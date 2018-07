Zaostřeno na nábytek, aneb jak se technologie vrací do minulosti

Kvůli velké váze se s elektronikou dříve příliš nehýbalo

Od třicátých let do počátku šedesátých let dvacátého století byla všechna elektronika propojena s nábytkem. Rádio stálo v robustní skříňce, a když se zahřálo, mnohdy vydávalo výrazné vůně. Každý hrdý majitel o něj pečoval, stejně tak jako o celou skříň vyrobenou zručným truhlářem.

K některým „hracím skříňkám“ byl přidružen i gramofon, který něco vážil, a manipulace s ním rozhodně nebyla lehká. Stejně tak televizory nebyly zrovna nejmenším spotřebičem a vždy měly své pevné místo na nějakéms stolku. Často sloužily i jako odkládací místo, protože namísto dnešních LCD obrazovek byly mnohem širší.

Miniaturizace už dnes opět vyšla z módy

Dnes se však vracíme zpět do minulosti, vinylové desky jsou opět v módě stejně jako staré psací stroje,retro rádia nebo polaroidy. Jeden z nejikoničtějších příkladů návratu do minulosti se objevil před třemi lety, když výrobce reproduktorů Southend-on-Sea přišel s napodobeninou radiogramofonu R7, jehož extrémní retrospektiva si okamžitě získala mnoho fanoušků.





Moderní audio konzole: V tomto případě se jedná o gramofon vestavěný ve skříňce z ořechového dřeva, který je vybaven 140wattovými zesilovači, reproduktory a ovladačem. Lze si zde pouštět i hudbu přímo z internetu. Foto: symbolaudio.com

Televizor s vlastním stojánkem: I když se jedná o dnes moderní plochou obrazovku, tento televizor se vrátil do let minulých tím, že se neupevňuje na zeď, ale díky speciálnímu stojánku může být postaven přímo na podlahu díky jemnému ocelovému rámu. Foto: panasonic.co.uk

Elektornika spojená s nábytkem se od té doby stala velice žádanou kategorií, jedná se například o zvukové soustavy, víceúčelové stolky s gramofony nebo televize.







Serif TV: I v tomto případě se jedná o moderní televizor, který se vrací ke kořenům televizí na nožičkách. Tato televize má speciální „zatahovací režim“ díky digitálnímu povrchu, na nějž můžete kreslit. Foto: seriftv.com

Ocelový reproduktor: Jedná se o hi-fi systém se skvělým zvukem, který vypadá jako kus obzvláště vkusného nábytku. Reproduktor je vyroben z oceli, hliníku a doplněn o javorové dřevo. Dřevěná kulička vespod hraje důležitou roli při distribuci zvuku. Foto: joeyroth.com