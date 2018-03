TEST: Vaše volba vypoví vše o vašem charakteru

Představte si, že máte před sebou 6 lahviček. Každý lahvička obsahuje magický lektvar, který vám propůjčí určitou moc. Ochutnejte a vyberte si, který vám zachutná nejvíc! A my vám povíme, co o vás vaše volba vypovídá. Určitě se o sobě dozvíte něco nového.

Až si vyberete, podívejte se dolů na výsledky.

1. Lektvar věčného mládí





2. Lektvar, který vám umožní změnit minulost





3. Lektvar, po němž budete rozumět všem jazykům světa





4. Lektvar, který vám umožní vyléčit jakoukoli nemoc





5. Lektvar neviditelnosti





6. Lektvar, který vás učiní nejbohatším člověkem na světě

VÝSLEDKY

1. Lektvar věčného mládí

Jestliže jste si vybrali tento lektvar, máte jistě rádi zábavu, tanec a hudbu. Jste společenský člověk, který se rád stýká s přáteli, rád poznává nové lidi a nová místa. Snažíte se užít život na maximum. Zvažte, zda byste neměli přece jen maličko přibrzdit. Žijete rychle a akčně, ale možná vám při té rychlosti uniká něco důležitého. Nezapomínejte na rodinu a čas strávený s lidmi, kterým na vás skutečně záleží.

2. Lektvar, který vám umožní změnit minulost

Vaše volba je racionální a pragmatická. Ze svých nezdarů si obvykle berete poučení, přemýšlíte nad událostmi a většinou se vám i podaří přijít na to, proč něco nevyšlo, jak jste si představovali. Možná ale žijete až příliš minulostí a až příliš si děláte starosti s tím, co už nezměníte. Co bylo, bylo. Žijte přítomností.

3. Lektvar, po němž budete rozumět všem jazykům světa

Jste přátelský, aktivní a od přírody zvědavý člověk, který rád poznává nové věci a nové lidi. Ve všem jste schopni vidět příležitost. Jste upřímný, říkáte, co si myslíte. Nejspíš jste i optimista a šťastlivec.

4. Lektvar, který vám umožní vyléčit jakoukoli nemoc

Jste jedním z těch lidé, kteří dokážou vidět svět takový, jaký je. Máte dobrý odhad na lidi, dokážete prohlédnout každou faleš a každé divadélko. Právě proto si velmi vážíte skutečných přátel a všeho, co si nelze koupit za žádné peníze na světě.

5. Lektvar neviditelnosti

Jste člověk, který má mnoho zájmů a jen tak něco vám neunikne. Vždy jste informovaný o tom, co se ve světě děje. Možná ale věnujete příliš málo času sobě samému a svému osobnímu životu.

6. Lektvar, který vás učiní nejbohatším člověkem na světě

Ceníte si pohodlí a přesně víte, co od života chcete a co potřebujete, aby vám bylo dobře. Když jdete nakupovat, obvykle přesně víte, co potřebujete, a jen málokdy si koupíte něco jiného. Rádi dárky dostáváte, ale stejně tak je rádi i dáváte.