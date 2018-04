TEST: Čeho se bojíte?

Test je úplně jednoduchý. Stačí se podívat na obrázek níže. Čeho si na něm všimnete ze všeho nejdříve?





Na co padl váš zrak jako na první? Čeho jste si všimli nejdříve?

1. Jablka

Jablko je v mnoha starodávných mýtech a pověstech symbolem lásky. Červené jablko symbolizuje lásku a vášeň. Jestliže váš pohled padl právě na jablko, pravděpodobně se bojíte právě neopětovaných citů. Možná jste už zažili velkou lásku, ale byli jste zklamáni. Kvůli špatným zkušenostem byste ale neměli své srdce před láskou nadobro uzavírat! Nebojte se projevovat své city.





2. Dítěte

Děti symbolizují jednoduchost, upřímnost a nevinnost. Při pohledu na dítě v centru obrázku jste pravděpodobně podvědomě mysleli na své vlastní vnitřní dítě. Je možné, že ve vás zůstává nějaký strach z dětství: nějaká nevyřešená událost, kterou si s sebou nesetu už od doby, co jste byli malí. Může jít o negativní zážitek, o urážlivé slovo nebo cokoli, co ve vás probudilo nejistotu. Jediný způsob, jak se s tím, co si neseme celý život v sobě, vyrovnat, je přijmout skutečnost.





3. Klaunů

Skutečnost, že jste si ze všeho nejdříve všimli dvou klaunů stojících po obou stranách obrazu, vypovídá o dualitě vaší osobnosti. Je možné, že trpíte častými výkyvy nálad a vnitřním rozporem. Tento vnitřní rozpor se pro vás může stát překážkou – někdy nevíte, jak správně reagovat na situaci. Tato skutečnost vás samozřejmě děsí. Bojíte se, že se ocitnete v situaci, v níž si nebudete vědět rady.

Rada je jednoduchá a přitom těžká zároveň. Nebojte se být sví a projevovat svůj názor. Nepřemýšlejte o tom, zda je váš názor „správný“ a zda ho ostatní schválí.





4. Pavouka

Pavouka je už po tisíce let symbolem ničení a smrti. Značí konečnost všeho, co existuje. Pokud vaši pozornost přitahoval právě on, pak se s největší pravděpodobností ve vašem životě udála velice těžká životní situace, s kterou jste se ještě plně nevyrovnali. Žijete v neustálém napětí a stresu. Nemějte strach, vaše rány čas vyléčí. Buďte silní!





5. Lebky

Ilustrace je zároveň optickou iluzí. Pokud jste v obrázku uviděli lebku, vypovídá to o vás skutečně mnoho. Zřejmě se bojíte smrti a často o ní přemýšlíte. Možná jste přišli o milovaného člověka. Je dokonce možné, že prožíváte záchvaty paniky.

Zkuste si všímat více pozitivních věcí. Nemyslete na to, co nemůžete změnit.