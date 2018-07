Věci, které byste měli naučit dítě do 10 let

1. Dívky a chlapci jsou si rovni. Respektuj je oba

Respekt je kvalita, které se musíme naučit ještě v dětství. Veďte své děti k respektu ke všem svým vrstevníkům, bez ohledu na jejich pohlaví.





2. Neboj se udělat chybu

Chyby dělá každý. Nestyďme se za ně, ale berme si z nich poučení. Učit se můžeme z vlastních i z cizích chyb. Porážka přestává být porážkou ve chvíli, kdy z ní dokážeme vytěžit nějaké nové poučení. Veďte dítě k tomu, aby se nebálo chybovat a mýlit se.





3. Hlavní je znalost, ne známka

Učte své dítě tomu, že nejdůležitější jsou vědomosti, ne získané známky. Známka vždy neodráží to, co skutečně umíme. Pokud bude mít dítě strach přinést domů i dvojku, může i to nejpoctivější dítko začít podvádět. Z pouhého strachu, že vás zklame. Veďte proto dítě raději k tomu, že známky jsou vedlejší.





4. Na rodiče se můžeš obrátit se vším!

Je důležité, aby dítě nepovažovalo své rodiče za přísné dozorce nebo dokonce soudce. Nemusíte být pro dítě přímo přítelem, ale měli byste být dobrým rodičem, za kterým může přijít s jakýmkoli problémem bez obav. Snažte se naslouchat a chápat.





5. Nesnažte se být autoritou za každou cenu

Dospělí lidé mají často tendenci dokazovat dětem, že jsou mnohem důležitější a jejich slovo musí být vždy bez debat uposlechnuto. U dětí se příčinou toho rodí ale mnoho komplexů, včetně komplexu méněcennosti. Děti pak nejsou schopné projevovat a bránit svůj vlastní názor. Je důležité, aby dítě vědělo, že i ono je respektováno a že v určitých situacích může vyjádřit a hájit svůj postoj.





6. Nedělej věci jen proto, že je po tobě chtějí ostatní

Dítě musí pochopit, že popularita není ta nejdůležitější věc v životě. Nikdy se nezavděčíme všem a je zbytečné o to usilovat. Mnohem důležitější je dělat to, co sami chceme, být poctiví, slušní a chytří. Měli bychom usilovat o to, co považujeme za správné, ne o to, zalíbit se druhým lidem.





7. Neboj se zeptat, když něčemu nerozumíš!

Otázky jsou normální. Normální je být občas zmatený. Je lepší zeptat se a stát se o něco chytřejším, než se tvářit inteligentně a přitom nemít o ničem ani tušení. Naučte této vlastnosti své dítě už jako malé, později to ocení.





8. Vždy řekni, když je ti špatně

Ani hněv učitele ani nic jiného by nemělo být důvodem k tomu tajit nemoc. Zdraví je důležitější než známky, než názory jiných lidí, než cokoliv. Řekněte svému dítěti, ať se nebojí říct, pokud se necítí dobře.





9. Važ si přírody, zvířat a světa kolem sebe

Vštěpujte dětem respekt k přírodě a okolnímu světu, jinak ho bude pokládat za samozřejmost. Začít ovšem musíte sami u sebe. A nebojte se vysvětlit malému dítěti, proč je důležité třeba třídit odpad.





10. Neboj se říct „ne“, když se ti něco skutečně nelíbí

I dítě má právo říct občas „ne“. A to komukoli. Svým vrstevníkům, učitelům, vám. Nechcete přece, aby vám z dítěte vyrostl člověk, který bez váhání uposlechne každé rady a každého příkazu. Schopnost říkat „ne“ je velmi užitečná v každém věku.