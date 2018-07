Triky s vlasy, které musíte znát

Vybrali jsme ty nejlepší a nejužitečnější finty, které vám pomohou vypadat perfektně. A není to vůbec složité!

Chcete natočit vlasy? Použijte brčka!

Natočit si vlasy jde i bez kulmy nebo speciálních natáček. Brčka pořídíte snadno a levně a výsledek bude přitom okouzlující.

Na to, jak postupovat, se můžete podívat na tomto videu:

Odbarvěte si vlasy bez chemie. S pomocí citronové šťávy

Citron má bělicí účinek. Naše babičky toho využívaly při praní bílého prádla a moderní dívky toho využívají při zesvětlování vlasů. Tenhle trik vám také přijde vhod v případě, že se klasické odbarvení příliš nevydařilo a ve vlasech zůstaly nechtěné žluté skvrnky.

Na video se můžete podívat zde:

Smíchejte kondicionér s vodou

Smíchejte kondicionér s horkou vodou a pak naneste na ještě vlhké vlasy. Vlasy pak učešte podle svých představ. Účes vydrží déle, vlasy budou lesklé, nerozcuchané a vydrží celý den.

Přečíst si o tom můžete tady.

Sponky do vlasů postříkejte lakem na vlasy

Aby sponky ve vlasech lépe držely a nevyklouzly, postříkejte je napřed lakem na vlasy nebo je 2 minuty před použitím posypte suchým šamponem.

Podrobnosti si můžete přečíst zde.

Prodlužte si vlasy

Na tomto blogu popisuje dívka jednoduchý trik, jak si rychle prodloužit vlasy. Alespoň opticky.

Dodejte vlasům na objemu

S pomocí jedné malé klipsny do vlasů budou vaše vlasy vypadat hustší. Podívejte se sami.





Zabraňte vypadávání vlasů

Chcete-li, aby vám vypadávalo méně vlasů, každý večer před koupelí je rozčešte. Alespoň s takovým doporučením přichází autor tohoto blogu.

Vytvořte si jednorázové barvy na vlasy

Barevné pramínky vlasů neztrácejí na popularitě. Nemusíte kupovat drahé barvy. Můžete si je vyrobit sami doma. Podívejte se na tento návod.

Nebo si obarvěte vlasy očními stíny!

Není nutné kupovat speciální křídy nebo barvy na vlasy. Stačí použít staré oční stíny. Přiložte k pramínku vlasů oční stín a přejeďte po něm. Podívejte se.

Abyste dosáhli růžové barvy, můžete použít růž na tváře.







FOTO: women-hair-styles



Zbavte se elektrizujících vlasů

Máte problémy s elektrizujícími vlasy? Existují snadný způsob, jak tomu předejít. Předtím, než se učešete, nasaďte na kartáč obyčejný ubrousek. Vlasy pak budou hladké a konečně přestanou poletovat kolem hlavy.





FOTO: blogspot



Použijte kartáček na vlasy…

Krátké vlásky vyčnívající z účesu mohou rychle zkazit celkový dojem. Řešení je ale prosté. Aplikujte na zubní kartáček trochu kondicionéru a vyčnívající vlasy jím uhlaďte. Na názornou ukázku se můžete podívat na konci tohoto videa:

Vytvořte lehké vlny s pomocí alobalu a žehličky

Nezapomeňte teprve vlasy ošetřit ochranným sprejem. Poté rozdělte vlasy na jednotlivé pramínky, ty natočte, zabalte do alobalu a na 1-2 vložte do žehličky.

Plážové vlny

Z mírně vlhkých vlasů upleťte před spaním takzvaný „rybí cop“. Pokud nevíte, jak na to, můžete se řídit instrukcemi v tomto videu:

Ráno vlasy rozpusťte a zafixujte lakem.



Používejte kokosový olej

Kokosový olej hydratuje pokožku hlavy a pomáhá v boji s lupy. Olej aplikujte pouze na kořínky vlasů, nechte přes noc působit a ráno umyjte hlavu šamponem.

Vyrobte si falešnou ofinu

Vždycky jste chtěla zkusit, jak byste vypadala s ofinou, ale nenašla jste odvahu na to udělat ten krok a vlasy ostříhat? Zkusit to můžete s falešnými prameny vlasů. Bez rizika tak zjistíte, co vám nejvíc sluší.

Názorný návod, jak na to, najdete tady.