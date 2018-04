Věci, za které byste se ve vztahu nikdy neměli stydět

Zdraví a nemoc

Nikdo nemá rád hypochondry, ale předstírat, že jsme nesmrtelní a nezranitelní, že zvládneme naprosto všechno a nikdy nepotřebujeme ničí pomoc – to je prostě hloupé. Nechte partnera, ať o vás v nemoci pečuje. Vždyť od toho partnerství existuje – abychom měli vedle sebe někoho, na koho se můžeme spolehnout. Jste tým, v němž si máte vzájemně pomáhat. Nebojte se přiznat, že potřebujete pomoc.





Intimita

Člověk nevyřeší problém, o kterém neví. Tohle si zapamatujte. Pokud vám něco vadí, ale nic neřeknete, na změnu čekáte marně. Problémy v intimním životě samy od sebe nezmizí. Nic se samo od sebe nezlepší. Řešte vše s rozmyslem a hlavně rozumně. Stud tady není na správném místě!





Své směšné zvyky a slabůstky

Každý z nás má svou třináctou komnatu. A nemusí jít o nic extrémního: jsou to obyčejné drobnosti, které nás baví, které máme rádi, ale za které se tak trochu stydíme, protože nejsou obvyklé. Někdo miluje komiksy, někdo rád lego, někdo rád poslouchá popové písničky. Každý má své slabůstky. Možná se bojíte, že vaši zálibu partner označí za dětinskou nebo hloupou. Ale pokud si budete vzájemně důvěřovat, váš vztah bude o to pevnější. Nikdy se nestyďte za to, co máte rádi!





Lhostejnost vůči dětem

Bezpodmínečná láska ke všem dětem kolem je mýtus. Mnozí z nás si ale myslí, že by měli milovat všechny malé děti, a že pokud k nim lásku necítí, je s nimi něco v nepořádku.

„Třeba nemám ty správné mateřské pudy,“ obává se dívka.

„Co když nebudu dobrý táta?“ strachuje se zase muž.

Všichni o sobě pochybujeme. Neskrývejte své obavy před partnerem a nestyďte se za své pocity. Ne všichni lidé touží po dětech. Někdy přichází touha po rodičovství až s věkem. Někdy nepřijde vůbec. Nechte čas plynout a zbytečně na sebe netlačte.

Hlavní je své pocity sdílet s partnerem!





Finance

„Nemáme na to dost peněz. Neměli bychom kupovat zbytečnosti.“

Mnozí lidé váhají, zda mají tuto svou myšlenku pronést nahlas. To kvůli strachu, aby jejich slova partner nepochopil jako výčitky nebo snahu kontrolovat ho. Rodinný rozpočet je ale vážné téma a někdy je třeba finanční otázky probrat. Volte správná slova, ale vždy říkejte to, co si myslíte.





Nedostatky a chyby partnera

Nemůžete v sobě věčně hromadit nespokojenost, pokud je chování partnera nesnesitelné. A vůbec nezáleží na tom, že jde třeba o maličkost, kterou by jiný partner prominul. Jestliže jde o věc, která vám vadí a s kterou se nedovedete smířit, řešte to!

Promluvte si v klidu a vše řešte konstruktivně. Nemá smysl v sobě půlrok cokoli dusit a poté vybuchnout. Váš partner nemohl tušit, že jste nespokojeni. Z jeho pohledu jste se měli šest měsíců krásně a vy jste se pak začali zničehonic chovat hystericky.

Řešte proto vše co nejdříve a hlavně s chladnou hlavou.

Kromě toho si pamatujte, že nikdo z nás není dokonalý. Pravděpodobně i vy děláte něco, co se vaší polovičce nezamlouvá. Možná ale jen mlčí. Probrat své nedostatky nám ale pomůže vztah vylepšit a být oboustranně spokojenější.





Touha po samotě

Každý má právo na to být občas sám. Nebojte se partnerovi říct, že chcete trávit čas bez něho. Nemusíte tu být vždy pro něj. Tím, že trávíte čas o samotě, partnera nezrazujete. Nebojte se odmítnout společné chvíle a být sami.

„Potřebuji být sama a od všeho a všech si odpočinout,“ to není totéž, co: „Už tě nemiluji a nechci s tebou být.“

Pokud budete své pocity ignorovat, hrozí takzvaná „ponorková nemoc“. Přítomnost partnera vám začne doslova lézt na nervy a váš vztah se zhorší.





Osobní problémy

Samozřejmě, nikdo nemá rád lidi, kteří si neustále stěžují. Kdo jiný by nás ale měl vyslechnout a podpořit než právě náš přítel nebo přítelkyně?





Rodiče

Všichni musíme dělat kompromisy, pokud jde o vztahy s rodiči našich partnerů. Pokud je ale snaha rodičů ovlivňovat váš život přílišná a cítíte se pod tlakem, neskrývejte své pocity a promluvte si s partnerem otevřeně. Připomeňte mu, že jste spolu vytvořili pár a ne celý rodinný klan.





Plány do budoucna

Nedovolte, aby váš život řídily očekávání jiných a společenské normy, pokud jsou v rozporu s tím, co si skutečně přejete. Nestyďte se za to, co skutečně chcete a rozhodně svá přání před partnerem neskrývejte. Toužíte po radikální změně? Svěřte se partnerovi! I kdyby sám vaše touhy nesdílel, můžete společně hledat kompromisy.





Komplexy ze svého vzhledu

Zdravý vztah a přísné hodnocení vzhledu ze strany partnera – to jde jen těžko dohromady. Ovšem, hezký obličej a atraktivní tělo, to se líbí každému. Ale milujete snad vy svého partnera jen pro jeho krásné oči? Nejspíš ne. Proč si tedy myslíte, že vás on hodnotí jen podle fyzického vzhledu?

Nestyďte se za své nedostatky a nebojte se být před partnerem sami sebou.





Bonus

Pověděli jsme si dnes o některých tématech, o kterých bychom se neměli bát mluvit. Existují ale i taková témata, která jsou tabu oprávněně?

Toto je několik témat, o kterých je vážně lepší nemluvit: