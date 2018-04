Vyrážíte na dovolenou? Tyhle věci si lidé často zapomínají přibalit!

Tyhle drobnosti nezapomeňte!

Náhradní ponožky

Přibalte si náhradní ponožky do příručního zavazadla. Při dlouhých cestách nebo letech vám přijdou vhod. Pokud jedete na dovolenou autobusem, v noci může být i docela chladno. Teplé ponožky pak jistě oceníte.

Nehledě na počasí, při dlouhých cestách je nepohodlné zůstávat po celou cestu v botách. Můžete se přezout do pohodlnější obuvi, jenže ta bude zabírat příliš místa, kterého při balení na cestu obvykle nemáme nadbytek. Ponožky jsou proto ideální volbou.

Můžete tak pohodlně relaxovat a užít si cestu bez nepříjemného pocení a tlačení chodidel.





Vodotěsné pouzdro na mobil a powerbanku

Během dovolené bude váš smartphone maximálně zatížen. Bude fungovat jako fotoaparát, budete s ním natáčet videa. Budete si do něho zapisovat, možná ho využijete jako navigaci nebo slovník. Budete chtít sdílet své zážitky s rodinou a přáteli. Buďte proto připraveni, že se vám baterie u telefonu vybije dřív, než jste zvyklí. Není proto špatný nápad mít náhradní baterii nebo nejlépe powerbanku.

V současné době už seženete i kryty na telefon s integrovanou baterií, což vám výdrž telefonu také značně prodlouží.

Rozhodně zvažte všechny možnosti a buďte před odjezdem dobře připravení!

Mimochodem, poohlédnou se po vodotěsném pouzdře na telefon, není také vůbec od věci. V případě nouze ale postačí i voděodolný uzavíratelný sáček. O tom ale dále.





Foto: powerbank photo



Pyžamo

Na hotelích u moře často bývají místo peřin pouhé deky a nejčastěji pouhá prostěradla. Do horkých dnů si snad nic jiného ani neumíme představit, ale pro případ, že by se v noci přece jen ochladilo, je dobré mít u sebe pyžamo. Tak se dobře vyspíte i pod tenkou dekou.

Navíc, pokud si pyžamo zapomenete, budete muset obětovat nějaké z vašich triček, aby ho nahradilo. A to je škoda.





Foto: depositphotos



Make-up tmavšího odstínu

Tohle je důležitá rada pro všechny ženy, které se neobejdou bez make-upu, ale na kterou se často zapomíná! Uvědomte si, že během dovolené se opálíte. Vaše kůže změní odstín minimálně o jeden stupeň. Pokud si pak nalíčíte tvář svým běžným make-upem, budete vypadat jako japonská Gejša.

Mějte proto s sebou přibalený váš oblíbený make-up v tmavším odstínu.





Foto: depositphotos



Adaptér

Pokud nebudou vaše nabíječky kompatibilní se zásuvkami, těžko si nabijete telefony nebo notebooky. Myslete na všechno!

Zjistěte si předem, jaký typ zásuvky používají v zemi, kam se chystáte, a pořiďte si vhodný adaptér.





Oblečení zahalující celé tělo

Dlouhé rukávy a dlouhé sukně nebo kalhoty. Připadá vám to jako zbytečnost? Možná si říkáte, že budou přece vedra a stačí vám kraťasy a sukně. Ale pokud vyrazíte na výlet nebo procházku do města, dlouhé sukně skutečně oceníte. Slunce a parna vám mohou nepříjemně popálit kůži a vytvořit puchýře, které se budou hojit ještě dlouhé týdny. Nejlepší způsob, jak tomu předcházet, je dostatečně se zahalit.

A nezapomínejte ani na pokrývku hlavy a sluneční brýle! Vyhnete se tak úžehu a nepříjemným bolestem hlavy.

Mimochodem, pokud si vyrazíte na procházku, hlavně nezapomeňte na dostatečný přísun tekutin. Ve velkých vedrech potřebuje váš organismus víc tekutin než obvykle.





Pláštěnku

Déšť vás může zastihnout kdekoli, dokonce i u moře. Není o žádná katastrofa, pokud budete mít u sebe pláštěnku, nemusíte deštivý den prosedět na hotelu. Můžete den využít na procházku. Déšť alespoň příjemně ochladí vzduch a procházka bude příjemnější, než kdybyste ji podnikli ve velkých vedrech. A druhý den už můžete zase vyrazit na pláž!





Větrové bonbony

Do lékárničky si k nepostradatelným tabletkám proti nevolnosti a žaludečním potížím přibalte i větrové bonbony. Aspoň v případě, že se budete stravovat tamní stravou. Než si váš organismus zvykne na jiný způsob stravování, může se objevit nepříjemný zápach z úst.

Kromě toho, zubní kartáček, pasta a zubní nit jsou samozřejmostí, ale i na ně často při všem tom organizačním stresu zapomínáme.





Vlhčené antibakteriální ubrousky

Nové prostředí a strava může oslabit imunitu vašeho těla a zvýšit riziko vzniku střevních infekcí. Pijte proto v době dovolené pouze balenou vodu a ne vodu z kohoutků. Před jídlem si důkladně umyjte ruce antibakteriálním mýdlem a používejte antibakteriální ubrousky.

Jistota je jistota. O život nám sice nejde, ale nikdo z nás by jistě nechtěl strávit dovolenou s bolestmi břicha.





Blok a pero

Ostřílení cestovatelé nikdy nezapomínají mít při sobě pero a v nejlepším případě i malý bloček na psaní.

Pero vám může pomoci v komunikaci s cizinci, pokud vám dělá jejich jazyk problémy. Vlastní pero může urychlit různé otravné procedury, kterými procházíme na hranicích do zemí s vízovou povinností.

Blok a pero vám mohou pomoci i ve chvíli, kdy si chcete udělat nějaké poznámky. Na první list si napište adresu pobytu a všechny důležité kontakty. V případě, že se vám vybije mobil, nebudete ztracení.

Jen pozor na inkoustová pera, většina jich nesmí přijít do letadla! Tedy alespoň pokud nechcete mít po přistání vše od modré barvy.

Uzavíratelné nepromokavé sáčky

Na pláži a u bazénu vám přijde takový sáček vhod. Můžete do něho uzavřít mobil, peněženku a všechno, co nesmí přijít do kontaktu s vodou.

Vodotěsný sáček můžete využít i jako nouzový obal na telefon. Není to sice příliš elegantní řešení, ale svůj účel to splní.





Prázdné místo

Zní to vtipně, ale myslíme to vážně. Nezapomeňte si zabalit nějaké to prázdné místo! Jistě jsme si všichni už dávno všimli, že zatímco se nám při odjezdu všechno úhledně složené oblečení vešlo tak akorát, se nám při odjezdu nedaří do kufru nacpat, ať děláme, co děláme.

Navíc je možné, že si budete chtít odvézt nějaké suvenýry, mušličky nebo jiné věci na památku. Pokud pojedete do země, kde je pro nás levněji, budete si možná chtít udělat radost a vyrazit na nákupy. Myslete proto dopředu a nechte si v kufru volné místo!

Tak zabalte kufry a užijte si dovolenou!