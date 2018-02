Britský boxer po vítězném zápase zkolaboval a zemřel. Jedná se již o třetí smrt za dva roky

Westgarth podle svědků trpěl po zápase bolestí, což bylo patrné i na řadě rozhovorů. Kvůli nevolnosti byl poté odvezen do nemocnice, kde následkům zápasu podlehl. Po oznámení Westgarthova kolapsu byl zbytek večera zrušen.

Westgarthův soupeř Dec Spelman složil zesnulému poklonu: „Jsem absolutně zničený a kromě podliteb pro Scottovu rodinu nemám slov. Odpočívej v pokoji, kamaráde.“

Je box bezpečný?

Po oznámení Westgarthovy smrti se opět otevřela otázka bezpečnosti bojového sportu. „Myslím, že se box v naší zemi v oblasti zdraví za posledních 20-30 let velmi proměnil,“ popřel jakoukoli vinu sekretář Britské boxerské rady Robert Smith. „Jsme si vědomi toho, že se jedná o těžký sport a snažíme se ho učinit bezpečným, jak to jde. Ne vždy se to však daří,“ pokračoval.

„Jsme ve skutečnosti velmi malý sport. Jsme jako malá rodina a když se něco špatného stane, všichni se semkneme. Nejdeme do toho se zavřenýma očima, moc dobře víme, jak nebezpečný tento sport může být,“ dodal.

Třetí smrt za dva roky

Westgarth je prvním zesnulým boxerem od Tima Haguea, který zemřel dva dny po svém zápase loni v červnu. Dříve na pozápasové zranění zemřel i Skot Mike Towell, jemuž bylo v září 2016 osudné poranění mozku.

Souboj s Decem Spelmanem byl pro zesnulého Westgartha jubilním desátým profesionálním zápasem. Dříve zaznamenal šest výher, dvě prohry a jednu remízu.