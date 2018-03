Věci, které na muži nikdy nezměníte

Zvyky

První věc, s kterou vám nezbývá než se smířit, jsou návyky vašeho muže. Jsou to věci, které všichni děláme bez rozvažování, zcela automaticky. Zbavit se takových zvyků je prakticky nemožné.

Pokud kvůli vám přestane muž pít alkohol anebo kouřit, svědčí to o jeho silné vůli. Rozhodně vám to ale nedává žádnou záruku do budoucna. Zvyk se může kdykoli znovu objevit.

To stejné platí většinou i o ženách.









Cit pro módu

Vkus a styl jsou věci, které nelze změnit, i kdybychom si to sebevíc přáli. Pokud váš muž nemá cit pro módu, nenaučíte ho tomu. Můžete mu maximálně poradit a vybírat oblečení, pokud nebude proti, ale rozumět módě ho skutečně nenaučíte.

Jeho vztah s matkou

Jestliže má váš muž velmi blízký vztah s matkou, nemyslete si, že se to po svatbě změní. Bohužel, mužův vztah k matce nijak nevypovídá o tom, jak se bude chovat k vám.

Chodit s mužem, který není - obrazně řečeno - schopen přestřihnout pupeční šňůru, nebude snadné. To je důvod, proč většina žen dává přednost samostatným a nezávislým mužům. Mohou si být jisté, že jejich vztah bude skutečně jen o nich dvou a o nikom dalším.









Koníčky a záliby

Pokud byl muž v době, kdy jste ho poznala, vášnivý fanda nějakého sportu anebo hry, uvědomte si, že jeho záliba s ním zůstane po celý život. Rozmyslete si předem, zda jste ochotna do takového vztahu vstoupit. Muž se určitě nevzdá důležité součásti svého života jen proto, že vám se to nelíbí.

Nemá smysl pokoušet se zjistit, co na tom fotbale vlastně má. Raději se pokuste záliby svého muže alespoň trochu sdílet. To samozřejmě neznamená, že byste se měla přetvařovat anebo se nutit do něčeho, co vás unavuje. Všeho s mírou.

Priority

Hodnoty a priority je také velmi těžké změnit. Některé ženy vstupují do vztahu s mužem, pro kterého je hlavní kariéra, s naivní představou, že jakmile přijdou na svět děti, on se změní a začne upřednostňovat rodinu. Takové ženy si nakonec připadají jako svobodné matky. S dětmi jsou celé dny samy a děti znají tvář svého otce pomalu jen z fotek.

Naopak to platí zrovna tak. Nikdo by neměl spoléhat na to, že žena časem dozraje a probudí se u ní mateřské instinkty. Stát se to samozřejmě může, ale vstupovat s tím do vztahu se může vymstít.

Jak dbá o pořádek

Jestli jde o bordeláře, anebo maniaka přes úklid se projeví celkem brzy. Všímejte si náznaků a rozhodněte se předem, zda s takovým mužem vydržíte. Pokud vám jeho přístup nevyhovuje, mějte na paměti, že se to s časem nezmění. Muž je dospělá osoba a ne dítě, které můžete naučit uklízet si pokojíček.

Jeho přátelé

Muži jsou často se svými kamarády spjati ještě více než ženy se svými kamarádkami. Pokud vám nejbližší přátelé muže nevyhovují, je to zásadní problém a ne žádná maličkost. Muž se s nimi jistě nepřestane stýkat jen proto, aby vám udělal radost.

Přátele vašeho muže prostě musíte přijmout anebo do vztahu raději vůbec nevstupujte. Ale zkuste jim dát napřed alespoň šanci.









Tendence lhát

Jestliže jste jednou zaznamenala, že vám muž lže, věřte, že se to bude opakovat. Člověk může přísahat, že už nikdy víc nezalže a vy se mu můžete rozhodnout věřit, ale povaha se nemění. Tendence ke lži a podvádění je zakódovaná hluboko v lidském podvědomí. Člověk s tendencí lhát, byť o maličkostech, nikdy nepřestane.

Abyste lži odhalila, hlídejte jeho gesta, výrazy a tóny, které se pojí s tím, když právě lže. Rozmyslete si dobře, zda chcete být s někým, na jehož slovo se nelze spolehnout.

Hrubost

Hrubé chování patří mezi ty nejzásadnější a nejneodpustitelnější věci. Je-li na vás muž neustále hrubý, ať už slovně nebo dokonce fyzicky, nemá smysl doufat a čekat na změnu. Dokonce i v případě, že se vám později omlouvá a projevuje lítost, nevěřte mu. Hrubost je pro něho normou. Nezmění se. Bude se to opakovat.