Mnoho žen si podivnými předměty snaží „omladit“ své genitálie

Jen málo lidí může hovořit o takové smůle jako ženy a muži, kteří museli být letos hospitalizováni kvůli tomu, že to přehnali se sexuálními hrátkami a ve svých genitáliích ztratili ty nejprapodivnější předměty.

Mezi ty nejzvláštnější předměty nalezené u žen patřilo například světlo na kolo, mobilní telefon nebo finanční hotovost. Pozadu nezůstali ani mužští pacienti, v jejichž penisech byl nalezen kus domina, lahvička od šamponu či šroubek. To je však jen špička ledovce toho, co všechno si lidé za letošek do svých genitálií naskládali bez toho, aby byli následně schopni vyndat tyto předměty sami ven.

Lékaři uvádějí, že délka pochvy je v průměru 9,6 centimetrů, takže jakmile některý předmět překročí tuto kapacitu a dostane se dál, je často zapotřebí pomoc odborníka, aby takovou věc vyndal. Tento rok se vyrojilo opravdu mnoho zvláštních vaginálních „trendů“, které měly za cíl mimo jiné procvičení či omlazení genitálií.

Mezi tyto trendy patří například vložení rozmělněného vosího hnízda do pochvy a následné očištění okurkou. Jenže experti varují, že tento trend může přinést mnohem víc škod než užitku. V letošním roce nebyly nalezeny žádná hnízda ani okurky, nicméně některé ženy si namísto toho aplikovaly například hlínu, lízátka, či víčko od deodorantu.

K umístění do vagíny je disponováno jen málo věcí, jako například kondomy, tampóny a podobně, ale předměty, které k tomu určeny nejsou, jsou označovány za „cizí tělesa“, která mohou způsobit bolest, zápach či krvácení, pokud budou v citlivém prostředí vagíny ponechány příliš dlouho.

Lékaři proto varují, že pokud cizí předmět uvízne v pochvě a daná žena jej není schopna sama odstranit, musí navštívit gynekologa nebo pohotovost, kde může být vyžadována i operace. Pokud jste stále zvědaví na to, co všechno nemohly ženy za letošek ze svých genitálií vydolovat zpátky ven, pak se podívejte na následující seznam.

Top 16 předmětů nalezených v roce 2017 v dámských genitáliích:

1. Vonné mýdlo

2. Víčko od deodorantu

3. Uzávěr od lahve

4. Kroužek na penis s hroty

5. Silikonové kuličky (V tomto případě pacientka doktorovi řekla, že se jedná o opatření, když manžel opustí město)

6. Míček

7. Světlo na kolo

8. Mycí houba (Pacientka uvedla, že měla periodu a tak si namísto k tomu určených pomůcek vložila do pochvy mycí houbu, aby „mohla jít plavat“)

9. Sluchátka

10. Horký ručník

11. Mobilní telefon a peníze

12. Hlína

13. Svícen

14. Lízátko

15. 15 kamenných kuliček (z nichž bylo nalezeno pouze 14)

16. Dětská kouzelnická hůlka

Cizí předmět v penisu může vyvolat velkou bolest, vyhledání lékaře je tak jediným možným vysvobozením

Jak už bylo řečeno, ženy nebyly jedinými pacienty, kteří si do svého přirození vložili opravdu nezvyklé předměty. Muži se letos rovněž předvedli, když experimentovali například se šroubky, lžícemi, kabely či kancelářskými sponami. Cizí předměty v penisu může nejlépe odhalit magnetická rezonance nebo CT vyšetření, které pomůže lékařům zjistit, kde přesně se předmět nachází.

I když se mnoha pacientům na vyšetření nechce, protože si připadají hloupě a trapně, je to to nejlepší, co pro sebe v takovém případě mohou udělat. Mohou se tak vyhnout nesnesitelné bolesti. I když se to může zdát opravdu nemožné, muži si do svých penisů letos nastrkali opravdu nevšední věci.

Top 8 předmětů nalezených v roce 2017 v mužských penisech:

1. Šroubek

2. Ostrá hračka

3. Deseticentimetrová kovová sexuální hračka

4. Plastová lžička

5. Kousek domina

6. Plastová lahvička od šamponu

7. Kancelářská sponka

8. Koaxiální kabel