Vyzkoušejte pěstování pomocí hydroponie

S hydroponií můžete vyzkoušet alternativní způsob pěstování. Tato metoda pěstování skleníkových a pokojových rostlin používá na místo zeminy expandovaných hlíněných granulí (keramzitu), nasáklých vodním roztokem obohacenými živinami. Na místo klasických květináčů se rostliny pěstují ve vodotěsných dvojitých nádobách. Vnitřní část je vyplněná keramzitem nebo jiným materiálem vhodným k hydroponiím. A důležitý je i plovák, který ukazuje výšku hladiny výživného roztoku. Vnější část je naplněná živným roztokem.

Výhody pěstování pomocí hydroponie

lepší řízení přísunu živin

úspory za hnojiva

efektivnější využití prostoru

vyšší výnosy

Pěstování pomocí hydroponie se může uplatnit i ve sklenících

Pokud plodiny pěstované tradičním způsobem v minulých sezonách trpěly nějakými poruchami, způsobenými nepravidelným zaléváním, například hniloba plodů, nebo pokud se ve skleníku rozšířily půdní škůdci a choroby, pak se hydroponická kultura vyplatí. Tento způsob pěstování budou dobře snášet rostliny jako lilky, rajčata, okurky, salát, papriky, jahody a rajčata. Hydroponie je i hygieničtější, může se použít tam, kde je klasické pěstování květin nevhodné. Je to například v nemocnicích, ale i alergici, kterým mohou vadit různé alergeny v substrátu, tento způsob pěstování ocení.

Je známo, že hydroponická kultura může poskytnout větší výnosy, než tradiční pěstitelské metody. Je však nutné řídit se pokyny a používat pouze roztok živin vyrobený speciálně pro hydroponické pěstování. Běžná hnojiva nejsou vhodná a nikdy by se neměla používat. Výhodou pro pěstitele je i automatické dávkování živného roztoku, který si rostlina odebírá sama. K hydroponickému pěstování pokojových rostlin odeberte zdravý a silný stonkový řízek a vložte jej do nádoby s vodou na světlé místo. Jakmile pustí kořeny, dejte řízek do hydroponické nádoby a dále pěstujte podle pokynu výrobce.