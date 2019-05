Způsob objetí vypovídá o našich citech více než tisíc slov

Chcete zjistit, co k vám skutečně cítí, ale váš partner nepatří mezi romantické typy mužů, kteří by rádi hovořili o svých citech? Jde to i snáze. Zda vás miluje, lehce vyčtete z jeho objetí!

1. Objetí zezadu

Tento druh objetí působí velmi ochranitelsky. Muž je připraven vás chránit a nebojí se vzít odpovědnost na sebe. Je to skutečný rytíř. Můžete si být jistá, že s ním budete vždy v bezpečí.





2. Rukama vám obepíná pas

Toto objetí mluví samo za sebe. Nač slova? Tento muž je do vás doslova blázen! Jeho postoj napovídá, že je vám zcela oddaný a touží trávit všechen svůj čas s vámi. Ale pozor. Lidé, kteří rychle vzplanou a velmi milují, jsou bohužel někdy nestálí.





3. Objetí s rukama položenýma na zádech

Takové objetí bývá spojováno spíše s dobrým přátelstvím než s láskou. Pokud jste jen kamarádi, možnost, že by měl partner zájem posunout vztah dál, je nepravděpodobná. Pro lidi, kteří se takto objímají, si jsou blízcí, podporují se, naslouchají si, ale lásku nečekejte. Velkou lásku za tím rozhodně nehledejte!





4. Objetí a pohled do vašich očí

Jemné a lehké objetí spojeno s pohledem přímo do vašich očí říká jednoznačně: jste hluboce propojeni, existuje mezi vámi silné pouto. Muž si vás váží a vy i tento okamžik je pro něho skutečně velmi důležitý. Váš vztah má rozhodně budoucnost a má potenciál být dlouhodobý a šťastný. Nepokazte si to!





5. Objetí „most“

Objímáte se vzájemně rukama ve stejné výši, vaše paže tak vytváříte jakýsi „most“ mezi jedním a druhým. V tomto případě vás muž objal pravděpodobně jen ze zdvořilosti. Pažemi mezi sebou vytváříte mezeru a tím se bráníte proti přílišnému přiblížení. Velmi užitečné, když vás na rodinné oslavě objímají všichni strýčkové a tety. Jestliže vás ale takto obejme muž, zbystřete.





6. Dlouhé objetí

Tento typ objetí nesmí chybět v žádném romantickém vztahu. Jistě to všichni známe. Dlouhá objetí jsou určena pro chvíli, kdy potřebujeme vyjádřit podporu milovaného člověka. Jestliže vás muž dlouze obejme a dobrovolně zůstává v objetí, aniž by mu to vadilo, věřte, že máte štěstí. Váš muž je s vámi ochoten zůstat v dobrém i zlém, radosti i smutku, vždy vás podporovat a být tu pro vás. A to je velmi, velmi důležité.





7. Objetí jednou rukou

Pokud vás partner obejme kolem ramen nebo pasu, je to, jakoby vás pomyslně bral pod svá křídla. Snaží se vás chránit před čímkoli negativním. Pokud jste kamarádi, nabízí vám tím svou pomoc a podporu.

Pokud vás takto ale obejme muž na přivítanou nebo rozloučenou, nečekejte, že by měl zájem o víc než pouhé přátelství. Na vztah nemyslete.





8. Objetí s „neposednýma“ rukama

Nedá se přesně určit, kde má muž při tomto objetí své ruce. On je totiž chvíli nenechá na jednom místě. A zpravidla posouvá ruce samozřejmě níž než výš. Co z tohoto chování můžete vyčíst? Muž to bude zaručeně velmi temperamentní a nejspíš se už nemůže dočkat, až posunete svůj vztah do další fáze. Tedy do postele.

Jestliže jste se teprve poznali, je málo pravděpodobné, že půjde z jeho strany o hluboké city a přání vážného vztahu. Z jeho strany to bude pravděpodobně jen odreagování. Nicméně pokud vám jde o to samé, můžete si být jistá, že si to s tímhle mužem užijete.

Jestliže jste spolu již delší dobu, chce muž dát tímto jednáním světu najevo, že patříte jen a pouze jemu. Na tom není nic vyloženě špatného, udržet flirtování i v dlouhodobém vztahu by si přálo mnoho žen. Znamená to, že k vám stále hoří vášní a jeho láska je stále silná.





9. Silné objetí

Pokud vás muž silně objímá, ať už při setkání anebo loučení, máte štěstí. Tento muž o vás pečuje a velmi si vás cení. Tito muži bývají velmi upřímní a ve skrytu duše často i romantičtí. Sní o lásce na celý život a šťastné rodině. Jsou z nich vynikající manželé, jímž jsou jejich ženy a rodiny nade vše drahé. Nenechte si ho utéct!