe myslíte a trávit čas bez druhého je pro vás nesnadné. To, že se věnujete jeden druhému a společným činnostem, vás činí šťastnými.

Pokud jste dosáhli 31-40 bodů

Pro svého partnera jste velice důležití. Má sice i jiné zájmy, ale je si dobře vědom toho, že ke svému štěstí a spokojenosti potřebuje i vás.

Váš vztah je stabilní, pamatujte si ale, že vztah potřebuje nejen pocit stability a bezpečí, ale i jistou dávku vášně. Když je vztah napájen pouze spolehlivostí, vášeň se může snadno vytratit!

Pokud jste dosáhli 21-30 bodů

Vaše přítomnost je pro partnera samozřejmostí. Už spolu chodíte dlouho, zklidnili jste se a už po sobě nešílíte jako dřív. Jste schopni trávit čas samostatně. Přesto si ale vážíte jeden druhého, a i když netrávíte čas vždy společně, vaše přání a potřeby jsou pro partnera důležité.

Buďte opatrní, neztraťte to, co máte!

Pokud jste získali 11-20 bodů

Váš partner ve vás zřejmě nevidí zdroj pozitivní energie. Emoce, které k vám chová, nejsou už tak vřelé, jako bývaly. Je možné, že hledá přísun nové energie mimo domov.

Nezapomínejte, že nedostatek nových zážitků vede k nudě a nuda vede k tomu, že partneři začínají hledat nové zkušenosti a zážitky. Nenechte stereotyp, aby umlčel vaši lásku. Objevujte a zkoušejte nové věci. To platí i pro sex. Ne kvůli vašemu partnerovi, ale kvůli vašemu vztahu. Pro radost a energii, kterou nové věci přinášejí. Pro lásku.

Pokud jste zaznamenali 1-10 bodů

To, co kdysi bývalo místem plným radosti a energie, se změnilo na pouhý odrazový můstek k hledání lepšího života bez vás. Přítomnost druhého vám už nepomáhá, nedobíjí vás energií. Právě naopak. Vztah váš psychicky i fyzicky vyčerpává. Investujete do vztahu čím dál víc, ale nevrací se vám nic.

Partner u vás pouze odpočívá od mnohem aktivnějšího a vášnivějšího života, který žil před vámi (anebo na takový život právě sbírá síly).

Nebojte se promluvit si s partnerem a upřímně mu povědět o svých pocitech. Jste nespokojení se současným stavem věcí? Povězte mu to! Navrhněte provést „reset vztahu“ a začít znovu šťastněji. Vyhledávejte společně nové a vzrušující okamžiky, choďte spolu na rande, travte více času společně. Buďte však připraveni na možnost, že partner, který si přivykl pohodlnému životu kombinovaného se svobodou, nebude stát o žádné změny.

